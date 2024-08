Târgul de Carte „Gaudeamus” îi aşteaptă vizitatori în Centrul Istoric al Sibiului

Târgul de Carte „Gaudeamus”, organizat de Radio România, îi aşteaptă şi astăzi pe vizitatori în Piaţa Mare din Centrul Istoric al Sibiului. De la deschiderea evenimentului, iubitorii de carte au luat cu asalt cele 15 pavilioane ale târgului.

Văd că aveţi deja plasa plină de cărţi!

-: Da, şi o să fug acasă, să mă mai întorc să-mi mai iau. Am prins reducerile de aici. Ştiam că vine târgul; am fost şi anul trecut. Şi am trecut prin librării – şi în loc de două, cât aş lua din libărie, aş cumpăra trei în târg; şi mi le doresc.

-: Am luat oferte.

Ce aţi cumpărat?

-: Continuarea la „Mănâncă, roagă-te, iubeşte”, de Elisabeth Gilbert, şi ne mai uităm; vedem ce mai găsim.

Aveţi de unde alege?

-: Oho! Da, multe cărţi, multe; multe edituri, multe cărţi, şi mai noi, şi mai vechi.

Sunt preţuri mai bune la târg decât în librării?

-: La unele, cu siguranţă sunt mai mici.