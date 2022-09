(AUDIO/FOTO) Borderline Art Space Iași – O altă perspectivă despre lumină și lipsa ei

Galeria Borderline Space din Iași a inaugurat vineri un nou spațiu pe măsura cerințelor și tendințelor din arta contemporană. Deschiderea a avut loc ddată cu vernisajul expoziției “Night Mode” a artistului clujean Mircea Bot.

Un material de Ioana Soreanu:

Galeria Borderline Art Space din Iași ne așteaptă într-un spațiu nou, mai mare și mai accesibil, dar la fel de intim și de primitor ca cel de până acum, care a găzduit 56 de expoziții în 7 ani. Noul loc de întâlnire al iubitorilor de artă contemporană se află pe Bd. Carol I nr. 4, iar accesul se face pe culoarul dintre clădirea Habitat Proiect și Spitalului Militar.

Deschiderea noului spațiu a avut loc vineri seara, cu expoziția intitulată “Night Mode”, a artistului Mircea But, absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj Napoca.

Prin inversarea luminii cu lipsa ei, imaginea nu se pierde, ci capătă alte perspective.

Curatorul expoziției, Mircea Vlad a explicat titlul proiectului:

Titlul expoziției, “Night Mode”, practic, l-am creat, sau ideea din spatele lui este acea funcție a smartphone-urilor de night mode sau dark mod în care ce era luminat devine negru, ce e era negru devine luminat și prin această inversiune se elimină, să spunem, lumina, dar, totuși, nu se pierde nimic din informația livrată. Mi s-a părut că lucrările, gruparea lor se pretează la acest nume sau ele având o funcție asemănătoare pentru privitor sau pentru spectatorul din expoziție.

Tehnologia folosește, e drept, acest artificiu, dar nu atât de frumos cum o face arta, cu tehnicile potrivite, pe suportul ales cu grijă. În cazul de față, hârtia de împachetat.

Mircea Vlad:

Sunt desene pe hârtie, hârtie maro, hârtie de împachetat, să îi zicem, care este tratată succesiv sau în valuri cu soluții de diferite concentrații de apă cu clor. Iar în urma acestui tratament și a desenului propriu-zis ele primesc forma pe care o vedem.

Dimensiunea lucrărilor este mare, iar lucrările doar împreună, puse în valoare de lumina potrivită, creează efectul dorit asupra privitorului. În spațiul nou al Galeriei Borderline Art Space, directorul acesteia, George Pleșu reușește să obțină acest efect.

George Pleșu: După aproape 7 ani și 56 de expoziții în care am folosit spațiul aflat la demisolul casei în care locuiesc, am simțit deja, în ultimii ani, că era timpul să fac o schimbare în sensul în care să pot să ofer drept cadru pentru proiectele pe care le expun un spațiu mai generos ca dimensiune, în primul rând ca înălțime, iar acest spațiu oferă, are mai mult potențial, este și mai ușor de ajuns, inclusiv cu mijloacele de transport în comun, e foarte aproape de centru. Practic, sper ca medierea întâlnirilor cu artiștii pe care-i aducem aici, atât din țară, cât și din afara țării, să fie facilitată de noua locație. Și da, mă bucur că lumea a venit și pare să aprecieze ceea ce a văzut, atât din punct de vedere al spațialității, cât… și asta mă interesează în primul rând, cel mai mult din punct de vedere al calității lucrărilor expuse.

Ioana Soreanu: De altfel, și în expoziția din seara aceasta, lucrările sunt mari ca dimensiuni și, spuneați George Pleșu, că tendința este ca lucrările să fie mai mari și să necesite mai mult în spațiu.

George Pleșu: Așa este. Pentru cei care merg la bienale și la tot felul de manifestări artistice unde sunt participanți la nivel mondial, e clar trendul din ultimii ani ca dimensiune a lucrărilor să crească, sunt încăperi întregi sau chiar mai multe încăperi, hale întregi care găzduiesc una sau două lucrări gigantice. Evident, aici nu ne propunem așa ceva, însă vrem să oferim posibilitatea artiștilor să facă inclusiv proiecte customizabile, configurate pe dimensiunile spațiului.

Expoziția ”Night Mode”, a artistului clujean Mircea But, rămâne deschisă la Borderline Art Space până pe 5 octombrie.

(Radio Iași/Ioana Soreanu)