Vrancea: Probleme cu alimentele de bază pentru bolnavii de la Spitalul Judeţean, în urma creşterii preţurilor

Publicat de gabrielarotaru, 17 martie 2022, 17:15

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focşani se confruntă cu dificultăţi în a asigura alimentele de bază pentru bolnavii din spital din cauza exploziei preţurilor, a susţinut, joi, consilierul judeţean Cristian Onia, care a solicitat suplimentarea de fonduri pentru unitatea medicală din partea Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea.

‘Vreau să trag un semnal de alarmă cu un fapt deosebit de grav care s-a petrecut la Spitalul Judeţean în ultimele două săptămâni şi anume bolnavii, din cauza unor sincope în aprovizionare, au rămas fără niciun fel de proteină în dieta lor. Asta înseamnă fără carne, fără ouă sau orice altă proteină. Drept urmare, cred că ar trebui să ne aplecăm asupra bugetului şi să regândim bugetul şi ajutorul pe care CJ îl oferă Spitalului Judeţean, ca să nu mai apară astfel de sincope. Acestea pot apărea începând de mâine. Ştiu că de ieri (miercuri – n.red.) s-a rezolvat această problemă, dar gândiţi-vă că poate să fie o chestie doar pentru două săptămâni, de luna viitoare suntem în aceeaşi situaţie, pentru că Spitalul Judeţean, din punct de vedere financiar, este într-o situaţie destul de precară’, a declarat Cristian Onia, în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Vrancea.

Preşedintele CJ Vrancea a precizat că are cunoştinţă despre faptul că ‘există o problemă cu sustenabilitatea financiară’ la SJU Focşani şi a dat asigurări că administraţia judeţeană va susţine financiar unitatea medicală.

‘Înţeleg că există o problemă, cu siguranţă vom găsi calea legală să susţinem acest spital, dar ţin şi eu să menţionez, din partea CJ, indiferent de vremurile care au fost, a fost susţinere totală pentru Spitalul Judeţean şi va fi şi în continuare. Problema cu proteina nici eu nu am ştiut-o, dar ştiu că există o problemă cu sustenabilitatea financiară şi trebuie să avem grijă şi noi, din punct de vedere legal, dacă putem susţine din punct de vedere financiar. Cu siguranţă vom găsi o cale de mijloc’, a spus preşedintele Cătălin Toma.

Managerul SJU Focşani confirmă faptul că, din cauza creşterii preţurilor, au existat sincope de procurare a anumitor produse, atât alimentare, cât şi sanitare, dar a adăugat că, pentru moment, aceste probleme s-au rezolvat.

‘Majoritatea furnizorilor ne-au trimis negaţii, pentru că preţurile au explodat de la o zi la alta. Am avut o mare problemă la alimentele care se procură de pe o zi pe alta, la carne, lapte, ouă. Furnizorii ne-au spus că nu mai pot susţine preţurile din contractele deja încheiate, motiv pentru care am avut o sincopă de câteva zile în aprovizionare. Acum am reuşit să reglăm această problemă, am reuşit să găsim înţelegere la unii furnizori, printr-o renegociere a preţurilor, în limita legii şi la acest moment pacienţii au hrana necesară. Avem în continuare sincope în aprovizionarea cu materiale sanitare, nu în sensul că nu avem la acest moment, ci pentru că trebuie să avem grijă permanent să asigurăm stocurile sanitare pe o perioadă mai mare. Primim zilnic negaţii la comenzile pe care le facem’, a declarat, pentru AGERPRES, managerul SJU Focşani, Constantin Mândrilă.

Spitalul Judeţean Focşani este singurul de această categorie care se află încă în subordinea Ministerului Sănătăţii, toate celelalte unităţi similare fiind preluate de consiliile judeţene. (Agerpres)