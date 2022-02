13-19 februarie – Classix Festival 2022, ediția a III-a

Iași, 9 februarie 2022 – Peste 60 de artiști internaționali din 13 țări sosesc la Iași în perioada 13 – 19 februarie, în cadrul celei de-a treia ediții a Classix Festival. 8 concerte de muzică clasică, 10 cursuri de măiestrie, o expoziție de ilustrații, o dezbatere, o prelegere și 7 proiecții de film își așteaptă exploratorii aventurii clasice contemporane.

Această ediție a festivalului propune descoperirea frumuseții într-o formă feminină – mistică, plină de putere, precum și urmărirea instinctului primar ce poartă spre abandonul temporar al melodiei, îmbrățișând puterea ritmului.

Programul festivalului:

Duminică, 13 februarie, începând cu orele 19:30, are loc concertul Elegy of Hope la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină”. Interpretează: Dragoș Cantea, Bjarne Magnus Jensen, Filip Papa, Daniel Auner, Barbara Auner, Nora Romanoff-Schwarzberg și Konstantin Zelenin. În program găsim lucrări semnate Granados, Vasks, Rahmaninov, Enescu și Pärt. Interdisciplinaritatea pe care Classix Festival dorește să o ofere muzicii clasice va fi susținută vizual prin proiecții ilustrate pe cupola Catedralei, transformând astfel experiența obișnuită de concert într-una sincretică.

Luni, 14 februarie, începând cu orele 19:00, sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii Iași găzduiește concertul Fata Morgana. Cu susținerea Forumului Cultural Austriac București, concertul îi are ca invitați pe Auner Quartet, ansamblu selectat în programul New Austrian Sound of Music – NASOM și numit de Ministerul Afacerilor Externe al Austriei drept ambasador cultural pentru 2020/2021.

Fantaisie d’une Femme va avea loc marți, 15 februarie, orele 19:00, la Casa Balș, sala „Eduard Caudella”. Pe scena concertului vor interpreta: Grzegorz Niemczuk (Polonia), Grace Jee Eun Oh (Coreea de Sud), Bjarne Magnus Jensen (Norvegia), Florent Mourier (Franța), Shana Moron-Caravel (Franța). Programul include premiera românească a Sonatei pentru vioară și pian a lui Marcus Paus, precum și lucrări semnate de Chopin, Debussy, Ravel, Viardot, Poulenc și Chaminade. Concertul este organizat cu sprijinul Institutului Francez Iași, Institutul Polonez București și a Ambasadei Norvegiei în România.

Miercuri, 16 februarie, orele 19:00, are loc concertul Animal Instinct la Casa de Cultură a Studenților Iași. Cvintetul cu pian în La major, D. 667 „Păstrăvul” compus de Franz Schubert și Concertino, lucrarea lui Leoš Janáček vor fi interpretate de: Slávka Vernerová Pěchočová (Cehia), Tudor Bolnavu (România), Doru Costăchescu (România), Sebastian Vîrtosu (România), Virgil Prisacariu (România), Dragoș Cantea (România / Norvegia), Bjarne Magnus Jensen (Norvegia), Jonas Lyskjær Frølund (Danemarca), Niklas Mouritsen (Insulele Feroe) și Constantin Barcov (România / Suedia). Concertul este organizat cu sprijinul Centrului Ceh.

Concertul Back to The Future va avea loc joi, 17 februarie, orele 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași. Interpretează Håvard Gimse (Norvegia) la pian și Gustav Rivinius (Germania) la violoncel, iar programul cuprinde compoziții semnate de Beethoven, Debussy, Boulanger și Șostakovici. Concertul este organizat cu sprijinul Centrului Cultural German Iași, Ambasada Regatului Norvegiei în România și al Academiei Norvegiene de Muzică.

The Viking Rush va avea loc vineri, 18 februarie, începând cu orele 19:00, în foaierul Palatului Culturii Iași, cu sprijinul Ambasadei Regatului Danemarcei în România. Pe scena acestuia vor interpreta cvintetul V Coloris, marcând două premiere importante: premiera absolută a Edvard Grieg / Ștefan Diaconu: Suita Lirică și premiera locală a compoziției semnată Doina Rotaru: Lumina. Din programul concertului mai fac parte György Ligeti: Șase bagatele pentru cvintet de suflători și Carl Nielsen: Cvintetul pentru suflători, op. 43.

Ultima zi a festivalului, 19 februarie, aduce pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași două concerte: Friendship in Jazz și Primal Instinct. De la orele 16:30, concertul „Friendship in Jazz” unește pe scena festivalului forțele camerale ale Orchestrei Naționale de Tineret a Moldovei și ale Orchestrei de Cameră Sonos Alumni a UNAGE Iași, susținuți de Kaufland România. Soliștii care interpretează sunt: Tudor Bolnavu (vioară), Virgil Florin Prisacariu (contrabas) și Daniel Paicu (clarinet). Programul concertului este alcătuit din: Benjamin Britten: Simple Symphony, Giovanni Bottesini: Gran Duo Concertante for violin, double-bass & strings, Oleg Negruța: Concertul nr. 2 pentru clarinet și orchestră de coarde și Romeo Cozma: Jazzissimo – Divertisment pentru orchestră de cameră și percuție.

Concertul de final al festivalului, Primal Instinct, ce va începe la orele 20:00, îi are ca invitați pe: Grzegorz Niemczuk, Anna Lipiak, Toma Popovici, Daniel Dascălu, Alexandru Stroe și Sorin Rotaru. Se interpretează lucrări semnate Ceaikovski, Bartók (Sonata pentru două piane și percuție Sz. 110 în premieră locală), Lutosławski și Zarębski. Concertul este organizat cu sprijinul Institutului Polonez București.

Seria Classix in Focus pune în perspectivă o serie de aspecte strâns legate *sau nu* de muzica clasică în contextul contemporan și în raport cu o suită de paradigme aflate în continuă evoluție. Din programul acestei ediții fac parte: expoziția de ilustrații „Eroinele” care va fi afișată timp de 30 de zile la Casa Muzeelor Iași,, vernisajul acesteia în data de 16 februarie, orele 17:00; proiecția filmului documentar „#newTogether”, prelegerea rectorului Academiei Norvegiene de Muzică pe tema compozitoarelor care au activat în secolele 20-21 și panel-ul care dezbate „Feminismul în muzica clasică”, ce îi are drept invitați pe: Astrid Kvalbein, Cristian Lupeș, Valentina Dediu-Sandu și ca moderator pe Dragoș Cantea.

În cadrul Classix in Art se organizează în perioada 14 – 18 februarie 10 masterclass-uri susținute de Kaufland România pentru tineri studenți și liceeni ai instituțiilor cu profil muzical din întreaga țară. 52 de artiști vor participa la masterclass-urile de: pian, vioară, fagot, violoncel, clarinet, oboi, flaut și corn.

Pe data de 17 februarie, începând cu orele 15:00, va avea loc un tur ghidat cu tematica „Tradiția muzicală la Iași”, organizat în parteneriat cu Asociația Iași.Travel. Participarea publicului este liberă, iar în cadrul turului vor fi vizitate locațiile în care au loc concertele Classix 2022.

Concertele vor fi difuzate live pe pagina de Facebook a Classix Facebook și pe paginile partenerilor. Biletele și abonamentele la festival pot fi achiziționate online, iar accesul la evenimente se face conform reglementărilor în vigoare.

𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞: Asociația Industrii Creative, Showberry

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡: Kaufland România

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙞: Forumul Cultural Austriac, Institutul Polonez, Centrul Cultural German Iași, Institutul Francez Iași, Centrul Ceh

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙞𝙥𝙡𝙤𝙢𝙖𝙩𝙞𝙘𝙞: Ambasada Regală a Danemarcei la București, Ambasada Regatului Norvegiei în România

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞𝙘𝙞: Filarmonica de Stat „Moldova”, DAC Music Performance, Snyk Denmark, The Norwegian-Romanian Chamber of Commerce, Academia Norvegiană de Muzică

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞: Episcopia Romano-Catolică Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Casa de Cultură a Studenților Iași, Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Opera Națională Iași, Muzeul Literaturii Române Iași

𝙎𝙥𝙤𝙣𝙨𝙤𝙧: Basware

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙤𝙫𝙖𝙧𝙚: Printco, WINK Public Multimedia, Ippu

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚: Volvo Nordic Cars, Cuptorul Moldovencei, Glazurai, GRAMMA, Vitamin Aqua, Bere Nemțeana, Hotel Unirea, Iași.Travel, Time Out

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙫𝙚𝙨𝙩𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩̦𝙞𝙚: Chotronette, Seroussi

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖: TVR Iași, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio Iași, VivaFM, Ziarul de Iași, Info Moldova, IQAds, Romania Journal, Agerpres, Hotnews, Spotmedia, Ziarul Metropolis, Elle, Suplimentul de Cultură, Observator Cultural, Liternet, Zile și Nopți, CVLTARTES, Revista Fashion Premium Magazine, Cărturești. Revista Timpul

***

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry, membru AROC (Asociatia Romana a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

Website: www.classixfestival.ro

Facebook: https://www.facebook.com/classixFestival/

Instagram: https://www.instagram.com/classixfestival/

Youtube: https://shorturl.at/louFW

***

Contact: media@classixfestival.ro

ERATA: Organizatorii oferă scuze publicului și conducerii Filarmonicii de Stat „Moldova”, întrucât dintr-o eroare a fost omis parteneriatul cu Filarmonica de Stat „Moldova” Iași. Alături de prestigioasa instituție culturală vor avea loc atât concertul Animal Instinct (16 februarie, Casa de Cultură a Studenților), dar și invitația pianistului norvegian Havard Gimse în stagiunea filarmonicii. Parteneriatul dintre Filarmonica de Stat „Moldova” Iași și Classix Festival este conturat în baza principiilor și valorilor comune dintre cele două entități.