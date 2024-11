Vrancea: Societate de termoficare înfiinţată la Focşani pentru a putea relua distribuţia apei calde şi căldurii



Consiliul Local al Municipiului Focşani a votat, luni, înfiinţarea unei noi societăţi de termoficare pentru a putea relua distribuţia apei calde şi căldurii către cetăţenii care stau în frig de la 1 noiembrie.

Noua societate se va numi ENTEL, are ca acţionari Primăria Focşani şi Societatea Transport Public SA Focşani şi un capital social de aproximativ 15 milioane de lei.

Primarul Cristi Valentin Misăilă a declarat, în cadrul şedinţei Consiliului Local, că înfiinţarea unei noi societăţi a fost singura soluţie viabilă găsită de administraţia locală pentru a putea relua furnizarea agentului termic către populaţie.

‘Deşi Primăria Municipiului Focşani s-a achitat integral de obligaţia de a achita în avans subvenţia pentru trimestrul IV al anului 2024, ENET cu acei bani nu a putut să cumpere gaze naturale. (…) Această societate este una doar de tranziţie. Am stabilit să înfiinţăm această societate şi am venit cu o propunere, în primul rând pentru un director, pe care l-am căutat foarte mult timp. Nu găsim oameni specialişti, oameni care să vină să preia o asemenea responsabilitate. Şi am găsit un specialist, domnul Gabriel Grădinescu. (…) ENET nu putea beneficia de bonusul de cogenerare pentru energia electrică produsă, nici de certificatele verzi. Trebuia să cumpărăm gazul, în calitate de firmă aflată în insolvenţă, de la un furnizor de ultimă instanţă, care ne-a făcut o ofertă şi ne-a pus o condiţie. Oferta era de 390 de lei/megawat, în contextul în care noi cumpăram de la ultimul furnizor cu 240 de lei/megawat. Mai mult decât atât, ne-a impus să plătim în avans toată cantitatea de gaze naturale necesare pe o lună, ceea ce ar fi însemnat vreo 8,5 milioane de lei. ENET nu avea de unde să plătească această sumă. Şi de aceea s-a luat această decizie. Să înfiinţăm această societate, fără datorii’, a explicat Cristi Misăilă.

Primarul a susţinut că persoanele care au contribuit la această situaţie vor fi trase la răspundere.

‘Este o situaţie destul de delicată, în care s-a ajuns şi din cauza neglijenţei fostei conduceri a ENET, vorbesc aici de domnul Merchea, care, deşi ştia situaţia în care ne aflăm, nu a adus la cunoştinţă nici măcar Consiliului Local, nu neapărat mie, deşi eu, în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a SC ENET, aveam dreptul de a fi informat imediat cu privire la orice situaţie dificilă prin care trece societatea. Am aflat când l-am numit pe o perioadă foarte scurtă de timp pe domnul Cătălin Popescu ca administrator special la societate că de fapt acolo situaţia se prezenta cu totul şi cu totul altfel faţă de ceea ce ne prezenta Merchea, că totul e aproape bine sau că avem variante de a supravieţui. (…) Nu puteam să facem acest pas de înfiinţare a unei societăţi sau a unei direcţii care să gestioneze sistemul de termoficare până când nu aveam scris negru pe alb de către administratorul judiciar că ENET este în incapacitatea financiară de a mai gestiona acest sistem şi de a mai furniza populaţiei apă caldă şi căldură. Acolo a fost o înţelegere la colţul străzii (…) prin care efectiv au ţinut, din 2019 până în 2024, această societate pe loc, nesupunând aprobării nici măcar planul de reorganizare. Că au zis că e mai bine aşa. La timpul dumnealor, vor răspunde pentru ceea ce au făcut pe această perioadă de timp’, a afirmst Misăilă.

Începând cu 1 noiembrie, ENET SA, societatea de termoficare a oraşului, a încetat furnizarea de apă caldă şi căldură către abonaţi după ce fost debranşată de furnizorul de gaze, din cauza datoriilor restante. Vineri, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea a anunţat că 11 din cele 34 de unităţi de învăţâmânt din Focşani îşi vor reduce programul şcolar ca urmare a întreruperii furnizării agentului termic.

La finalul lunii septembrie, ENET SA avea datorii de 221,2 milioane de lei, din care 148,9 milioane de lei datoriile înscrise la masa credală. Societatea este deja în procedură de insolvenţă şi, din 2022, nu mai beneficiază de bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare. Doar în primul semestru al anului în curs, ENET a acumulat pierderi de peste 10 milioane de lei.

Societatea de termoficare ENET SA, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Focşani, asigură încălzirea pentru aproximativ 10.000 de apartamente din oraş şi circa 240 de instituţii publice, printre care şcoli şi grădiniţe, Spitalul judeţean sau căminul pentru persoane vârstnice.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)