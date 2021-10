Radio Romania Iași, Dialog intercultural / Mașina visului ora 20,30 -21. O emisiune specială, în seara aceasta, In Memoriam Prof. Univ. Dr. Ostin Mungiu…

O emisiune specială, în seara aceasta, In Memoriam Prof. Univ. Dr. Ostin Mungiu… Lucian Merisca, fost student la U.M.F. și membru în Asociația de Algeziologie înființată de profesorul Mungiu, rememorează, cu ajutorul fiilor acestuia, la fel de celebri, personalitatea originală, creativă și binevoitoare a celui care, ar fi împlinit 80 de ani, pe data de 16 octombrie, 2021…

Casa Mungiu, pe care am și vizitat-o, se află în Sărărie, nu departe de postul nostru de Radio… Din această familie celebră, cu origini basarabene, să vorbim în primul rand despre personalitatea celui care a fost – și rămâne în inimile noastre – Ostin Mungiu – un OM cu O și M – cu majusculă…

A absolvit Liceul Internat “Costache Negruzzi” și apoi IMF, actualmente UMF Gr T Popa, din Iași. A fost Șeful Disciplinei de Toxicologie-Algeziologie, succedându-i profesorului Marțian Cotrău, căruia de asemenea i-am fost student și apropiat.

A fost Visiting scholar la Roswell Park Memorial Institute, Buffalo New York, USA pentru anul academic 1971-1972 ( bursă Fulbright) si cercetător ştiinţific (Cancer Research Scientist) la acelasi institut.

Şef al Laboratorului Central de Testare a Medicamentului din U.M.F. Iaşi, funcţie îndeplinita de la înfiinţarea laboratorului (1986).

Expert farmacolog al European Science Foundation; de asemenea in programul european Framework Program 7 (FP7).

Membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului din 1999.

Membru al Comisiei de terapia durerii și îngrijirea paleativă a Ministerului Sănătății și Familiei (2003-2005). Membru al Comisiei de Strategie Terapeutică a Ministerului Sănătății și Familiei din 2003. Copreședinte al Comisiei pentru industria farmaceutică și farmacie clinică a Ministerului Sănătăţii și Familiei (2003-2005).

Director al Centrului de Studiu şi Terapie a Durerii de la U.M.F. „Gr.T.Popa”, Iași – pe care el l-a înființat, în 2001.

Președinte al Comisiei de Farmacologie Clinică, Toxicologie și Toxicodependențe a Ministerului Sănătății (2005- 2007).

Membru al Comisiei de Farmacologie Clinica si Toxicologie a Colegiului Medicilor din România (din 2006).

Membru al Comisiei Ministerului Sănătății pentru elaborarea legii privind utilizarea medicală a opioidelor.

Consilier din partea României la European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (2007-2011).

Dintre funcțiile didactice menționăm că a fost Șeful colectivului de școlarizare a studenților străini de la I.M.F. Iași.

A fost membru al Comisiei de Imunologie de pe lângă Academia de Știinţe Medicale, al Societăţii de Biologie Celulară, membru fondator al Societății Naționale de Bioinginerie medicală (1990); membru USSM, din anul 1962 – președintele secției de Farmacologie Clinică,

Terapeutica şi Algeziologie a Societăţii de Medici şi Naturalişti; membru fondator al Societăţii Române de Neuroştiinţe; vice-preşedinte Societăţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică; preşedinte al Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii; membru al Societăţii Naţionale de Neuroştiinţe; preşedinte al Asociaţiei de Algeziologie din România.

A facut parte din Societăţi Ştiinţifice Internaţionale, precum: „New York Academy of Sciences”, “American Chemical Society”, „International Society for the Study of Xenobiotics), membru al Uniunii Medicale Balcanice; Societăţii Europene de Biologie Celulară; International Association for the Study of Pain, membru al Asociaţiei Europene de Farmacologie clinică; consilier european EFIC; membru al Comitetului pentru publicaţii al EFIC, membru al Drug Information Association; European Association for International Education; membru al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroştiinţe; membru al Organizaţiei Internaţionale de Cercetare a Creierului. membru al American College of Clinical Pharmacology

A primit:

Diploma de onoare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi contribuţia deosebită în evaluarea şi aplicarea strategiei de reformă a învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice din România, precum şi în implementarea Programului RO-4096 în perioada 1996-2002.

Diploma de Excelenta a Fundatiei Recipio pentru promovarea medicinei practice si stiintifice (2005)

Doctor Honoris Causa al Universitatii din Bacau “in semn de apreciere si recunostinta a contributiilor aduse in dezvoltarea si propagarea cunoasterii stiintifice medicale, a initiativei si a spiritului novator demonstrate prin rezultatele stiintifice obtinute in intreaga sa cariera didactica si stiintifica”. (2006)

Premiul “Daniel Danielopolu” al Academiei Romane pentru volumul: “Farmacoterapia durerii viscerale” (2006).

Diploma “Opera Omnia” si medalia pentru excelenta in cercetarea stiintifica acordata de CNCSIS IN 2008

A fost oganizator de manifestări ştiinţifice – printre care: „Ziua Medicamentului”, Iaşi, 2. Preşedintele comitetului de organizare a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii, Preşedintele comitetului de organizare a celei de-a III-a Conferinţe Naţionale a Societăţii de Farmacologie, Terapeutică şi Farmacologie clinică, Iaşi, Iniţiatorul şi moderatorul întâlnirilor anuale româno-israeliene pe tematică de algeziologie,

Dintre contribuţiile sale la dezvoltarea şi propagarea cunoaşterii ştiinţifice, mentionam: Elaborarea unei clasificări originale a substanţelor cu acţiune asupra sistemului nervos vegetativ

Elaborarea unei clasificări personale a substanţelor cu acţiune analgezică – introducerea termenului de paraanalgezic ; Elaborarea unei clasificări originale a canabinoidelor ; chiar Introducerea termenului algeziologie în limba română; Introducerea algeziologiei ca disciplină în învăţământul superior, la Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, atât pentru studenţi cât şi în învăţământul postuniversitar, Elaborarea şi coordonarea apariţiei primului Tratat de algeziologie din România (până acum singurul pe această temă) ; Colaborare la elaborarea legii şi a normelor de aplicare a utilizării opioizilor în scopuri medicale ; Introducerea în limba română a conceptului de farmacologie socială.

Peste 200 articole de popularizare a ştiinţei în cotidianul “Ziarul Lumina”. Relatări de la congrese şi recenzii de cărţi publicate relativ frecvent în “ Viaţa Medicală”

Participări personale la congrese, schimburi de experienţă, consilii europene şi mondiale Praga, Washington DC, Buffallo, Boston, Oxford, Cambridge, Kiev, Verona, Bruxelles, Vancouver, Lisabona, Goteborg, Roma, Paris, Heraklion, Viena, Kos, Maastricht, Hanovra, Cairns, Lugano, Rennes, Barcelona, Cagliari, Praga, Varsovia, Istanbul, Rio de Janeiro, Madison, Sofia, Sibari, Budapesta. Capetown, Istanbul, Viena, Gubbio, Berlin, Amsterdam, Roma, Quebec, Glasgow, Philadelphia.

Schimburi de experienţă (de câte două săptămâni) la Institut fur Pharmacologie und Toxicologie, Univ. ”Albert Ludwigs” Freiburg, Germania.

A scris si publicat, singur sau in colaborare, numeroase volume de specialitate. Dar a inregistrat si inventii sau brevete, cum ar fi: Derivaţi ai teofilinei şi procedeu de obţinere a acestora, : Produs medicamentos stimulator al sistemului nervos central;,

LUCRARI IN BAZE DE DATE INTERNATIONALE – in diferite domenii, de la stomatologie infantilă, la patologia geriatric.

A fost director de proiect si a obtinut fonduri importante pentru două proiecte finanţate de Banca Mondială, şi anume: „Program complex de implementare a algeziologiei în învăţământul universitar şi postuniversitar românesc”, în valoare de 150.000 USD si „Dezvoltarea unui centru de studiu şi terapie a durerii”, în valoare de 48.250 USD. Director de granturi de cercetare în domeniul durerii.

La întâlnirea comemorativă organizată pe 12 octombrie, săptămâna aceasta, în Aula Mare a UMF Gr T Popa Iași, au vorbit, printre alții, copiii săi: regizorul Cristian Mungiu și Alina-Mungiu-Pippidi, medic și politolog…