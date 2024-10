Zilele Liceului Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi – LIIS TE CONECTEAZĂ LA VIITORUL TĂU

COMUNICAT DE PRESĂ

Onorând această șansă extraordinară de a fi urmașii lui Moisil, vă invităm la Zilele Liceului Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi din 25 și 26 ianuarie 2021. Cu gândul la strălucirea minții academicianului Grigore C. Moisil, ducem mai departe viziunea sa deosebită de a se încrede în informatică și de a lansa educației cea mai mare provocare – digitalizarea și tehnologizarea.

Suntem recunoscători profesorilor și directorilor care au construit adevărate caractere. De asemenea, vrem să le mai arătăm încă o dată absolvenților noștri cât de mult îi prețuim pentru tot ceea ce ne-au lăsat și pentru performanețele obținute în companiile IT și în instituțiile din întreaga lume. Ne propunem să transmitem aprecieri cadrelor didactice care anul acesta și-au depășit propriile așteptări profesionale și au implementat 3 tipuri de scenarii de învățare: în format clasic (în sala de clasă), în format hibrid și în format online. Suntem și cu acest prilej alături de elevii noștri, îi susținem să-și găsească pasiunea, să creadă în visele lor, să prețuiască oamenii și știința, dăruind comunității înzecit din ceea ce au primit.

Ne propunem să continuăm împreună profesori, elevi, părinți, absolvenți dezvoltarea comunității LIIS, prin puterea constantă de a ne conecta la viitor, pentru a oferi Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi în mod onorant urmașilor noștri!

LIIS a inițiat și lansat în anul 2019 Conferința Noi perspective ale educației în era digitală, în vederea construirii unei comunități educaționale deschise schimbului de bune practici pentru utilizarea tehnologiilor în învățare, dar și oportunităților de dezvoltare oferite de mediul universitar, de companiile IT și decidenții din comunitatea locală. La conferință vor participa specialiști în educație, profesori universitari, aproape 100 de cadre didactice din școlile din județ, profesorii Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, elevi. Lucrările susținute în plen vor constitui repere în dezvoltarea cadrelor didactice, în construirea de scenarii didactice adecvate nevoilor de învățare ale elevilor, iar pe termen lung, aceasta devine una dintre premisele strategiilor de formare a cadrelor didactice conectate la dinamica economică și socială actuală. Evenimentul este postat pe site-ul școlii la adresa: http://liis.ro/Pages/view/news/832.

Companiile IT au răspuns în număr foarte mare invitației noastre de a sprijini dezvoltarea elevilor Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, care este, de fapt, o investiție sustenabilă în dezvoltarea inteligentă a comunității noastre dragi, a Iașului nostru minunat pe care ni-l dorim cu toții un oraș SMART.

Workshop-ul Educație în era digitală vine în completarea curriculumului școlar pentru a oferi oportunități de învățare informale și nonformale elevilor noștri talentați și cu o continuă dorință de autodepășire. Elevii vor adresa întrebări specifice fiecărei companii, vor urmări prezentări ale produselor informatice, se vor conecta la strategii de recrutare, modalități de dezvoltare personală și profesională adecvate cerințelor de pe piața muncii, orice este util pentru dezvoltarea competențelor din perspectiva angajatorilor. Mai multe informații sunt disponibile la link-ul http://liis.ro/Pages/view/news/836.

Conferința Educația financiară transdisciplinară. Educație pentru viață, viziune și strategie, organizată de Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi în parteneriat cu Banca Comercială Română și Inspectoratul Școlar Județean Iași, își propune, prin constatări, sugestii, proiecții, să aducă în prim plan dezbaterea importanței educației financiare în școală și rolul jucat de fiecare disciplină în parte în pregătirea elevilor pentru cunoașterea mediului financiar și formarea abilităților necesare pentru a deveni, la maturitate, independenți financiar. Diseminarea rezultatelor proiectului pilot realizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Banca Comercială Română, în primăvara anului 2020, proiect intitulat Fișe interdisciplinare – noțiuni de educație financiară abordate din perspectiva altor discipline din curriculumul școlar, pentru nivelul gimnazial și liceal, a avut în prim plan abordarea noțiunilor de educație financiară la disciplinele: limba și literatura română, matematică, istorie, geografie, engleză, educație socială și științele socio-umane. Valorizarea materialelor didactice realizate și schimbul de idei, de strategii de învățare din cadrul conferinței vor contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial al profesorilor și elevilor. Mai multe informații despre conferință, pot fi consultate la adresa: http://liis.ro/Pages/view/news/832.

Creativitate, IT, excelență sunt coordonatele care definesc Atelierul de produse digitale Noi perspective ale educației în era digitală, aflat la ediția a III-a. Acesta reunește pasionații de site-uri, softuri, roboți și resurse multimedia. Atelierul a fost creat din dedicație pentru elevi, cu scopul de a valorifica și de a stimula creativitatea în domeniul IT și interesul pentru anumite domenii. Pentru că ideile frumoase crează o schimbare, produsele digitale premiate vor fi prezentate elevilor de gimnaziu. Mai multe detalii, pot fi consultate la link-ul: http://liis.ro/Pages/view/news/833.

Menționăm și celelalte activități derulate, unele dintre ele cu o tradiție de peste 10 ani, iar altele complet noi, deoarece avem în vedere întotdeauna propunerile anuale ale Consiliului Școlar al Elevilor, în urma consultării cu liderii claselor: Filmul de prezentare al retrospectivei Moisil și urmașii săi, 2015-2020, Galeria virtuală de postere dedicate academicianului Grigore C. Moisil din acest an , Workshop cu elevii Grigore Moisil – vizionarul care a introdus informatica în România, Maratonul maximelor Marca Moisil, Prezentările rezultatelor și proiectelor viitoare ale atelierelor de robotică CyLIIS si CyLIIS Peppers, exerciții de public speaking moderate de specialiști în dezvoltarea personală, activități care vizează creșterea stimei de sine, orientarea în carieră intitulate Examenul – reușită versus eșec.

Programul detaliat al tuturor activităților organizate poate fi consultat aici: http://liis.ro/Pages/view/news/838.

La Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi am învățat de la mentorul Grigore C. Moisil că “Nicio problemă nu are granițe, orice răspuns are mai multe”.