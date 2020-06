Proconsul se află din nou în atenția fanilor, de data aceasta cu o piesă readaptată, de pe un album mai vechi, unde inspirația divină a jucat un rol important

Perioada de carantină și autoizolare și-a pus, cu siguranță, amprenta pe lipsa de libertate a multora dintre noi, însă nu și pe inspirație, așa cum este și cazul băieților de la Proconsul. “Am vorbit cu Dumnezeu si L-am rugat sa îmi îndrume pașii mai departe. L-am întrebat dacă ar trebui să fac această piesă, iar El mi-a spus senin ca da! Astfel a luat naștere un proiect mai vechi, un proiect de suflet care, până de curând, a stat deoparte, în sertarul de amintiri”, a declarat Dragoș Dincă – Proconsul.

“Chemarea” a venit și din partea lui Bodo de la Proconsul, care se consideră norocos după problemele din ultima perioadă.

”Am făcut infarct în timp ce tundeam iarba, la curte, unde m-am retras cu familia mea, în Argeș. Nu am avut probleme cu inima până atunci și nici nu am știut ce se întâmplă, de aceea am stat două zile și jumătate în casă, fără să știu ce am, deși nu mă simțeam tocmai bine. Când m-a văzut doctorul la București a zis că e grav, iar în momentul în care am ajuns pe masa de operație, mi-am dat seama că trebuie să mă las de fumat, ceea ce am și făcut, după 38 de ani de viciu. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu care am vorbit, am reușit să merg mai departe, să trec cu bine peste operație unde mi-au fost montate 3 stenturi pe inimă. Tot ce trebuie să fac acum e să mă țin de dietă și de… ispita fumatului. Cât despre piesă, tot Tatăl este cel care mi-a deschis ochii, astfel că, am reușit să înregistrez compoziția la doar câteva zile după externarea din spital”, a declarat Bodo.

“Aud o chemare / Văd raze de soare / Într-o zi senină / Plină de lumină”, iată câteva din versurile celui mai nou single semnat de Proconsul, unde ideea de a asculta chemarea divină este conturată după experiențele proprii de viață.

