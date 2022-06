Zona verde pentru Biciclete inaugurată în două mari licee ieşene 🚲

Inițiativa civică aparține comunității Iași Orașul Bicicletelor, iar implementarea a fost posibilă datorită investiției realizate de compania Levi9 IT Services care se implică în fiecare an în transformarea obișnuinței sociale a elevilor, astfel încât tot mai multe biciclete să fie parcate corespunzător în curțile liceelor ieșene. De asemenea, multumim reprezentanților din Asociaţia Părinţi-Profesori a Liceului Teoretic de Informatică ,,Grigore C. Moisil’’ și a celor din Asociația Părinților din Cadrul Colegiului Național “Costache Negruzzi” Iași cu sprijinul cărora Zona Verde pentru Biciclete a prins viață.