Vrancea: Record de elevi în vizită la Tribunal şi Judecătorie, de Ziua Europeană a Justiţiei

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2023, 19:50



Aproximativ 300 de elevi din liceele şi şcolile generale din Focşani şi-au anunţat vizita la Tribunalul Vrancea şi Judecătoria Focşani, miercuri, de Ziua Europeană a Justiţiei, ocazie cu care instanţele de judecată şi-au deschis porţile pentru cei care au fost dornici să le calce pragul.

Faţă de anii trecuţi, este un număr record de vizitatori, explicabil prin faptul că în aceste zile şcolile şi liceele sunt în ‘Săptămâna Altfel’, dar şi prin prisma diverselor activităţi pe care reprezentanţii instanţelor le-au desfăşurat de-a lungul timpului în unităţile de învăţâmânt.

‘Aproximativ 300 de elevi de la diverse şcoli generale şi licee şi-au anunţat astăzi prezenţa la noi îjn instituţie. Este un număr record de elevi care ne vizitează şi ne bucură pentru că este o modalitate prin care aceştia au şansa să vadă direct ce se întâmplă aici, cât se poate vedea şi înţelege. Cred că este o experienţă utilă. Pot vedea nişte lucruri care sperăm noi că îi vor atrage să urmeze o carieră juridică, iar pentru noi e o ocazie de a face o activitate diferită. Colegii noştri au fost implicaţi şi în trecut în diverse activităţi de educaţie juridică în şcoli şi probabil prezenţa mare se datorează şi acestui fapt, dar şi mediatizării activităţilor noastre’, a declarat preşedintele Tribunalului Vrancea, judecătorul Dinu Jelea.

Vizita a inclus o discuţie în sălile de judecată între elevi şi judecători şi grefieri, în care elevilor le-au fost prezentate diverse noţiuni despre dreptul civil şi penal, codurile de legi care guvernează raportul juridic dintre părţi sau comportamentul în sala de judecată.

Ulterior, elevii au avut ocazia să facă un minitur al instituţiei, în câteva departamente relevante, pentru a vedea condiţiile de lucru.

La final, elevii s-au declarat încântaţi de experienţă, mai ales că unii dintre ei şi-ar dori o carieră în domeniu.

‘Zilele acestea suntem în Şcoala Altfel’ şi am profitat de acest lucru pentru a veni în vizită la tribunal. Procedura a fost destul de simplă: am intrat pe site, am scris pe adresa Tribunalului Vrancea şi au fost foarte amabili. Ne-au programat într-un interval orar, ne-au explicat în ce constă activitatea lor. Noi am venit cu copii de clasa a VII-a şi a VIII-a, dar şi câţiva de clasa a V-a. Le-a plăcut foarte mult, mai ales că sunt printre ei câţiva care ar fi interesaţi de o carieră în drept. Venind în contact direct cu sistemul, cu domnii judecători, poate că li s-a întărit această dorinţă’, a spus profesorul de limba română Liliana Foarfecă de la Şcoala Gimnazială ‘Anghel Saligny’ Focşani.

Printre şcolile care au fost în vizită la Tribunalul Vrancea şi Judecătoria Focşani se numără elevii Colegiului Naţional ‘Unirea’ Focşani, Colegiul Economic ‘Mihail Kogălniceanu’ Focşani, Liceul de Arte ‘Gheorghe Tattarescu’ Focşani, Colegiul Naţional Pedagogic ‘Spiru Haret’ Focşani, Şcoala Gimnazială ‘Anghel Salygny’ Focşani.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)