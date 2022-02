27 februarie, ora 18.10: despre Concertul Elegy of Hope din Classix Festival 2022, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Iată cum a fost descris de către organizatori Festivalul Classix 2022: „Aventura clasică contemporană revine la Iași în perioada 13 – 19 februarie. Elegia speranței pornește din liniște și vizează dialogul și respectul reciproc. Continuă prin meditație și fraternitate, culminând prin vitalitate și pasiune pură, sub o cupolă proiectată sinestezic cu simțurile noastre”.

Pianistul Dragoș Andrei Cantea este creatorul acestui eveniment original, bogat și incredibil despre care mulți au crezut că va fi doar pentru o ediție, printr-o minune s-a strecurat și cu a doua în 2021, iar acum s-a afirmat din nou cu putere, într-un februarie plin de incertituduni, cu săli în care a fost voie doar 30% din capacitate, dar cu aceeași formulă minune, care pune împreună artiști nordici și artiști români, repertoriu așișderea, plus combinații de piese romantice, uneori clasice și mai ales contemporane, plus sălile diverse și uneori chiar spații despre care ai spune că nu sunt deloc pentru muzică, dar iată că sunt de fapt, plus efectele de lumini, ambianța creată de proiecțiile video, și totul ambalat de această echipă formidabilă pe care Dragoș o orchestrează minunat, Asociația Industrii Creative și Showberry. De fapt, la orchestrație se colaborează, clar, directorul festivalului fiind Roxana Patricia Butucel (foto), o profesionistă desăvârșită, nu știu dacă să o numesc mai mult vrăjitoare sau mai mult zâna cea bună, în orice caz, prin partenerii pe care i-a fidelizat, prin voluntarii care au funcționat perfect, prin eficiența celor două colege, Anca Spiridon și Anca Floroiu (și câți pe care nu i-am cunoscut), totul, absolut totul a fost perfect, oricât de mare a fost imprevizibilul situațiilor pe tot parcursul anului, toți au învățat să meargă parcă pe muchia dintre lumină și întuneric în așa fel, încât până la urmă să-și atingă scopul propus. Faptul că au fost atrași în colaborare atâția parteneri culturali: Forumul Cultural Austriac (foto), Institutul Polonez, Centrul Cultural German Iași, Institutul Francez Iași, Centrul Ceh, parteneri diplomatici: Ambasada Regală a Danemarcei la București, Ambasada Regatului Norvegiei în România, parteneri strategici: Filarmonica de Stat Moldova, DAC Music Performance, Snyk Denmark, The Norwegian-Romanian Chamber of Commerce, Academia Norvegiană de Muzică, parteneri instituționali: Episcopia Romano-Catolică Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Casa de Cultură a Studenților Iași, Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Opera Națională Română Iași, Muzeul Literaturii Române Iași, totul demonstrează creativitate și o muncă enormă în spatele acestui eveniment devenit major pentru Iași, excelent pentru vizibilitatea orașului, și nu numai. Cum spunea Dragoș, Classix este cel mai mare festival independent de muzică clasică din sud estul Europei. Nu știu câte alte festivaluri clasice total independente or fi prin zonă, dar este cert, pentru noi este unic și cu un efect formidabil, Classix a scos din casă un public peste 80% nou, care nu este neapărat consumator al acestui gen în mod obișnuit în sala de concert.

N-am terminat să vă spun despre parteneri, sunt unii de promovare: Printco, WINK Public Multimedia, Ippu, foarte ingenios denumiți, parteneri de ospitalitate puternici, care au ajutat atât la transportul, cât și la protocolul care a făcut din pauzele fiecărui concert un deliciu dulce și lichid extrem de apetisant, au fost parteneri pentru cazare și vizite prin oraș, parteneri de vestimentație și în sfârșit partenerii media, o listă extrem de mare de radiouri, ziare, reviste, publicații online, agenții de știri, o librărie. Trebuie să numesc echipele de Concept & Light Design: Daniel Mancaș și de Video Mapping: Andrei Cozlac & Marian Mina Mihai, care au contribuit enorm la transformarea concertelor, chiar dacă erau concerte de cameră, în seri maiestuoase, pline de fantezie și creativitate… Uneori viziunea proiecțiilor era mai sumbră decât am fi vrut noi, îmi amintesc mai ales de Simfonia simplă de Britten, dar în general, am avut parte de feerie cu jocuri infinite de linii, coloane, imagini compuse, proiecții luminoase pe volumele specifice ale sălii de concert peste tot, la Teatrul Național, la Palatul Culturii, Aula BCU sau Casa Studenților.

Poate nu credeți cât efect pot să aibă toate aceste ingrediente, la care trebuie să adaug muzica în sine, excepțional aleasă – și aici trebuie să vă spun despre programare, Dragoș a avut o parte importantă de contribuție, prin tiparul de programare impus, piese nordice, piese românești, din secolele 19, 20 sau contemporane, prime audiții, aranjamente inedite, o diversitate care ne-a îmbogățit și ne-a hrănit nevoia de artă într-un fel foarte special. Cum spuneam, atât cât mai este posibil, pentru că nu vor sta prea mult pe facebook watch, intrați, căutați Classix festival 2022 și bucurați-vă de înregistrările concertelor, pe un ecran cât mai mare.

Noi avem voie să vă oferim doar vreo trei concerte din cele 8, în schimb vom desfășura o întreagă serie de interviuri cu participanții. Puterea muzicii să își facă efectul asupra dvs., este tot ce vă dorim!

Aici, interviul pe care Dragoș Andrei Cantea l-a acordat pentru Radio Iași înainte de Festival.