Vrancea: Schimbările de temperatură au favorizat creşterea numărului de viroze respiratorii

Schimbările de temperatură din ultima perioadă au favorizat creşterea numărului de viroze respiratorii în Vrancea.

Medicii le recomandă, în special persoanelor vârstnice şi celor cu afecţiuni cronice, să se vaccineze antigripal. Pentru aceste categorii de populaţie vaccinul este gratuit şi se poate face la cabinetul medicului de familie, aminteşte corespondentul RRA Gabriel Sava.

Campania de vaccinare antigripală a început oficial din prima zi a acestei luni. Unele persoane s-au imunizat deja, altele s-au prezentat chiar zilele acestea la medic pentru a-şi lua reţeta prin care să îşi procure din farmacii vaccinul antigripal.

-: Vă vaccinaţi în fiecare an?

-: Da, de vreo 4 ani încoa’, nu de mult!

-: Pentru vaccinul ăsta antigripal…

Reporter: Îl faceţi în fiecare an?

-: În fiecare an l-am făcut, da.

-: Pentru vaccinul antigripal, da. Şi recomandarea doamnei doctor, dar şi alegerea mea; la ceea ce am văzut, m-am speriat.

Jeana Sîrghi, medic de familie din Focşani: De la 1 octombrie au început să vină să se vaccineze. Aşa e şi recomandat. Au fost interesaţi oamenii să se vaccineze, în special cei cu boli cronice. Eu le scriu reţeta, merg la farmacie, ia vaccinul din farmacii şi vin şi îi vaccinez.

Medicul Cătălin Graur, directorul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Vrancea: Vaccinarea anticripală se realizează prin medicii de familie. Vaccinurile antigripale sunt compensate 100% pentru copii, gravide şi persoanele cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani, personalul de specialitate medico-sanitar.

Conform datelor statistice privind vaccinarea antigripală la nivel naţional, anul trecut, doar nouă procente dintre români au apelat la acest tip de imunizare.

