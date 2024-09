Salvaţi Copiii Iaşi a demarat primul curs de Animaţie 3 D

Salvați Copiii – Iași împreună cu Human Resources Development Agency (Bulgaria) – în calitate de aplicant și alți 6 parteneri din Italia, Grecia, Letonia, Estonia și Bulgaria, implementează proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” finanțat de EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, în perioada Octombrie 2018 – August 2021. Valoarea totală a proiectului este 2.314.015 euro (din care – 410.638,50 euro – alocați pentru Salvați Copiii – Iași).

La începutul lunii septembrie Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi a demarat primul curs din cadrul acestui proiect, respectiv Animaţie 3 D. Obiectivul acestui curs este de a dezvolta tinerilor abilităţile din domeniul artei digitale precum şi dezvoltarea lor personală. De asemenea se urmăreşte creşterea autonomiei tinerilor, consolidarea rezilienţei acestora precum şi înzestrarea cu resursele necesare pentru participarea în societate.

Obiectivul principal al proiectului este de a oferi tinerilor, oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor acestora. Acest curs este destinat tinerilor vulnerabili cu vârste cuprinse între 14 şi 29 de ani, va avea o durata de 480 de ore şi va avea un număr de 14 participanţi.

Printre activităţile care au fost derulate în ultimul an în cadrul acestui proiect mai putem enumera:

• Dezvoltarea a doua curricule de curs cu tematica : Animaţie 3 D şi Design grafic şi digitalizare (curricule ce vor fi folosite în cadrul cursurilor);

• Dezvoltarea unor module motivaționale de training si suport pentru grupul țintă;

• 2 workshop-uri de studiu cu partenerii proiectului desfășurate in Bulgaria si Estonia;

• Demersuri către instituțiile abilitate in vederea autorizării celor 2 cursuri;

• Organizarea unui la nivel local a unui Stakeholder workshop la care au participat reprezentanți ai unor instituții publice precum si ONG-uri locale;

Rezultatul principal al proiectului va fi dezvoltarea si pilotarea unui un program de formare pentru a stimula accesul grupurilor țintă la obținerea competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creșterii stimei de sine, precum și pentru a oferi o perspectivă nouă asupra interacțiunii dintre învățare și rezolvare a problemelor.

Raluca Daria Diaconiuc a realizat un interviu cu Adrian Pricop, coordonatorul proiectului.