Ziua Internațională a Dansului, la Teatrul ”Luceafărul” Iași

Două spectacole ale companiei de dans contemporan Studio M din Sf. Gheorghe vor marca pe scena mare a Teatrului Luceafărul din Iași Ziua Internațională a Dansului (29 aprilie), în cadrul unui parteneriat între cele două instituții.

Joi, 27 aprilie, de la ora 19, publicul cu vârsta peste 16 ani este invitat la LECȚIA. Ești la liceu? Sau poate au trecut mulți ani de când ai pășit ultima oară pe holurile școlii și ai cântat Gaudeamus Igitur purtând toca de absolvire. Toți avem amintiri de pe băncile școlii. Artiștii te

invită să faci un exercițiu de memorie: cum a fost pentru tine prima zi de școală? Dar ultima? Nu te grăbi, acordă câteva clipe… Spectacolul Lecția schițează momente din viața de şcolar: situațiile amuzante, cele stresante, amintirile frumoase şi cele care ne-au tulburat…profesorii care ne-au inspirat și cei care ne-au inhibat. Un amalgam de emoții și întâmplări. Realizatorii ne propun să îmbrăcăm uniforma și să participăm la o meditație (însă nu pentru BAC) în care să ne lăsăm purtați în Universul Școlii, și să-i retrăim atmosfera. Să ne amintim scârțâitul cretei pe tablă și emoția de a fi ridicat în picioare să spunem lecția, să-l salutăm pe colegul timid din ultima bancă care îți dăruiește o floare, să ne pregătim pentru ora de sport când spiritul de echipă este la cote maxime, iar apoi să luăm halatul de chimie și să încercăm un experiment. S-a sunat de intrare! Poftiți în băncile voastre, vă rog…

Coregrafie: Arcadie Rusu

Muzică: Alexandru Suciu

Costume: Yasmin Asan

Interpreți: Bajkó László, Balázs Judith, Deák Zoltán, Nagy Eszter, Polgár Emília, Szekrényes László

Regizor tehnic: Bartók Enikő

ARE WE HUMAN OR ARE WE DANCERS? se întreabă aceeași echipă de dansatori din Sf Gheorghe, vineri, 28 aprilie, de la orele 19. De cele mai multe ori artistul pe scenă spune povestea altcuiva. El e văzut ca un om fără trecut și fără viitor. Parcă ar exista doar în momentul

acela când ochii sunt pe el, când lumina e aprinsă și când totul e pus la punct ca actul artistic să existe. De cele mai multe ori nu este vorba despre el, despre fricile, vulnerabilitățile, preferințele, părerile lui.

Spectacolul acesta este despre ei, despre acești oameni care vin să dezvăluie publicului aspecte profunde, dar și banale ale personalității lor. Se trece de la mișcare la emoții, la stări într-un mod fluid, organic, fără filtru sau judecată. A se lăsa văzuți în toate stările lor – o libertate rar întâlnită, fie că aceste stări sunt emoționale sau fizice. Însuși interpretul este în centrul acestui spectacol în care corpul lui oscilează între firesc și spectacular. Are we human or are we dancers? e o întrebare care vine dinspre scenă spre public.

Concept, coregrafie: Ioana Marchidan

Concept muzică: Alexandru Suciu

Interpreți: Bajkó László, Balázs Judith, Deák Zoltán, Nagy Eszter, Polgár Emília, Szekrényes László, Veres Nagy Attila

Ambele spectacole se adresează publicului peste 16 ani. Prețul unui bilet este 16 lei și poate fi achiziționat de la casieria Teatrului ori de pe platforma online bilet.ro.

”Compania Studio M va fi prezentă și în cadrul FITPTI 2023 (4-10 octombrie, editia a XVI-a) cu un spectacol realizat de Andrea Gavriliu – Pam Param, ca o reatestare a interesului nostru conceptual pentru toate formele de expresie artistică” precizeaza Oltița Cîntec, directorul artistic al Teatrului Luceafărul, curatorul FITPTI.