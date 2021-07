‘Caravana filmului românesc’, din nou la Oneşti, în perioada 2 – 8 august (program complet)

Parcul Municipal din Oneşti va fi din nou, în această vară, gazda Caravanei filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naţionale, în perioada 2 – 8 august.

Şi pentru că este vară, şi pentru că avem nevoie de optimism, de speranţă, şi pentru că niciodată nu vom renunţa la lupta de a fi fericiţi, filmele din portofoliul clasic românesc ce vor fi prezentate anul acesta la Oneşti au ca numitor comun dragostea. Ea ne însoţeşte poveştile de viaţă, este cauză, pretext, motiv de reflecţie sau de acţiune. Ea determină sau impune prietenie, respect, ajutor reciproc, grijă şi atenţie împletite şi aşezate cu măiestrie în poveştile marelui ecran.

Fie că este vorba despre dragostea lui Cristian Vasile pentru Zaraza, descrisă în filmul ‘Supravieţuitorul’ sau fie că prezintă dragostea şi pasiunea pentru filmul românesc a lui Gheorghe Ursaru, personajul central din filmul lui Nae Caranfil, ‘Restul e tăcere’, filmele propuse în program invită la o întâlnire nostalgică cu marile creaţii cinematografice ale actorilor şi regizorilor români.

Astfel, pe ecranul ‘Caravanei filmului românesc’ vor putea fi revăzuţi Sergiu Nicolaescu, George Mihăiţă, Vladimir Găitan şi oneşteanca Loredana Groza (în ‘Supravieţuitorul’), Valentin Teodosiu, Vladimir Găitan, Horaţiu Mălăele (în comedia ‘Poker’), Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Vasilica Tastaman, Stela Popescu, Draga Olteanu Matei (în ‘Astă seară dansăm în familie’)

Alături de Sergiu Nicolaescu şi Geo Saizescu, lumea filmului românesc s-a îmbogăţit cu regizorul unei noi generaţii, Nae Caranfil. Dragostea pentru film si dăruirea pentru meseria de regizor, l-a determinat să scrie scenarii şi să creeze cu bagheta regizorală înnobilată de talent, opt filme . De la ‘E pericoloso sporgersi’, filmul său de debut, la ‘6,9 pe scara Richter’, Nae Caranfil a patinat prin vârstele peliculei realizând dansul perfect care a încântat inimile iubitorilor de film. Alături de el, la întâlnirea cu publicul de la Oneşti, vor fi prezenţi doi actori îndrăgiţi şi respectaţi, Mircea Diaconu şi Marius Florea – Vizante.

La toate proiecţiile din cadrul ‘Caravanei filmului românesc’ accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile!

În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, proiecţiile vor avea loc la ora 18.00, în sala Bibliotecii Municipale ‘Radu Rosetti’.

***

Programul Caravanei filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naţionale la Oneşti este următorul:

Luni, 2 august, ora 21.00: SUPRAVIEŢUITORUL

Regia: Sergiu Nicolaescu;

Cu: Sergiu Nicolaescu, George Mihăiţă, Vladimir Găitan, Loredana Groza (acţiune / 2008 / 117 min / N15)

Marţi, 3 august, ora 21.00: CAROL I, UN DESTIN PENTRU ROMÂNIA

Regia: Sergiu Nicolaescu

Cu: Marina Procopie, Andreea Măcelaru Şofron, Sergiu Nicolaescu, Răzvan Vasilescu (istoric / 2009 / 90 min./ AG)

Miercuri, 4 august, ora 21.00: POKER

Regia: Sergiu Nicolaescu

Cu: Valentin Teodosiu, Vladimir Găitan, Horaţiu Mălăele, Cătălina Grama – Jojo (comedie / 2010 / 112 min./ N15)

Joi, 5 august, ora 21.00: ASTĂ SEARĂ DANSĂM ÎN FAMILIE

Regia: Geo Saizescu

Cu: Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Vasilica Tastaman, Stela Popescu, Draga Olteanu Matei (comedie / 1972 / 120 min./ AG)

Vineri, 6 august, ora 21.00: E PERICOLOSO SPORGERSI

Scenariul şi regia: Nae Caranfil

Cu: George Alexandru, Nathalie Bonnifay, Marius Stănescu, Marius Florea – Vizante (comedie / 1993 / 104 min./AG)

Invitaţi speciali: NAE CARANFIL şi MARIUS FLOREA – VIZANTE

Sâmbătă, 7 august, ora 21.00: FILANTROPICA

Scenariul şi regia: Nae Caranfil

Cu: Mircea Diaconu, Gheorghe Dinică, Mara Nicolescu, Marius Florea – Vizante (comedie / 2002 / 110 min./ AG)

Invitaţi speciali: NAE CARANFIL şi MIRCEA DIACONU

Duminică, 8 august, ora 21.00: RESTUL E TĂCERE

Scenariul şi regia: Nae Caranfil;

Cu: Marius Florea – Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeţa, Mihai Gruia Sandu (dramă / 2008 / 140 min./ AG)

Invitat special: NAE CARANFIL

***

Desfăşurarea evenimentului implică respectarea tuturor măsurilor de siguranţă pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

***

Scopul ‘Caravanei filmului românesc – Cartea şi filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale’, proiect aflat la a IX-a ediţie, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile.

‘Caravana filmului românesc’ aduce filmul românesc în atenţia spectatorilor, promovându-l într-o manieră accesibilă. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi ale prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului tânăr şi le aduce spectatorilor cinefili bucuria revederii marilor creaţii cinematografice româneşti.

***

Asociaţia CineCultura (www.asociatiacinecultura.ro), în parteneriat cu MDV AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) şi Digifilm Design, a organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMANESC, proiect ce s-a derulat, la nivel naţional, prin cele două secţiuni ale sale: ‘Capodopere ale cinematografiei naţionale’ şi ‘Cartea şi filmul’.

În cei nouă ani de existenţă, Caravana filmului românesc a ajuns în peste 40 de oraşe, având un număr aproximativ de 200.000 de spectatori şi consemnând peste 3.000 de referiri în presa locală şi naţională. În cadrul Caravanei, toate filmele au fost prezentate la o calitate artistică şi tehnică de excepţie, fiind refăcute ca sunet şi imagine.

***

Proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul Naţional al Cinematografiei, UCIN – Uniunea Cineaştilor din România, ANF – Arhiva Naţională de Filme; DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

Parteneri media: Cineclic, All About Romanian Cinema – AaRC, Cinefan, RoEvents, Cinefilia, iFestival.ro, Amos News, Prompt Media, Ultima oră, Timp românesc, Comunicate de afaceri, Urban Things, România pozitivă, Agenţia de Carte, Roportal, GoNext, Biz Plus şi Constanţa News.

În Municipiul Oneşti, proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Oneşti, al Consiliului Local Oneşti şi al Bibliotecii Municipale ‘Radu Rosetti’.