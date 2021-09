Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași – 1-10 octombrie 2021 (program complet)

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași

Ediţia a XIV-a 1-10 octombrie 2021

ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE

Live (indoor, open air) / online (streaming, live streaming) / radiofonic

JOI, 30 septembrie

Showcase Teatrul Luceafărul

Ora 11 (sala mică): O POVESTE JAPONEZĂ

Ora 19 (sala mare): PISICA VERDE (spectacol silent-disco nominalizat la Premiile UNITER pentru regie, Bobi Pricop)

Vineri, 1 octombrie

LIVE INDOOR

Ora 11-14 (Facultatea de Teatru): PAN-DEMON 2.0, instalație performativă UNAGE Facultatea de Teatru

LIVE INDOOR

Ora 16-20 (Facultatea de Teatru): PAN-DEMON 2.0, instalație performativă UNAGE Facultatea de Teatru

LIVE OPEN AIR

Ora 17 (esplanada Teatrului Luceafărul; în caz de vreme nefavorabilă, foyer parter Teatrul Luceafărul): BALLOONS (Katastrofa Clown, Italia)

LIVE OPEN AIR

Ora 17 și ora 18 (Cafeneaua Veche, pietonal Lăpușneanu): CUPLUL BAROC (Teatrul R.A.B. Random Acts of Beauty Germania)

LIVE INDOOR

Ora 18 (foyer parter Teatrul Luceafărul): ÎNTÂLNIRE CU ROBOȚELUL PEPPER

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): CHIRITZA ÎN CARANTINĂ (Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj Napoca)

Online

Ora 20-8 (streaming pe Facebook, YouTube, în limba română): FLUTURII SUNT LIBERI (Teatrul Basca Timișoara), teatru pentru persoane cu deficiențe de văz și auz

LIVE INDOOR

Teatru pentru insomniaci

Ora 22 (sala mică): HIKIKOMORI (premieră Teatrul Luceafărul Iași, în parteneriat cu Centrul Cultural German Iași și Facultatea de Teatru și Film Cluj)

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Sâmbătă, 2 octombrie

LIVE INDOOR

Ora 10 (sala mică): HOPA TROPA PE PODELE (Compania Hopa Trop București)

LIVE INDOOR

Ora 10-13 (foyer parter Teatrul Luceafărul): ÎNTÂLNIRE CU ROBOȚELUL PEPPER

Ora 10-14 (Facultatea de Teatru): PAN-DEMON 2.0, instalație performativă UNAGE Facultatea de Teatru

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mare): PIP (Compania Dschungel Wien & Emmy Steiner AUSTRIA)

LIVE INDOOR

Ora 11.30 (sala mică): HOPA TROPA PE PODELE (Compania Hopa Trop București)

Ora 16-20 (Facultatea de Teatru): PAN-DEMON 2.0, instalație performativă UNAGE Facultatea de Teatru

LIVE OUTDOOR

Ora 17 (esplanada Teatrului Luceafărul; în caz de vreme nefavorabilă, foyer parter): BALLOONS (Katastrofa Clown Italia)

LIVE INDOOR

Ora 17-19 (foyer parter Teatrul Luceafărul): ÎNTÂLNIRE CU ROBOȚELUL PEPPER

LIVE OPEN AIR

Ora 17 și ora 18 (Palas Mall, Parc, zona fostului patinoar): CUPLUL BAROC (Teatrul R.A.B. Random Acts of Beauty Germania)

LIVE INDOOR

Ora 19 (Teatrul din Stejar): IVAN (Teatrul din Stejar Iași)

LIVE INDOOR

Teatru pentru insomniaci

Ora 20 (sala mare): JUNGLA TéVé (Teatrul Dramaturgilor Români București)

LIVE OUTDOOR

Ora 19.30 (pietonalul din fața Teatrului Tineretului Piatra Neamț): VA URMA: PE PLANETA OGLINDĂ

Online

Ora 20-8 (streaming pe Facebook, YouTube, în limba română): FLUTURII SUNT LIBERI (Teatrul Basca Timișoara), teatru pentru persoane cu deficiențe de văz și auz

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

ONLINE STREAMING

Teatru pentru insomniaci

Ora 20/8. (pe Facebook, YouTube, în limba română): ISTORIE LA PERSOANA I (Teatrul Luceafărul Iași)

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Duminică, 3 octombrie

LIVE INDOOR

Ora 10 (sala mică): ROGVAIV (MiniREACTOR Cluj Napoca)

LIVE INDOOR

Ora 10-13 (foyer parter Teatrul Luceafărul): ÎNTÂLNIRE CU ROBOȚELUL PEPPER

Ora 10-14 (Facultatea de Teatru): PAN-DEMON 2.0, instalație performativă UNAGE Facultatea de Teatru

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mare): ANIMALE CIUDATE (Katastrofa Clown Italia)

LIVE INDOOR

Ora 12-18.30 (foyer Teatrul Luceafărul) INSULA DE TEATRU VR (Teatrul „Andrei Mureșanu” Sf Gheorghe)

Ora 16-18 (Facultatea de Teatru): PAN-DEMON 2.0, instalație performativă UNAGE Facultatea de Teatru

Ora 18 (Facultatea de Teatru): Lansare de carte Fenomenul Pan-Demon, Vasilica Bălăiță (coord.)

LIVE INDOOR

Ora 18 (foyer parter Teatrul Luceafărul): ÎNTÂLNIRE CU ROBOȚELUL PEPPER

LIVE INDOOR

Ora 19 (Casa de Cultura a Studentilor, sala mare): CONSIMȚĂMÂNT (Teatrul „Andrei Mureșanu” Sf. Gheorghe)

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): HOȚII (Teatrul Național Tg Mureș)

LIVE INDOOR

Ora 20 (foyer Teatrul Luceafarul): CUPLUL BAROC (Teatrul R.A.B. Random Acts of Beauty Germania)

ONLINE

Ora 20-8 (streaming pe Facebook, YouTube, în limba română): FLUTURII SUNT LIBERI (Teatrul Basca Timișoara), teatru pentru persoane cu deficiențe de văz și auz

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Luni, 4 octombrie

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mică): lansare de carte Miruna Runcan, Teatru în diorame, Discursul criticii teatrale in comunism. Viscolul (1978-1989)

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mare): ANIMALE CIUDATE (Katastrofa Clown Italia)

LIVE INDOOR /ONLINE (Zoom)

Ora 11-13, 17-19 (sala protocol Teatrul Luceafărul): SELF TAPE WORKSHOP (cu actorii Teatrului Luceafărul)

ONLINE STREAMING

Ora 18-22 (pe Facebook și YouTube FITPTI / Available on Facebook and YouTube): HOPEFUL MONSTERS Marea Britanie

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): ROSTO (Teatrul ACT București)

PROIECȚIE INDOOR

Ora 20 (sala mică, Teatrul Luceafărul): AICI MOSCOVA (Unteatru Bucuresti)

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Marți, 5 octombrie

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mică): CIRCUL INSECTELOR (String Theatre Marea Britanie)

LIVE INDOOR /ONLINE (Zoom)

Ora 11-13, 17-19 (sala protocol Teatrul Luceafărul): SELF TAPE WORKSHOP (cu actorii Teatrului Luceafărul)

LIVE INDOOR

Ora 17.30 (sala mică): CIRCUL INSECTELOR (String Theatre Marea Britanie)

LIVE INDOOR și STREAMING ONLINE (Facebook și canal YouTube FITPTI)

Ora 18 (foyer parter Teatrul Luceafărul): ÎNTRE DATORIE ȘI PASIUNE – Actrița Dorina Lazăr în dialog cu teatrologul Oltița Cîntec

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): LINIȘTE! SĂRUT. ACȚIUNE! (Teatrul Odeon București)

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Miercuri, 6 octombrie

LIVE INDOOR /ONLINE (Zoom)

Ora 11-13, 17-19 (sala protocol Teatrul Luceafărul): SELF TAPE WORKSHOP (cu actorii Teatrului Luceafărul)

LIVE INDOOR

Ora 12 (Facultatea de Litere, UAIC): Workshop „Teatrul radiofonic” susținut de dr. Dieter Lohr (Universitatea din Regensburg, Germania) cu studenții de la Facultatea de Teatru a UNAGE, Facultatea de Litere și Jurnalism UAIC

ONLINE

Ora 17 (streaming online Facebook și canal YouTube al FITPTI): MARIONETELE, SUVENIRURI ALE PRIETENILOR, conferință George Banu (Franța)

LIVE INDOOR

Ora 18 (sala mică, Teatrul Luceafărul): CLARA ȘI TIMPUL LIBER (Unteatru București)

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): CÂND OBIECTELE ÎNCEP SĂ CÂNTE concert XAVI (Spania)

ONLINE

Ora 20 (streaming online Facebook și canal YouTube al FITPTI): THEaiTRE. CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ (Praga, Cehia)

LIVE INDOOR

Ora 20 (Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”): UN VIOLONCEL PRIN LUME (concert cu muzică de film)

LIVE INDOOR

Teatru pentru insomniaci

Ora 21 (Club Underground): INSTA STORIES OF MY LIFE Concert Alex Ștefănescu

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Joi, 7 octombrie

CENTENAR FRIEDRICH DÜRRENMATT

LIVE INDOOR

Ora 10-22 (foyer etaj Teatrul Luceafărul): Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință – expozitie de grafică Friedrich Dürrenmatt (Centrul Dürrenmatt din Neuchatel Elveția, MNLR Iași)

LIVE INDOOR

Ora 16:45 (foyer etaj Teatrul Luceafărul): Vernisaj expoziție grafică Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință

LIVE INDOOR

Ora 17 (sala mică): Spectacol-lectură ÎN PANĂ de Friedrich Dürrenmatt

LIVE INDOOR

Ora 18.30 (foyer Teatrul Luceafărul): Lansare de carte – Friedrich Dürrenmatt „Romulus cel Mare” și „Conversație nocturnă cu un om demn de dispreț”

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mică): CORP ȘI OBIECT. CĂLĂTORIE CĂTRE INTERIOR (workshop Ana Crăciun Lambru cu actorii Teatrului Luceafărul)

LIVE OUTDOOR

Ora 16 și 18 (esplanada Teatrul Luceafărul, în caz de vreme nefavorabilă, foyer Teatrul Luceafărul): ROBOCOP (Canada, Franța)

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): LECȚIA (Teatrul Nottara București)

ONLINE STREAMING

Ora 21 (streaming online Facebook și canal YouTube al FITPTI): IMPROBOTICS (Marea Britanie)

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Vineri, 8 octombrie

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mică): CORP ȘI OBIECT. CĂLĂTORIE CĂTRE INTERIOR (workshop Ana Crăciun Lambru cu actorii Teatrului Luceafărul)

LIVE INDOOR

Ora 12-20 (foyer Teatrul Luceafărul): I AM (VR) instalație imersivă Susanne Kennedy (Germania)

LIVE INDOOR

Ora 16 și 18 (Institutul Francez): ROBOCOP (Canada, Franța)

CENTENAR FRIEDRICH DÜRRENMATT

LIVE INDOOR

Ora 10-22 (foyer etaj Teatrul Luceafărul): Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință – expozitie de grafică Friedrich Dürrenmatt (Centrul Dürrenmatt din Neuchatel Elveția, MNLR Iași)

Ora 17 (sala mică, Teatrul Luceafărul): Dezbatere „Receptarea operei lui Friedrich Dürrenmatt: Europa de Vest şi Europa de Est în oglindă”

Ora 18.30 (sala mică, Teatrul Luceafărul): Film documentar PORTRETUL unei PLANETE (Centrul Dürrenmatt din Neuchatel Elveția, Fundaţia Charlotte Kerr Dürrenmatt)

LIVE INDOOR

Ora 18.30 (foyer Teatrul Luceafărul): lansare carte Călin Ciobotari, Recitindu-l pe Gorki. Un teatru la marginea crizei

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): PISICI 2 (Teatrul „Matei Vișniec” Suceava)

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Sâmbătă, 9 octombrie

Centenar Friedrich Dürrematt

LIVE INDOOR

Ora 10-22 (foyer etaj Teatrul Luceafărul): Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință – expozitie de grafică Friedrich Dürrenmatt (Centrul Dürrenmatt din Neuchatel Elveția, MNLR Iași)

LIVE INDOOR

Ora 11:00 (Facultatea de Litere): „Die Welt bestehen. Über Friedrich Dürrenmatts «Der Verdacht»”. Prelegere Andreas Mauz

LIVE INDOOR

Ora 10 (sala mică, Teatrul Luceafărul): FATA BABEI ȘI FATA MOȘULUI (Teatrul Puck Cluj Napoca)

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mare, Teatrul Luceafărul): HANSEL ȘI GRETEL (Teatrul Prichindel Alba Iulia)

LIVE OUTDOOR

Ora 11 și 12 (esplanada Teatrul Luceafărul, în caz de vreme nefavorabilă, foyer Teatrul Luceafărul): ROBOCOP (Canada, Franța)

LIVE INDOOR

Ora 12-20 (foyer Teatrul Luceafărul): I AM (VR) instalație imersivă Susanne Kennedy Germania

LIVE INDOOR

Ora 18.30 (foyer Teatrul Luceafărul): lansare carte Cristina Rusiecki Un CLICK și… 1000 de realități. New media în teatrul românesc

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): JOCURI ÎN CURTEA DIN SPATE (Teatrul de Stat Constanța)

LIVE INDOOR

Ora 21 (sala mare, Teatrul Luceafărul): JOCURI ÎN CURTEA DIN SPATE (Teatrul de Stat Constanța)

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Duminică, 10 octombrie

LIVE INDOOR

Ora 10 (sala mică): HAPCIU (Davai theatre group Israel)

LIVE INDOOR

Ora 10-22 (foyer etaj Teatrul Luceafărul): Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință – expozitie de grafică Friedrich Dürrenmatt (Centrul Dürrenmatt din Neuchatel Elveția, MNLR Iași)

LIVE INDOOR

Ora 11 (sala mare, Teatrul Luceafărul): PASĂREA MĂIASTRĂ (Teatrul Gulliver Galați)

LIVE INDOOR

Ora 11:30 (sala mică, Teatrul Luceafărul): HAPCIU (Davai theatre group Israel)

LIVE INDOOR

Ora 17.30 (sala mică, Teatrul Luceafărul): IEPURELE ALB (Teatrul de Artă București)

LIVE INDOOR

Ora 18.30 (foyer Teatrul Luceafărul): Lansare carte Oltița Cîntec (coord.) FEREASTRA CĂTRE DIGITAL. TEATRUL ȘI NOILE TEHNOLOGII

LIVE OUTDOOR

Ora 19 (Galeriile UAP, pietonal Lăpușneanu, vitrine): INT.EXT (Teatrelli București)

LIVE INDOOR

Ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): FREAK SHOW vol.2 (Florin Piersic Jr).

UNIVERS SONOR 3D (în parteneriat cu Radio România Teatrul Național Radiofonic) disponibil pe toată durata festivalului pe luceafarul-theatre.ro şi pe www.eteatru.ro

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL