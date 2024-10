Vrancea: Festival de teatru, film şi muzică dedicat actorului Ion Dichiseanu, la Adjud

Un festival de teatru, film şi muzică dedicat actorului Ion Dichiseanu se va desfăşura în perioada 20 – 22 mai, în municipiul Adjud.

Evenimentul va avea loc la un an de la decesul actorului Ion Dichiseanu, cetăţean de onoare al municipiului Adjud, la Casa de Cultură ‘Tudor Vornicu’ din localitate.

Potrivit organizatorilor, programul festivalului va fi completat de proiecţii de film în care actorul a jucat, spectacole de muzică şi teatru, lansări de carte şi CD, expoziţii de fotografie, adresate publicului de toate vârstele.

În prima zi de festival, pe scena Casei de Cultură din Adjud vor urca artişti şi actori din distribuţia spectacolului de teatru ‘Amadeus’ cu Claudiu Bleonţ (regia Toma Enache) – Ateneul Naţional din Iaşi. În cea de-a doua zi, actorii Teatrului Nottara Bucureşti vor urca pe scena din Adjud cu spectacolul de teatru ‘Aici nu-i de joacă’ cu Victoria Cociaş şi Catrinel Dumitrescu (regia Catrinel Dumitrescu). De asemenea, va fi jucat şi spectacolul ‘Anatomia unui clişeu’ cu Crina Matei, Ana Maria Ivan şi Nicolae Dumitru (regia Chris Simion Mercurian) – Teatrul Stela Popescu.

În încheierea festivalului, publicul va putea participa la un spectacol muzical unic, in memoriam Ion Dichiseanu, ‘Aminteşte-ţi clipa’, cu Gabriel Dorobanţu, Paul-Surugiu Fuego, Simona Florescu, alături de fiica actorului, Ioana Dichiseanu.

‘Ne bucură şi ne onorează organizarea acestui festival în memoria iubitului actor Ion Dichiseanu. A fost invitat de multe ori la festivalul pe care îl organizăm la Iaşi, Serile Filmului Românesc, iar anul trecut, în luna august, am organizat un eveniment in memoriam. Continuăm cu un nou proiect de anvergură, de data aceasta la Adjud, aşa cum merită şi cum, cu siguranţă, i-ar fi plăcut să se întâmple. Aici am găsit deschidere şi implicare din partea autorităţilor locale pentru susţinerea unui astfel de eveniment cultural. Împreună cu familia acestuia şi întreaga echipă am conturat trei zile pline de evenimente prin care publicul îl va cunoaşte mai bine pe omul şi actorul Ion Dichiseanu. Asociaţia Artis îşi doreşte ca acest eveniment pe care îl produce să devină o tradiţie’, a declarat Andrei Giurgia, managerul festivalului.

Potrivit primarului municipiului Adjud, Florin Nechifor, festivalul va pune oraşul pe harta culturală naţională.

‘Festivalul de artă ‘Ion Dichiseanu’, prin care onorăm memoria marelui nostru actor, va contura profilul cultural al municipiului nostru, asigurând Adjudului un loc de cinste pe harta culturală naţională prin valori precum calitatea şi diversitatea actelor artistice. Îmi doresc ca acest festival să devină – şi nu într-un timp foarte îndelungat – motorul unei schimbări culturale profunde, al unei renaşteri culturale a oraşului, dar şi un vector de dezvoltare a oraşului nostru şi un contributor la economica locală’, a subliniat Florin Nechifor.

Festivalul este organizat de Primăria Municipiului Adjud şi Casa de Cultură ‘Tudor Vornicu’ din municipiul Adjud şi produs de Asociaţia Artis.

Intrarea la festival este liberă, cu excepţia spectacolelor de teatru, în limita locurilor disponibile. Biletele pentru spectacolele de teatru se pun în vânzare începând cu data de 4 mai, la casieria Casei de Cultură ‘Tudor Vornicu’ Adjud.

***

Actorul Ion Dichiseanu a avut numeroase roluri în teatru, zeci de apariţii la teatru TV şi teatru radiofonic, dar şi în cele peste 50 de filme în care a jucat. Este cunoscut publicului român pentru roluri din filme precum: ‘Tunelul’ (regia Francisc Munteanu, 1966), ‘Bătălie pentru Roma’ (regia Robert Siodmak, 1968), ‘Trandafirul galben’ (regia Doru Năstase, 1982), dar mai ales pentru personajul Pierre Vaillant din serialul de un succes incontestabil ‘Toate pânzele sus’, regizat de Mircea Mureşan în 1976.

În 2015, a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor, iar în martie 2017 – ‘Premiul pentru Întreaga Carieră’ în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Galei Premiilor Gopo.