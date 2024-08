La Sibiu continuă Târgul de Carte Gaudeamus, organizat de Radio România.

Vizitatorii sunt aşteptaţi până diseară în cele 15 pavilioane amplasate în Piaţa Mare din centrul istoric al oraşului.

Localnici, dar şi turişti aflaţi la Sibiu s-au bucurat de bogata ofertă de carte, jocuri, muzică şi materiale educaţionale de la Gaudeamus, după cum a aflat corespondenta RRA, Carmen Vulcan.

Reporter: Sunteţi turişti?

-: Da, din Bucureşti. O minivacanţă, 3 zile în Sibiu.

Reporter: Aţi venit la Târgul Gaudeanus de la Sibiu?

-: Da, ne bucurăm că s-a nimerit.

Reporter: Ce alegeţi, sunt cărţi pentru citit în această minivacanţă?

-: Da, asta da.

Reporter: Cum vi se pare Târgul Gaudeamus?

-: Mă bucur din suflet că a reuşit să ajungă la Sibiu. De-abia am aşteptat. Umblăm în librării, mergem, dar bucuria este să vedem mai multe edituri la un loc, deci, asta este extraordinar.

Reporter: Aveţi două plase deja pline cu cărţi.

-: Pentru că îmi plac cărţile. Am luat cărţi de medicină, motivaţionale, beletristică şi am luat pentru nepoţelul meu.

Reporter: O carte e un cadou frumos de la o bunică pentru nepot.

-: Eu spun că da.

Reporter: Puteţi vizita Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu până diseară, de la ora 10:00 la ora 21:00, accesul este liber.