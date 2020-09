5 sept, de la 18.10: Oboistul Sorin Crudu, solist al Filarmonicii Slovene şi profesorul său de la Iaşi, Vasile Mihăiţă, la Univers Muzical cu Daniel Vlad

Astăzi l-am invitat în emisiune pe Sorin Crudu, tânărul oboist român născut la Vaslui, angajat al Filarmonicii Slovene! M-am bucurat mult să aflu despre el cu prilejul unui concurs online pe care l-a câştigat de curând, Virtual Oboe Competition 2020. https://www.idrs.org/forums/topic/meet-romanianoboist-sorin-crudu-he-won-the-2020-gen-y-virtual-oboe-competition/.

Şi cum am aflat despre el?, de la fostul său profesor de la Liceul Octav Băncilă din Iaşi, oboistul Vasile Mihaiţă, pe care l-am invitat de asemenea să ne povestească…. Aşa că, în prima parte a emisiunii ne întâlnim cu dl Mihăiţă, prim oboist şi membru fondator al Operei din Iaşi şi un mare pedagog cu dăruire care a format multe generaţii de elevi şi studenţi la clasele sale de oboi din Liceul Octav Băncilă şi UNAGE din Iaşi, iar în partea a doua, cu fostul său elev, Sorin Crudu. Şi când mă gândesc că e doar unul din mulţii elevi plecaţi de la Iaşi şi ajunşi în marile orchestre ale lumii… O fişă succintă a traseului său artistic, pe care, fără greş, îl putem numi carieră artistică, ar suna astfel:

Sorin Crudu a absolvit în 2004 Colegiul Naţional de Arte Octav Băncilă, clasa oboi a prof. Vasile Mihaiţă

După un an petrecut ca student la Universitatea Naţională de Arte George Enescu, este admis la Şcoala de Arte din Berna, unde obţine diploma de licenţă. urmează apoi un masterat de trei ani la Conservatorul din Geneva, undeva între timp participă şi la un masterclass cu marele oboist Francois Leleux, nu singurul, iar apoi continua studiile post universitare la Mozarteum din Salzburg, cu marele prof Gunther Passin (1938-2014, mulţi ani oboi principal în Orchestra Radio Berlin. A fost profesor mult timp la Munchen şi la Mozarteum din Salzburg) “o persoană specială în viaţa mea, cum spune Sorin”.

Prima sa angajare îi oferă prilejul să petreacă un an în orchestra din Koblentz, Germania, următorii doi ani are onoarea să cânte cu un angajament temporar în prestigioasa orchestră a Scalei din Milano. Are astfel prilejul să cunoască direct mari personalităţi ale lumii artistice, mai ales dirijorii invitaţi la Scala.

În 2018, Sorin este angajat ca prin oboist al orchestrei Filarmonicii Slovene din Ljubljana, unde este stability în present.

Sorin este sensibil, talentat, perseverent, serios şi pur şi simplu îndrăgostit de oboi, chiar de la îndepărtata primă întâlnire cu instrumentul, atunci când i l-a prezentat profesorul Vasile Mihăiţă. Îi ascultăm depănând amintiri şi punctând momentele importante ale anilor lungi dedicaţi muzicii, iar între timp am ales câteva dintre cele mai frumoase lucrări dedicate oboiului.

Vă aşteptăm cu drag sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18.10 pe frecvenţele Radio Iaşi şi online pe radioiasi.ro.