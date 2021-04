18 apr, 18.10: Muzica și pasiunea de a picta, invitată dr. în psihologie Marinela Rusu, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Dacă s-ar inventa o unitate de măsură pentru creativitate, cu siguranță am ști, o, am talent. Pentru științe, pentru artă sau pentru sport. Ar fi bine să aflăm unde suntem mai buni, cât mai devreme. Dar la orice vârstă ne descoperim harul, ar fi minunat să îl putem crește și manifesta cât putem noi de mult și de bine.

Invitata emisiunii Univers Muzical de azi este doctor în psihologie și știe bine ce valoare imensă are creativitatea. Și inteligența emoțională. Pentru că sunt teme importante în cercetările ei. Și în timpul orelor de psihologie de la Universitatea de Arte, unde era profesor asociat, a primit imboldul de a ridica la un alt nivel pasiunea ei pentru pictură. Astăzi este și absolventa Facultății de Artă Plastică și Design, iar numărul expozițiilor personale și locurile multe din Europa unde a expus, plus aprecierea din partea comunității artiștilor plastici profesioniști, au recomandat-o cu brio pentru primirea în Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Noi vom căuta împreună trăsăturile comune care apropie pictura ei de marea muzică. Pentru a vă putea da seama în ce măsură vom găsi muzica cea mai potrivită pentru a o însoți, intrați pe situl ei, myexpressionistart. Sau căutați-o pur și simplu, după nume, pentru a descoperi acest loc în care îi putem vizita lucrările.

Vă așteptăm de la 18.10, pe toate frecvențele Radio Iași și online, pe radioiasi.ro, în emisiunea Univers Muzical.

Așadar, astăzi vă invit să veniți la întâlnirea cu o personalitate aparte a Iașului artistic, doamna MARINELA RUSU.

Dr. în psihologie Marinela Rusu, este cercetător principal II la Institutul Ghe. Zane al Academiei Române, filiala Iași.