Doctor Honoris Causa al Universității de Arte George Enescu, Joi, 03 noiembrie 2022

Joi, 03 noiembrie 2022, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași va acorda înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa domnului Claude Delangle, profesor universitar și solist.

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, integrată în manifestările organizate de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” în parteneriat cu Asociatia Promusica Academica și Fly Music România, se va desfăşura la sediul Rectoratului, Casa Balş, strada Cuza Vodă 29, în sala Eduard Caudella, începând cu ora 11.00. Laudatio va fi prezentat de lector univ. dr. Florin Fodor.

Domnul Claude Delangle predă saxofon la Conservatorul din Paris din septembrie 1988, anul în care a fondat Universitatea Europeană de Saxofon din Gap, al cărei director artistic este.

La cererea lui Pierre Boulez a cântat ca solist și în cadrul Ensemble Intercontemporain din 1986 până în 2000. Alături de Luciano Berio, și-a creat Concertul pentru saxofon, Chemin VII – Récit, și a cântat alături de el la Norton Lectures de la Universitatea Harvard, la Queen Elizabeth Hall din Londra, la Tisch Center din New York sau la Filarmonica din Cologne și cu BBC Symphony din Londra. De asemenea, colaborează cu Esa-Pekka Salonen, David Robertson, Peter Eötvös, Kent Nagano, Armin Jordan – cu care a înregistrat Rapsodia lui Claude Debussy la vârsta de 23 de ani cu Orchestra Filarmonicii din Monte-Carlo pentru Erato, Miung Wung Chung, L. Foster și L. Slatkin și cântă ca solist sau cu Orchestra Philharmonie de Berlin, Australian Chamber Orchestra, London BBC, National BBC of Wales, National et Philharmonique de Radio France, Radio of Finland, WDR of Cologne, Kioi Tokyo, Metropolitan Tokyo, Ensemble Intercontemporain, Philharmonie de Saint-Petersburg, Philharmonique de Monte-Carlo, National de Lyon, Hong Kong City Chamber, Singapore Symphony, Wisconsin Symphony, Northern New York, Taipei Chinese, National Taipei Symphony, Sao Paolo Camerata Aberta, Novosibirsk Orchestră.

Promotor entuziast al suflatorilor francezi, cântă cu Garda Republicană, Forțele Aeriene, Poliția Națională și cu Marina SUA.

Spectacolele Canticum (Roma Europa) cu Luciano Berio și London Voices, Tango Futur (Aix-en-Provence) cu Susanna Moncayo, Quest (Bienala de la Zagreb) cu Thierry Coduys, Récit (Agora/Ircam, Tokyo Spring Festival și Shizuoka AOI) cu lucrările lui Pierre Boulez, Ichiro Nodaira și Marco Stroppa, Elucidation cu coregraful Loïc Touzé, Japanese Love Songs (Manca/Nice) cu mezzosoprana Marie Kobayashi și foarte recent Duo cu dansatoarea Anne-Hélène Kotoujansky (Bach, Debussy, Mantovani, Leroux), sunt repere care i-au hrănit profund gândirea pentru o împărtășire vie a creației muzicale.

Claude Delangle a creat 150 de lucrări de Berio, Amy, Berio, Denisov, Dufourt, Grisey, Jolas, Piazzolla, Stockhausen, Taïra, Campana, Dubedout, Durieux, Hosokawa, Hurel, Jarrell, Jodlovski, Lauba, Leroux, Lopez-Lopez, Louvier, Mantovani, Matalon, Naon, Natsuda, Nodaïra, Robin, Strasnoy, Tanada, Ton-That Tiêt printre alții. Crearea și transmiterea îi motivează activitatea muzicală.

Claude Delangle a realizat cincisprezece discuri pentru BIS și a participat la înregistrări monografice ale lucrărilor lui Claude Debussy, Anton Webern, Luciano Berio, Edison Denisov, Hugues Dufourt, Gérard Grisey și Philippe Leroux pentru Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Erato și Verany, pentru Deutsche Grammophon , Harmonia Mundi, Erato și Verany.

Cântă de patru decenii alături de soția sa, pianista Odile Catelin-Delangle, profesor la École Normale de Musique din Paris.

Claude Delangle participă activ la dezvoltarea saxofoanelor Henri-Selmer-Paris și dirijează o colecție la Editions Henry-Lemoine-Paris unde a publicat o serie de lucrări ale prietenilor săi compozitori din mai multe generații.

Claude Delangle este Cavaler al Artelor și Literelor.

Este preot în parohia Saint-Germain-et-Saint-Cloud din Louveciennes, Protopopiatul Franței al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei de Vest și de Sud.

Predă cursuri de interpretare în SUA, Japonia, Coreea, Rusia și Europa.

Președinte al Association Internationale pour l’Essor du Saxophone (Asociației Internaționale pentru Dezvoltarea Saxofonului), este și organizatorul Întâlnirilor de la Boulogne între compozitori și saxofoniști.

Face turnee în SUA și Canada, cântând în special la Berklee Performance Center din Boston. A susținut programe de muzică franceză și japoneză în Japonia. În octombrie 1994, s-a întors în America de Nord pentru un turneu de o lună ca solist cu Orchestra J.F. Paillard.