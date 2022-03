Dance for Trisomy – eveniment caritabil pentru copii şi tineri cu sindrom Down

Duminică, 20 martie 2022, între orele 11:00-15:30 are loc, ediţia a doua a evenimentului caritabil ”Dance for Trisomy”, ce-şi propune conştientizarea populaţiei referitor la trisomii, la nevoile persoanelor cu trisomii, dar şi strângerea de fonduri necesare terapiilor copiilor și tinerilor cu Sindrom Down, din familii cu situație financiară precară.

Anca Ciliac, organizator ne-a vorbit în matinalul de la Radio România Iaşi despre eveniment:

Mai multe scoli de dans din oras, dar si comunitatea Zumba, si-au dat mana si dovedesc inca o data, ca pasiunea pentru dans inseamna unitate, solidaritate, iubire si armonie.

Evenimentul face parte dintr-o ampla campanie caritabila, initiata de ACIC Iasi Art for Down- campanie caritabila pentru copii si tineri cu Sindrom Down.

Dress code recomandat: culori galben și albastru (culorile internaționale ale Sindromului Down), sosete colorate desperecheate.

Contact organizatori: Anca Ciliac, Director Proiecte, Parteneriate și P.R. ACIC Iasi, telefon 0720044058.