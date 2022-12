”Mai fericit este a da, decât a lua” – un concert caritabil organizat de Asociația ”Fălticeni Cultural”

În ziua de luni, 19 decembrie 2022, ora 18.00, la Fălticeni, județul Suceava, a avut loc evenimentul cultural aflat sub genericul „MAI FERICIT ESTE A DA DECÂT A LUA”.

Manifestarea a fost organizată de Asociația „Fălticeni Cultural”, în spiritul credinței ortodoxe, care o credință a iubirii și a speranței, a iertării și a milostivirii. De-altfel, evenimentul a avut și o latură caritabilă, cei aproape 300 de participanți fiind invitați ca, prin donații și/sau achiziții de ornamente specifice sărbătorilor de iarnă, să susțină continuarea proiectelor culturale și educaționale din comunitatea fălticeneană, inițiate și organizate de Asociația „Fălticeni Cultural”.

”Este o manifestare culturală prin care ne manifestăm recunoștința față de toți cei care ne-au fost alături pe parcursul anului 2022, oferindu-le unele distincții și cadouri simbolice, în chip de mulțumire și, în același timp, de invitație la a continua colaborarea”, puncta Pr. Liviu Mihăilă, Președinte fondator al Asociația „Fălticeni Cultural”.

Manifestarea are loc în Sala Vieneză a Hotelului Turist din Fălticeni, județul Suceava.

Cu acest prilej, a fost lansat CALENDARUL CULTURAL FĂLTICENEAN 2023 : prezentarea orală a principalelor proiecte din anul 2023, precum și oferirea unui calendar în format tipărit, cu un design și un conținut de informații și de imagini considerate unice în România.

La Fălticeni, pe parcursul serii culturale aflate sub genericul „MAI FERICIT ESTE A DA DECÂT A LUA” și organizate de Asociația ”Fălticeni Cultural”, au concertat: Trupa pop-operă DimmaS, Essenza Quartet, Ștefania Mihăilescu.

Redăm câteva secvențe înregistrate la fața locului (Fălticeni, județul Suceava), în ziua de 19 decembrie 2022, începând cu ora 18.00, de echipa Radio Iași alcătuită din Petronela Cotea Mihai, Bogdan Zlei și Dumitru Lupu.

Radio România Iași a fost evidențiat printre partenerii profesioniști ai Asociației ”Fălticeni Cultural”, care recunosc și încurajează exprimarea culturală de înaltă calitate.

