Ce veți putea urmări în emisiunea DIALOG INTERCULTURAL / MAȘINA VISULUI, ediția de vineri 22 mai 2020 ora 20,30 – realizată de Lucian Merișca:

Specificul milenarului oraș Erevan. Articole din revista ARARAT trimisă la redacție. Energii neconvenționale și conferințe neconvenționale în timp de pandemie…

Erevan – este unul dintre cele mai vechi orașe din lume, locuite continuu⁠, istoria sa datând din secolul 8 înainte de Hristos. Mai mult de o treime din populația Armeniei trăiește aici – și trebuie spus că țara are 3 milioane de locuitori, în timp ce diaspora armenească numără 7 sau 8 milioane de oameni… Erevanul a fost numit în 2012 Capitală Mondială a Cărții⁠ de către UNESCO. Unul dintre reperele notabile ale Erevanului este ceea ce se cheamă “Cascada Erevan” – un complex de relief și creație antropică, asemantor cu ceea ce constituie și specificul municipiului Pașcani, de exemplu, acele trepte monumentale spre Centru – dar la o scară grandioasă, din punct de vedere architectural și artistic. Din periodicul ARARAT al Uniunii Armenilor din România, va citi colaboratorul nostru, Emanuil Marinescu.

Vom avea în această ediție și o întâlnire cu un inventator preocupat de un domeniu mereu în vogă: biomasa și energia – care s-ar putea obține din acest subprodus agricol…

Revista Americană Forbes, dedicată oamenilor de afaceri și tranzacțiilor financiare – a publicat un articol intitulat: “Bine ați venit în următorul Centru Tehnologic al lumii: Armenia”. Țara de la granița dintre Europa și Asia este prezentată ca având o creștere foarte puternică în domeniul Tehnologiei Informației, “o țară care crede în viitorul său”, după Revoluția de catifea din 2018. Forbes scrie că, doar într-un an, sectorul IT a înregistrat aici o creștere de 33%! Giganții în domeniu: Microsoft, Google, Intel, IBM, Cisco și Synopsys sunt deja instalați în Armenia – scrie revista americană. Forbes dă exemplul companiei de renume internațional PicsArt, care a fost un strart-up armenesc acum câțiva ani – și care în prezent are birouri în Erevan, San Francisco, Beijing, Moscova, Tokio și Los Angeles. Revista mai menționează că societățile din domeniul tehnologiei informației înființate în Armenia, beneficiază de un sistem fiscal avantajos instituit de guvernul armean…

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a organizat, împreună cu academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, o nouă ediție din seria conferințelor „Moștenirea lui Asachi”. În această perioadă specială în care trăim cu toții, mai mult în lumea virtuală sau, oricum, intangibilă – Varujan Pambuccian, doctor în matematică, vicepreședinte al Uniunii Armenilor din România, a vorbit despre „A treia revoluție agrară”, în Era Digitală, conferința desfășurându-se în mediul online, prin aplicația ZOOM.

Varujan Pambuccian este liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale din România, grup din care nu face parte și UDMR. Din anul 2000, domnia sa conduce Comisia pentru Tehnologia Informației și Comunicații din cadrul Camerei Deputaților. El ne va vorbi despre un fenomen, ce poate fi identificat drept a Treia revoluție agrară, – una dintre componentele majore ale Erei Digitale în care omenirea a intrat de curând.

Accesul în sala virtuală în care s-a desfasutat conferința… ne-a fost permis, prin invitația adresată de jurnalistul și universitarul, Daniel Condurache.

Era Digitală, cu picioarele pe pământ… Ne temem de modificările genetice ale plantelor, dar aceste operațiuni se făceau și acum 12.000 de ani – ne spune Varujan Pambuccian… care, IT-ist fiind, consideră că suntem deja într-o eră Post-IT…

Au apărut deja fermieri -roboți, tractoristi – roboți, spune el… Culturile de asparagus vor fi salvate, cu sau fără forță de muncă umană… Dar și roboți- bucătari, sau chelneri bucătari care, bănuiesc, nu vor avea nevoie de bacșiș… Să-l ascultăm, în avanpremiera prelegerii sale susținute online: