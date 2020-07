Campanie de strângere de fonduri pentru copiii nevoiaşi din Negreşti. Bună Dimineaţa cu Adina Şuhan (08.07.2020)

Campanie de strângere de fonduri pentru copiii nevoiaşi din Negreşti, judeţul Vaslui, pentru şcoala online.

Dragoş Rusu, manager proiect ne-a vorbit despre campanie şi festival:

În 2020, Outernational migrează în spațiul rural din județul Vaslui, pentru o ediție specială – virtuală – difuzată exclusiv online pe paginile noastre de Facebook (The Attic și Outernational Days) între 25 și 26 iulie 2020. Programul va include concerte live, filme de scurt metraj și panel-uri de discuții.

Împreună cu prietenii de la Open Camp Vaslui, ne alăturăm campaniei World Vision Romania pentru digitalizarea și modernizarea școlilor din mediul rural.

Scopul campaniei este de a aduna fonduri pentru achiziția de tablete cu internet pentru copiii din zona rurală din județul Vaslui, copii ce provin din familii cu grad ridicat de vulnerabilitate. 100 de copii din comunitatea Negrești, județul Vaslui, sunt parte dintre cei 5400 de copiii din comunitățile vulnerabile care nu au acces la educație cu ajutorul tehnologiei.

Donațiile pot fi realizate prin:

– Outernational – https://bit.ly/campanie_dragosrusu

– Open Camp Vaslui – https://bit.ly/campanie_ciprianhordila

LINE UP:

• Al’iikhwa Ra (RO)

• Anton Pann Ensemble (RO)

• Bogdana Dima & Diana Miron (RO)

• Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu (RO)

• El Madre (RO)

• Fanfara de la Valea Mare (RO)

• Katharina Ernst (AUS)

• Milan W. & The Tulnic Ensemble of Avram Iancu (BE/RO)

• Micleuşanu M. (RO)

• Mohamad Zatari (Siria) & Avadhut Kasinadhuni (India) & Sara Nezamoleslami (Iran)

• Multumult (RO)

• Sillyconductor (RO)

• Stefan Fraunberger (AUS)