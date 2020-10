Radio România Internaţional în Comitetul Director al Comunităţii Italofone de Radioteleviziune

Jurnalista Iuliana Anghel, realizator coordonator al emisiunilor în limba italiană de la Radio România Internaţional (RRI), a fost aleasă în Comitetul Director al Comunităţii Italofone de Radioteleviziune (CRI), în cadrul Adunării Generale a organizaţiei, găzduită la Roma pe 20 octombrie, în format videoconferinţă, de către RAI – Radioteleviziunea Italiană.

Din noul Comitet Director, ales pentru un mandat de trei ani, fac parte reprezentanţii RAI, Radiotelevisione Svizzera Italiana din cadrul SRG-SSR (radioteleviziunea publică din Elveţia), Radio Vaticana, RTV Koper-Capodistria din Slovenia, San Marino RTV, TV2000-InBlue Radio din Italia şi Radio România Internaţional. Preşedinte a fost ales Maurizio Canetta, directorul general al Radiotelevisione Svizzera Italiana, iar Secretar general Maria du Bessé, de la Departamentul Relaţii Internaţionale RAI.

Fondata în 1985 sub forma unei colaborări instituţionale între radioteleviziuni publice – RAI, Radio Vaticana, Radiotelevisione Svizzera Italiana, RTV Koper-Capodistria şi San Marino RTV, Comunitatea Italofonă de Radioteleviziune, cu sediul la Roma, are ca obiectiv realizarea si favorizarea schimburilor de programe, precum şi a altor proiecte menite să consolideze dialogul intercultural. Membrilor fondatori li s-au adăugat, ca membri asociaţi, posturi publice din Germania, Malta, România, Albania, Croaţia, Muntenegru, Argentina etc.

Radio Romania Internaţional a devenit membru asociat al CRI în 2009, cu o contribuţie activă pe parcursul celor peste 10 ani de colaborare. Coproducţiile şi duplexurile realizate împreună cu colegii de la posturile partenere, precum Radio Rai şi Radio Vaticana, cu ocazia unor evenimente culturale de referinţă (Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus, Festivalul Internaţional al Orchestrelor RadiRo), au putut fi urmărite şi de publicul din ţările membre ale CRI. Ca exemple recente, amintim coproducţia Există Comunitate!, realizată în timpul crizei sanitare din anul în curs. În perioada următoare, Comunitatea va promova o coproducţie dedicată centenarului naşterii marelui cineast Federico Fellini, în cadrul căreia RRI va prezenta şi proiectele dedicate de Teatrul Naţional Radiofonic personalităţii sale.

Cu o experienţă de 25 ani la RRI, Iuliana Anghel realizează emisiuni dedicate relaţiilor româno-italiene, coordonând editorial proiectele de colaborare cu Radio RAI şi CRI de-a lungul anilor. În 2003 a fost corespondentul SRR la Roma. În 2014 a primit Ordinul Steaua Italiei în grad de Cavaler, acordat de Preşedintele Republicii Italiene, iar în 2015 a fost inclusă de către Ministerul Afacerilor Externe al Italiei în Albo degli Italofoni, care reunește peste 500 de personalităţi din domeniile cultural, economic, politic şi mass-media din întreaga lume.