Urături Anul Nou. Versuri urături Anul Nou 2020

URĂTURI de ANUL NOU? Aşa cum MESAJELE şi URĂRILE ajung cel mai repede de ANUL NOU la inima celor dragi, în noaptea de Revelion, colindătorii bat la uşile oamenilor pentru a le face URĂTURI DE ANUL NOU 2020. Potrivit tradiţiei, colindătorii nu trebuie refuzaţi de gazde, deoarece prin urările lor aceştia alungă spiritele rele. Iată câteva versuri ale celor mai cunoscute urături romanesti. Toate aceste URATURI sunt culese din folclor! Voi ce URĂTURI alegeți?

SORCOVA

Sorcova, vesela,

Sa traiti, sa-mbatraniti,

Peste vara, primavara,

Ca un par, ca un mar,

Ca un fir de trandafir”

Tare ca piatra,

Iute ca sageata,

Tare ca fierul,

Iute ca otelul.

La anul si la multi ani!

PLUGUSOR CU PATRU BOI

Aho, aho, ho-ho,

Maine anul se-noieste

Plugusorul se porneste

Si incepe a brazda,

Pe la case a ura.

Iarna-i grea, omatu-i mare,

Semne bune anul are,

Semne bune de belsug,

Pentru brazda de sub plug.

Doamne binecuvanteaza,

Casa care o ureaza

Plugusor cu patru boi,

Plugusor manat de noi.

Sus pe cer ca straluceste,

O stea mare ce vesteste

Ca se curma de acum

Al nevoilor greu drum;

Asta-i steaua romaneasca

A unirii

Si-a-nfratirii,

Stea de viata, stea de spor,

Stea de bine-n viitor.

Fa-o, Doamne, sa luceasca

Steaua noastra romaneasca

Si sa stea tot intre noi,

Sa nu mai avem nevoi.

Anul Nou ne-aduce noua,

Timp mai bun si viata noua;

Anul Nou o sa ne fie,

Inceput de veselie.

Mari pe mici n-or prigoni,

Mici pe mari nu vor ravni,

In fratie si dreptate

Au sa fie legi lucrate.

Noi cu ei mana vom da

Si-ntr-o hora vom juca.

Dumnezeu care ne-asculta,

Ne intinde hrana multa,

Si pamantul ce-om avea

Grau de aur ne va da.

Manati, mai!

Hai, hai!

PLUGUSORUL ROMANESC

Aho, aho, copii si frati,

Stati putin si nu manati

Si cuvantul mi-ascultati:

Am plecat sa colindam

Pe la case sa uram,

Plugusorul romanesc

Obiceiul stramosesc.

Va uram cum se cuvine

Pentru anul care vine

Holde mari

Cu bobul des

Si pe creste

Si pe ses!

Cate mere in livezi

Atatea vite-n cirezi;

Cata apa in izvoare

Atata lapte-n sistare;

Sa ne fie-ndestulata

Casa toata!

Tara toata!

Ia mai manati, mai flacai!

Si strigati cu totii mai!

Hai, hai!

URATURA DE SFANTUL VASILE

In seara lui Vasile Sfantu

Mi-a luat caciula vantu,

Si mi-a dus-o sus pe casa,

Tocmai aici la dumneavoastra.

Si-am venit sa-mi i-au caciula,

Sa va spun si uratura!..

Buna seara gospodari!..

Gospodari si gospodine si voi tinere copile,

Am pornit in asta seara cu putina indrazneala,

Sa va vizitez din nou c-an seara de Anul nou!..

Patru in mana tine sacu’

Doi in prag astept colacu’

Dar eu mai smecher nitel,

Tin in mana un clopotel,

Si spunand minciuni si glume..

Ca sa fiu placut la lume.

La ureche clopotei

La picioare zurgalei

Sa strigam cu totii : hai !

Are o fata mosu’ Ghita,

Cu palton si cu rochita,

Vinde oala cu smantana,

Sa-i cumpere ceas la mana,

Vinde scroafa din cotet,

Ca sa-i faca parul cret.

La ureche clopotei

La picioare zurgalei

Sa strigam cu totii : hai !

URĂTURI DE ANUL NOU.

La multi ani cu sanatate,

Sa va dea Domnul de toate.

Sa aveti belsug in casa,

Tot ce va doriti pe masa.

Sa primiti doar vesti de bine,

In Noul An care vine.

Spune-i anului ce vine,

Sa-ti aduca numai bine.

Si mai spune-i ca sa-ti dea,

Tot ce vrea inima ta.

Fericire, sanatate,

Si numai belsug in toate.

„La Anul si La Multi Ani!”

Anul nou, o bucurie

Viata toata sa va fie!

Bani, masina, fericire,

Sanatate si iubire,

Nu-i de-ajuns sa le doresti,

Tipa, lupta, da din coate,

Asa le obtii pe toate!

Sorcova, vesela,

Sa traiti, sa-mbatraniti,

Ca un par, ca un mar,

Ca un fir de trandafir,

Tare ca piatra,

Iute ca sageata,

Tare ca fierul,

Iute ca otelul.

„La Anul si La Multi Ani!”

Sperantele ce au ramas sperante,

Sa le preia Anul Nou viitor,

Decis sa nu ramana cu restante.

Acesta este al sarbatorii rost,

De-aceea sa petrecem se cuvine,

Inchin in cinstea celui care-a fost,

Si-n sanatatea celui care vine.

Tata bun, mama iubita

Azi e ziua potrivita

Sa va spun ce va doresc

Sa v-arat cat va iubesc.

Va doresc intai de toate,

Un an nou cu sanatate,

Voie buna, trai usor,

Bucurie si mult spor. La Multi Ani!

Buna seara gospodari,

Cu colaci din cei mai mari,

Buna seara tuturor,

Celor ce stati pe cuptor,

Noi pe-aici am mai umblat,

Dar pe voi nu v-am urat,

Sanatate va dorim,

In anul cel intalnim.

Sa traiti, sa fiti voiosi,

Sa ramaneti sanatosi.

N-am venit sa va stresam,

Am venit sa va uram.

La Multi Ani si fericire,

Casa plina de iubire,

Punga plina de multi bani,

Sa traiti si la multi.

Haaaaaaai! Haaaaai!

URĂTURI DE ANUL NOU – Seara lui Sfântu’ Vasile

Aho, ho, hooo!

Seara lui Sfântu’ Vasile

Să vă fie gospodari de bine

Şi nouă de folos

Că suntem plugari de jos.

O-nsarat, o-nourat

Noi plugari ne-am adunat

De prin dealuri, de prin văi

Tot plugari de alde noi.

Şi ne-am luat cu ist clopoţel bălţat

Să stârnim câinii din sat

C-aşa-i de la Dumnezeu sfântu’ lăsat.

Nu-i de la noi începutul

Si nici la noi nu-i sfârşitul,

Aşa-i de când lumea şi pământul.

Iar voi, plugăraşi fârtaţi,

Staţi puţin şi nu mânaţi

În zăbrele vă răzămaţi

Pistoalele vi le-ncărcaţi

De opinci vă grijiţi,

Harapnicele vi le pregătiţi

Ca să mergem la arat

La mărul rotat în dealul Coraliului

Unde-i locul grâului.

La mărul rotat.

Iar sub măr cine-i culcat?

Îi Gruian şi cu Novac,

Şi Gruian mereu spunea

Ca-n Ţarigrad ar pleca.

Iar Novac îi răspundea:

Mai Gruiene, mai voinice

Tu-n Ţarigrad nu te duce

Că cine-a ascultat de mine

Dumnezeu i-a dat mult bine.

Şi pe cal încalecă

Tot în fuga calului

Pân’la capul dealului.

Acolo descalecă

Vin, cu vadra, că strigă!

Măcar vreo două, trei zile

Să stea vadra lânga mine.

Crâşmăriţa-i mititică

Dar puţin cam frumuşică

Cu tâţele boureie

Cu buzele subţirele,

Cu tulpânul vişiniu

Nu ne-o mai spuneţi, c-o ştiu!

Strâmta-n sale, largă-n stâni

Drăgălaşă la ciobani.

La ciobani face cu mâna

La flăcai stinge lumina,

Alde noi, umplem grădina.

Cu ciubote se-ncalţă

La-mpăratul c-alergă.

Împaratul de-o videa

De departe mi-o-ntreba:

Ce-i Aniţa, crâşmăriţă

La ce vii aşa-nfocată

Cum n-ai venit niciodată?

Înalţate împarate

Ieri când soarele-apunea

Au intrat în crâşma mea

Trei voinici ardeleneşti

Cu papuci galbeni turceşti.

Este-acel maimariuliu

Tot cu barba brâuliu

Cu musteata spic de grâu.

Are-o căciuliţă-n cap

De cincizeci de piei de ţap

Că cincizeci mai trebuie

La urechi tot n-ajunge.

Iar acel mai mijlociu

Tot cu barba brâuliu

Cu musteaţa spic de grâu.

Are-un minteanaş pe trup

Din cincizeci de piei de lup

Ca cincizeci mai trebuie

La genunchi tot n-ajunge.

Iară acel mai micuţiu

Bat ochii sprâncenele

Şi părul călcâiele,

Cu musteaţa ca la rac

De şi-o-noadă după cap.

Da hodiniţi, boieri mari, hodiniţi

Da de-afară nu gândiţi

Că-s plugarii necăjiţi

Şi plugarii cer mâncare

Boii ca ne ţin parale.

Boii de la roate

I-am furat azi-noapte

Boii din prigol

I-am scos din ocol.

Ia mai roată măi, hăăi, hăăi!

La anul şi la mulţi ani!

URĂTURI DE ANUL NOU – Urătură pentru părinţi

Tată bun, mamă iubită,

Azi e ziua potrivită

Să vă spun ce vă doresc

Să v-arat cât vă iubesc.

Vă doresc întâi de toate,

Un an nou cu sănătate,

Voie bună, trai uşor,

Bucurie şi mult spor.

URĂTURI DE ANUL NOU – Jocul ursului

Am venit la dumneavoastră

Să ne primiţi fata noastră,

Dacă bine şi voiţi

Ursul nostru să-l voiţi

Da , poftiţi în casă! Vin cu ursul din pădure

C-amu s-o hrănit de mure,

Ş-am venit cu el în sat

Să-şi câştige de mâncat,

De mâncat şi-a câştiga

Dacă oamenii i-or da.

Joacă, joacă, Niculai

Că ţi-a da moşu mălai

Şi ţi-a da şi cucuruz

Şi mălaiu lui Bojut.

Joacă, joacă, Moş Martine,

Că-ţi dau miere de albine!

Foaie verde de brăduţ,

Ursul meu cu doi puiuţi,

Foaie verde de dulău

Ursul meu din Sarasău

O vinit la dumneavoastră

Să-l vadă oamenii mari!

Foaie verde de mălai,

Ursul meu e de trei ani,

De trei ani şi şase luni,

Noaptea umblă tot pe drum!

Ursul meu din Spania

L-am adus cu sania!

Joacă, joacă, urs nebun,

Ca de nu-ţi fac pielea scrum!

Ursul meu, când l-am adus,

Se urcă pe lemne sus

Să mănânce cucuruz.

Joacă, joacă,ursule ,

Ca s-or coace murele

Şi mai tare te-i-ngrăşa

Şi prin case îi juca.

Foaie verde de secară,

Sa ieşi, ursule, afară!

Foaie verde, baraboi

Hai, ursule, înapoi!

Vine-o babă-n răsărit

C-un colac mare-mpletit,

Taie-n două, dă şi nouă,

Taie-n trii, dă şi lui Andrii,

Taie-n patru, dă şi lui Marcu.

De jucat am mai juca

Da afară-i noapte grea,

Noapte grea şi fără lună,

Ieşi, ursule, noapte bună!

URĂTURI DE ANUL NOU – Capra

Ţa, ţa, ţa, căpriţa mea

Da diseară ce-om mânca?

Îi mânca ce s-o întâmpla

Şi te-oi vinde-n Sadova

Şi-i mânca cât îi mânca

Până burta ţi-o crăpa.

Ţa căpriţă de la munte

Cu steluţă albă-n frunte

Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa

Stai în sus şi nu mai sta.

Unde joacă căpriţa

Clocoteşte Moldova

Unde joacă ieduţul,

Clocoteşte pământu.

Clocoteşte şi tot geme

De opinci şi de obiele,

De hurmuz şi de mărgele,

Şi de fete frumuşele.

Ţa, ţa, ţa, capriţă, ţa

Stai în sus şi nu mai sta.

Ţapu meu din Spania

L-am adus cu sania

Şi-am să-l vând în joia mare

Pentr-o oală de sarmale

Şi-un butoi ca din poveşti

Cu vin alb de Odobeşti.

Foaie verde foi negară

Ia poftiţi căpriţ-afară

C-ai jucat deajuns în casă

Şi-ai luat o pungă grasă.

Ţa, ţa, ţa, capriţă, ţa,

Te-am adus din Africa,

Te-am adus cu avionu

Te-am hrănit cu biberonu.

Am o capra, n-am o sută

Dar mi-e drag că mă ascultă.

Dacă nu m-ar asculta,

Altă capră mi-aş căta

Şi pe tine te-oi lăsa.

Aşa-i capra dorului

Ca la Capu-Satului.

Astă capră ce-o joc eu

Şi-o jucat-o moşul meu,

Moşul meu cu comanac.

Şi-o jucat pân-o crăpat.

Am o capră jucăuşă

Stă ascunsă după uşă.

Am o capră zvăpăiată

Desculţă şi dezbrăcată.

Şi de-un ţigan băţos jucată,

Şi-n doi joac-a dracului

Ca la capul Satului.

Eu cu capra unde-ajung

Joc capra din Câmpulung

Şi degeaba şi pe bani

La anul şi la mulţi ani!

Buna seara, c-a-nserat,

Noi cu plugul ne-am luat,

Pe la case, ca si an,

Cum a zis badea Traian.

La multi ani cu sanatate

Sa va dea Domnul de toate.

La multi ani sa traiti

Sa va gasim fericiti.

Haisa, cea, hais….hais.

Nu venim cu vreun gand rau,

Ci v-aducem pe Dumnezeu.

Noul An sa vi-l vestim,

Azi cand cel vechi il sfarsim

Zile bune sa va dea

Dumnezeu din mila sa!

Haisa…cea.Haisa…hais!

Noul An care-a venit

Nu stim daca-i fericit,

Dar prin anii ce-au trecut,

Tot mai batrani v-ati facut

Maine, poate cine stie,

Vor fi toti in vesnicie!

Multi ani sa traiti!

Multi ani fericiti!

Cat de grele suferinti

V-au lovit pe voi, parinti,

Dar pe toate le-ati rabdat,

Domnul sfant v-a ajutat;

Ne-ati crescut plugari de neam,

Ca sa va urmam la geam

Hais… cea.Hais…hais.

Voi va duceti dragi parinti,

Cu anii de suferinti;

Noi ramanem dupa voi,

Langa plug si langa boi,

Sa va pomenim oricand,

Cat voi trai pe pamant!

Multi ani sa traiti,

Multi ani, fericiti!

Nu mai este inca alta

Noapte sfanta ca aceasta.

Noi uram pentru colaci,

Nu inghebam pentru pitaci,

Ci pastram obiceiuri bune,

De pe vremurile strabune

Hais… cea.Hais…hais.

Am venit ca fiecare,

Sa va facem o urare:

O urare din strabuni,

Caci ei au fost oameni buni

Si-au pastrat cu-nsufletire

Obiceiuri de iubire.

Multi ani sa traiti,

Multi ani, fericiti!

Plugurelul mititel,

Cu rotitele de fier,

Trag baietii vartos, la el

Plugurel cu sase boi:

Cei dinainte,

Cu coarnele frante.

Cei de la mijloc

Cu stele de busuioc,

Cei de la roata,

Cu coarnele-n volta!

Hais… cea.Hais…hais.

De urat, am mai urat,

Dara ni-i c-om insera,

Pe la curtile nevoastre;

Departe de casele noastre;

Ca suntem infrigurati

Si cu daruri incarcati

Hais… cea.Hais…hais.

Noi suntem de prin Bacau,

De pe muntele Ceahlau,

Unde brazii ne-amintesc,

Obiceiul crestinesc

Si e vremea, dragi parinti

Sa va lasam fericiti,

Multi ani sa traiti,

Multi ani, fericiti!

Busuioc verde pe masa,

Ramai gazda sanatoasa

Anul Nou ce-ati asteptat

Sa va fie imbelsugat,

Tot cu grau si cu porumb,

Daruit de Domnul Sfant.

Haisa… cea.Hais…hais.

Busuioc verde pe jos,

Ramaneti toti sanatosi.

Casa sa va fie plina,

De a cerului lumina,

Ziua Sfantului Vasile,

Sa va fie tot spre bine…

Multi ani sa traiti,

Multi ani, fericiti!

Versuri uratura haioasa

Câtă şindrilă pe casă,

Atâţia euro pe masă.

Cât grâu pe ogor,

Atâtea vite-n obor.

Câte paie-n bătătură,

Atâţia copii în pătură.

Cât păr într-un cojoc,

Atâţia copii la foc.

Câtă frunză pe umbrar,

Atâţia bani în buzunar.

Cate flori sunt pe câmpie,

Atâţia cai în herghelie.

Câte flori sunt pe vâlcele,

Atâtea-n vară mieluşele.

Câte pietre sunt la munte,

Atâţia porci, vaci şi cornute!

Ia mai mânaţi măi!

Hăăăi Hăăăi!!!

Jocul caprei

Foaie verde si-o aluna

Buna ziua, ziua buna

Ia deschideti portile

Sa intre capritele

Ţa, ta, ta, carpita ta Nu te da nu te lasa

Ţa, ta, ta, carpita ta

Capra noastra-i cu margei

Cu cercei cu catifeli

Joaca vesel caprita

Toti is bucurosi de ea.

Ţa, ta, ta, carpita ta

Nu te da nu te lasa

Ţa, ta, ta, caprita ta

Şi plecai si eu la targ

Pe caprita ca s-o vand

Şi mergand pe drum, mergand

Aud din urma strigand:

Cumparatorul:

– De vanzare-i capra bade?

Ciobanul:

– De vanzare!

Cumparatorul:

– Şi cat vrei pe ea?

Ciobanul:

– 800 de lei!

Cumparatorul:

– E blanda, nu impunge?

Ciobanul:

– E blanda, nu impunge.

(capra il impunge pe cumparator)

Cumparatorul:

– Eu iti dau 400 de lei pe ea pentru ca impunge.

Ciobanul:

– De cat sa-mi dai 400 de lei pe ea, mai bine ii dau

un par in cap. (o loveste cu batul, capra cade si nu

mai misca)

Alaiul:

– Valeu, capra noastra a murit!

Ţa, ta, ta, carpita ta

Te-o lovit vreo boala grea

Sau pe unde-i colindat

Veste rea tu ai aflat.

Ciobanul:

– Baa…da capra nu-i moarta si nu din palitura

a lesinat, ce din cele ce-o aflat.

Alaiul:

Scoala tu caprita mea

Faptele s-or indrepta

Şi-acum haide sa plecam

Şi-alte case colindam

Ţa, ta, ta, carpita ta

Nu te da nu te lasa

Ţa, ta, ta, carpita ta.

Jocul ursului

Buna seara gospodari!

Venim cu ursul din deal,

Daca bine si voiti

Ursul nostru sa-l primiti!

Na! Na! Na! Martine, na!

Nu te da, nu te muia,

Ca pun mana pe nuia,

Si nuiaua-i de rachita,

Hai, Martine, la pamant,

Si asculta-ma ce-ti cant!

Cand erai mai mititel

Erai tare frumusel,

Dar de cand ai crescut mare,

Ma dai jos de pe picioare!

Na! Na! Na! Martine na!

Mai intoarce-te asa!

Joaca, joaca, Mos Martine,

Ca-ti dau miere de albine

Joaca, joaca tropotit

Ca tiganul la prasit!

Ursul meu din Spania

L-am adus cu sania!

Joaca, joaca, urs nebun

Ca de nu-ti fac pielea scrum!

Merge roata pravalita.

Na! Na! Na! Martine Na!

Joaca, joaca, nu mai sta!

Foaie verde de bradut,

Ursul meu cu doi puiuti,

Foaie verde de dudau,

Ursul meu de la Bacau

A venit la dumneavoastra

Ca sa joace-o ursareasca

Na! Na! Na! Martine, na!

Nu te da nu te muia!

Joaca, joaca, ursule,

Ca s-or coace murele,

Mai tare te-i ingrasa

Si prin case vei juca.

Salta, salta tot mai sus,

Ca si anul care-i dus!

Ia apleaca-te in jos,

Sa saluti gazda frumos!

Foaie verde de secara,

Sa iesi ursule afara!

Foaie verde de stejar

Sanatate, gospodari!

La anu’ si “La multi ani!”

Doamna, iubita gazda,

am venit la dumneavoastra

sa ascultati urarea noastra

ca nu ne-am vazut de ani

v-ati tras geamuri termopan

si betoane prin ograda

n-avem unde trage o brazda

n-avem cum ne face treaba

iar la geam urlam degeaba

poate n-auziti nimic

ca noi inghetam de frig,

gogonele, castraveti

ia mai indemnati, baieti,

manati mai!

Am pornit ca sa uram

la case sa colindam

pe la gospodari prin sat

asta cum era odat’

dar acuma din tot satu’

o ramas doar trei sau patru

cu vile, averi, tractor,

restu-s vai de capu’ lor

c-asa-i frate pe la noi

unii trag ca niste boi

sint saraci, au griji, nevoi

umbla flamanziti si goi

iara altii au de toate

traiesc bine in palate

stand la mese-mbelsugate

tot cu burtile umflate

gogonele, castraveti,

ia mai indemnati baieti,

manati, mai!

Am pornit noi la urat

Dar sa vezi ce e prin sat

Nu-ti mai vine de arat

Pe drumuri, santuri, noroaie

Daca da Domnu s-o ploaie

Stai in noroi pan’ la gat

Nu-ti mai arde de pamant.

Garduri rupte si farmate

ca in nouasutesapte,

Toti asteapta, bai crestine,

C-o s-o ducem si noi bine

Cu bani de la Europa

Dar sa vina atuncea popa

Sa ni duca in dealu Spirii

Catre drumu fericirii

fara dric si parastas

cu sicriu si vata-n nas

la ureche clopotei

fusta babii maturoi

ia mai indemnati, flacai,

si strigati cu totii, mai!

foaie verde cucuruz

doamna, ce greu am ajuns,

Toate merg cu dosu-n sus

Am ajuns asa de greu

Dam din rau in rau mai rau

Cate guverne am schimbat

Toate au fost de rahat

Ei toti s-au imbogatit

Iar noi mult am saracit

Pen’ca domnii deputati

Fratii nostri emanati

Isi fac salarii de milioane

mananca rahat, bomboane,

n-are grija dumnealor

fiecare in legea lor

face cum ii taie bila

si apoi Dumnezeu cu mila

la ureche-s clopotei

la picioare zurgalai

fusta babii maturoi

ia mai indemnati flacai

si strigati cu totii, hai!

eu am sa va trag o uratura

pana la cei cu barba sura

la bietii pensionari

ca de ei ii vai si amar

si sa le uram cu caru

cum le spunea marinaru:

sa traiti bine, romani,

s-aveti aer in plamani

aer curat cat mai mult

c-o sa ajungeti la pascut

fiind ca pajistea contine

fer, otel, si vitamine

elemente sanatoasa

pentru sange, pentru oasa,

sa traiti bine cu totii

cum traiesc azi mafiotii

s-aveti cate septe case

cum are domnu Nastase

sa straluciti an de an

Ca chelia lu Traian

ca sa traiti si mai bine

sa mancati multe masline

ca astea contin ulei

si-o sa fiti ca niste zmei

si-asa bine o sa traiti

pana cand o sa muriti

gogonele, castraveti,

ia mai indemnati, ma!

iaca plugu l-am oprit

si la omu nacajit

ce asteapta si el saracu

sa vina sa-l ieie dracu

sa-l invite si pe el

undeva intr-un castel

la revelion dracesc

cu vin vechi, calugaresc,

sau drept in iad badie

unde-i cald, mancari, betie,

in cazan sarmale, smoala,

cate-o pacatoasa goala

dand din buric si cantand

cum n-a avut el pa pamant

la ureche clopotei,

fusta babii maturoi

ia mai indemnati, flacai,

si strigati cu totii, hai!

iar la bietii bugetari

le dorim salarii mari

ca la domnii parlamentari

care dorm, citesc ziare

ziua in amiaza mare

la dezbateri furtunoase,

se bat doamna pe ciolan, nu oase,

iara bietii alegatori,

manca carne, de trei ori,

de Craciun, de Anul nou, ori la pastele cailor,

manati, mai!

iar la cei de pe la sate,

cu calcaiele crapate,

amarati, batuti de vant,

ce-o ramas fara pamant,

o ramas taranu frate

cu padurile taiate

si fac focu in odaie

iarna cu coceni si paie

le dorim sa aiba bani

ca sa isi cumpere grasani

sa faca si ei carnati

cum fac oamenii bogati

in pod sa aiba slanina

in beci vin si tescovina

sa aiba legume, poame

ca sa nu moara de foame

noi am vrea ca in noul an

ca sa ii vedem pe tarani

ca traiesc asa cum vor

fiecare cu un tractor

cu vile, tv color

cu combina pe ogor

cu grau pe lan si secara

cu cinci loganuri la scara ma!

acum va spui tuturor

cum spun la televizor

cate-un guvernant cand vine

sa ne invete doar de bine

atunci cand va este foame

nu mai jinduiti la carne

si ca sa poftiti eu va spui

nici macar tacam de pui

mai bine mananci badie

ciulama de papadie

brusture facut plachie

matraguna si cucuta

ca sa te umfli la burta

sau hardal si maracine

sa umfla ranza in tine

un cartof la felu doi

fara ceapa usturoi

si apa chioara in pahar

sa visezi la Murfatlar

tineti minte cinci cuvinte

e mai rau ca inainte

iar daca n-aveti curele

cumparati-va bretele

sa va spanzurati cu ele

ca vin vremuri si mai grele,

manati mai!

Versuri Urătură – Ursul

Bună seara gospodari,

Gospodari si gospodine

Si voi domnisoare fine

Dati-vă după perdele

Si-ascultati vorbele mele!!!

De trei saptamani trecute

Vin cu ursul de la munte

Numan’ coate si genunchi

Ursul meu l-am cumpărat

Zece mii pe el am dat

Si cu mine l-am luat

La fete de măritat

Ursul meu de la Bacău

Tare-i prost si nătărău

C-a mancat un ciucălău

Ciucălăul era stricat

Ursul meu s-a-ntoxicat

Nu stiu Doamne ce să-i fac

Să-i i-au sange de la cap

De le cap, de la picioare

Vai de mine ursul moare!

Eu sunt doctorul Costică

Si-am in buzunar o urzica

Boala ursului o stiu,

Păhărelul cu rachiu

Ii dau ursului sa bea,

Si pe loc se v-a scula

Scoală ursule de jos

Nu te face ca esti prost!

Scoală ursule-n picioare

Să te văd cât esti de mare!

La fatra cu trei tăciuni

Fac fetele rugăciuni

Sâmbăta, Duminica

Să se poata mârita.

Da cine dracu’ să le i-a

Că-s bătrane ca mama

Da nici mama nu-i bărtana

Că mai are-un dinte-n gură

Un dinte si o măsea

Să se poată mărita!

Foaie verde si-o alună

Ia-ti ursule noapte bună

Si la anul când venim

Sănătosi sa vă găsïm!!!

Uratura cu ursu

Na, Na, Na ursule na,

Nu te da, nu te lasa

Ca pun mana pe nuia,

Si nuiaua din ciresi,

Nai sa vezi de unde iesi

Frunza verde si-un graunte,

Vin cu ursu de la Munte,

Nu mai in coate si-n genunche

Vine cu o stea in frunte.

Ursu meu din cotreceni,

MAnanca numai strujeni

Ursu meu din, Timisoara

A venit cu SANIOARA

Merg Cu el prin toata tara,

Sa aduca primavara.

Ursu meu din Baia mare,

Da la corturi la mancare,

Cand am fost la Bucuresti,

Am scapat ursu la pesti,

Coada el si-o ciufulea,

Dar nimica nu prindea.

Cand am fost prin valea seaca,

Ursu meu a baut apa,

Sa culcat langa copac,

Si mam dat la el sa-l bat

Stapanu-l:

-Scoalate urse putoare,

Nu mai sta atat in soare,

Nu mai trandavi atat,

Ca o sa naparlesti la gat.

Na, Na, Na ursule na,

Dute-n colo nu mai sta,

Ca pun mana pe harag,

Si tio-i da ursule drag!

Ursu meu cazat la Butea,

Va ureaza umpleti curtea!

Ursu meu de la balcani,

Va ureaza La multi ani!!

La anu si la multi ani!

Cum adica, nu dati bani?

La multi anï!!!!!

Versuri Plugușorul

Aho, aho, copii si frati,

Stati putin si nu manati,

Langa boi v-alaturati

Si cuvantul mi-ascultati.

Maine anul se inoieste

Plugusorul se porneste

Si incepe a ura

Pe la case a colinda

Iarna-i grea omatu-i mare

Semne bune anul are

Semne bune de belsug

Pentru brazda de sub plug

Plugusor cu patru boi

Ia mai manati, mai flacai!

Hai, hai…

S-a sculat mai an

Badica Traian

Si-a-ncalecat

Pe-un cal invatat

Cu saua de aur,

Cu nume de Graur,

Cu frau de matasa,

Impletit in sase,

Cat vita de groasa.

El in scari s-a ridicat,

Peste campuri s-a uitat,

Sa aleaga-un loc curat

De arat si semanat.

Si-a pornit intr-o joi

Cu un plug cu doispreceze boi

Boi boureni,

In coada codalbeni,

In frunte tintatei.

Ia mai manati, mai, flacai!

Hai, hai…

La luna, la saptamana,

Isi umplu cu aur mana

Si el vru sa vada

De-i dete Dumnezeu roada.

Era-n spic cat vrabia,

Era-n bob cat trestia.

Ia mai manati, mai flacai!

Hai, hai…

Traian iute s-a intors

Si din grajd alt cal a scos.

Un alt cal mai nazdravan,

Cum ii place lui Traian,

Negru ca corbul,

Iute ca focul,

De nu-l prinde locul.

Cu potcoave de argint,

Ce da sporul la fugit.

Traian iute-a-ncalecat,

La Tinchin a apucat

Si otel a cumparat,

Ca sa faca seceri mari,

Pentru seceratorii tari.

Si-altele mai mititele,

Pentru fete ochesele

Si neveste tinerele.

De urat, am mai ura,

Dar ma tem ca va-nsera,

Pe-aici, pe la dumneavoastra,

Departe de casa noastra.

Si ne-asteapte si-alte case,

Cu bucate mai gustoase,

Cu paine calda pufoasa,

Cu vinul de vita-aleasa,

Cu Cotnar de Dragasani,

La anul si la multi anï!

