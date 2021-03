Editura Casa Radio celebrează poezia la târgul de carte Gaudeamus

Editura Casa Radio vă așteaptă la întâlnirea cu poezia la Târgul de carte Gaudeamus Radio România – ediție desfășurată exclusiv on-line, în perioada 1-31 martie.

Sâmbătă, 20 martie, de la ora 11:30, este dată cortina la o parte pentru Poezie: A fost un timp când vă spuneam şi vouă. Poeme rostite la Radio (2002) de Emil Brumaru, antologie ce repertoriază, de-a lungul deceniilor şi epocilor de eflorescenţă creatoare, destinul literar al celui mai senzorial poet al literaturii române. Criticul literar Cosmin Ciotloş, poetul-prieten Şerban Foarţă şi istoricul literar Bogdan Creţu vor evoca experienţa unică a întânirii cu poezia şi cu vocea şi rostirea poetului Emil Brumaru.

Duminică, 21 martie, de la ora 11:30, poezia primește un dar, chiar de ziua sa – o dezbatere în jurul audiobook-ului Urechea vorbitoare semnat Ion Stratan, apărut la Editura Casa Radio în Colecția Biblioteca de Poezie Românească. Volumul (carte+CD) oferă cititorilor poeme rostite la radio între anii 1992-1997. Dezbaterea îi aduce alături pe colegii de generație: poeții Florin Iaru și Bogdan Ghiu și criticul Călin-Andrei Mihăilescu. Moderator: Daria Ghiu.

Evenimentele vor fi transmise pe www.gaudeamus.ro și pe paginile oficiale de Facebook Gaudeamus Radio România, Editura Casa Radio și Radio România.

Albumul Emil Brumaru, A fost un timp când vă spuneam şi vouă. Poeme rostite la Radio (2002). Ediţie îngrijită de Cosmin Ciotloş. Desene de Zamfira Zamfirescu. Prezentări de Cosmin Ciotloş, Bogdan Creţu, Şerban Foarţă şi Veronica D. Niculescu.

„Volumul reuneşte răzleţ, adică fără o cronologie strictă şi fără a respecta vreo ordine contabilicească, poeme care provin din şase volume antedecembriste: Versuri (1970), Detectivul Arthur (1970), Julien Ospitalierul (1974), Cântece naive (1976), Adio, Robinson Crusoe (1978) şi Dulapul îndrăgostit (1980). Mai mult, luat ca întreg (căci e vorba şi de o ediţie audio), el pune în scenă o întâlnire miraculoasă: aceea dintre Emil Brumaru sexagenar (înregistrarea datează din 2002) şi un Brumaru al deceniilor şapte şi opt, deja nostalgic, deja înfiorat de melancolie, dar încă paradisiac (oricum, scepticismul de mai târziu nu se instalase). Rezultatul, o spun fără să ezit, e absolut spectaculos.” Cosmin Ciotloş (fragment din „Emil Brumaru, aşa cum îl ştim”).

„Traversând atâtea decenii, poezia lui Emil Brumaru rămâne aceeaşi, egală cu sine, fără a fi şi previzibilă. Încălcând convenţiile, etalând cu vizibilă plăcere teme tabu ale literaturii noastre, privind cu melancolie realitatea sub fustă, Emil Brumaru este, nu încape îndoială, unul dintre cei mai mari poeţi ai literaturii noastre, cu viziuni, imaginar, discurs absolut recognoscibile de la primul contact. Un autor inimitabil, în fond. La fel ca orice mare scriitor, care nu doar deschide, ci și consumă formula pe care o consacră.” Bogdan Creţu (fragment din „Melancolia unui poet senzorial”).

Albumul Ion Stratan, Urechea vorbitoare. Poeme rostite la Radio (1992-1997). Ediție îngrijită de Călin-Andrei Mihăilescu. Cu 15 desene originale de Tudor Jebeleanu. Postfață de Bogdan Ghiu.

„Poezia lui Ion Stratan este citibilă în întregime, citabilă aproape în întregime şi recitabilă mult dincolo de ora-şi-puţin pe care o conţine această carte. Stratan s-a adăpostit, echidistant faţă de van şi normal, de imaginea cultivată de contemporanii săi mânaţi de faimă ca de o rezolută supravieţuire a propriului abis, apodictică precum o erecţie, trecătoare ca ea. A fost însă contemporan unui veac în care poezia română s-a purificat prin insignifianță şi repetiţie imperceptibilă – veac de Bacovia, de Arghezi, Nichita, de Mazilescu, Madi Marin, Ion Mureşan… Melancolia şi ironia i-au împletit destinul: Stratan s-a născut prea târziu şi a murit prea devreme. El, născut într-o naţie născută în frica Domnului şi a arhivelor, ar fi spus-o pe dos, ironic, melancolic iarăși. Neavut, Stratan îşi era, demult, delicat, postum. Cum spune în Pentameron: «La început a fost cuvântul Cuvânt. Ce numea el / Dezgroapă arheologii de vânt».” Călin-Andrei Mihăilescu (fragment din Cuvânt-înainte de cuvintele de după).

„Ion Stratan s-a supus mai presus de orice legilor cosmosului, prin cuvinte. Iar aici, sub legile cele mari, cu adevărat meta-fizice, se cuvine să ne depăşim estetismul îngust şi comod de zi cu zi, simplu plezirism consumist care priveşte literatura ca pe o marfă de hipermarket. În cazuri revelatoare, aşa cum este cel al lui Ion Stratan, trebuie să acordăm atenţie, mai presus de orice, aşa cum ne învăţa, pe vremuri, la Cenaclul de Luni, profesorul Nicolae Manolescu, procesului, şi abia în al doilea rînd produsului, care e serial, social şi istoric. Martor al lui Ion Stratan, asta mă consider. Pentru mine, el este un etalon şi un criteriu «tehnic», practic, de măsurare a poeticităţii. Este printre foarte puţinii scriitori români contemporani pe care îi recunosc fără nici un fel de rezerve. Încolo, tocmai de aceea traduc. Ion Stratan s-a dus acolo de unde doar clasicii ne scriu, ţinându-ne în viaţă şi reamintindu-ne – făcând, şmechereşte, cu ochiul – că numai ceea ce ne depăşeşte şi ne poate ucide ne fereşte să murim asfixiaţi de propriile nimicnicii, asigurându-ne ziua de mâine.” Bogdan Ghiu (fragment din În loc de postfață: In memoriam: Viteza fiinţei, viteza poeziei).

Detalii, la www.edituracasaradio.ro. Pe același site albumele pot fi achiziționate la preț de producător.

