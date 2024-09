Vrancea: Bugetul municipiului Focşani, respins a doua oară în numai o săptămână

Bugetul municipiului Focşani a fost respins a doua oară în numai o săptămână, în cadrul unei şedinţe tensionate a Consiliului Local, de reprezentanţii majorităţii PNL-USR, care consideră că ‘nu este satisfăcător pentru cetăţenii municipiului’.

‘Consilierii majorităţii au votat majoritatea proiectelor de hotărâre, numai că au fost şi unele proiecte care nu au fost în consens cu nevoile cetăţenilor municipiului Focşani. Mă refer în primul rând la proiectul de buget al municipiului Focşani. Este a doua oară când primarul Misăilă nu vine în faţa consilierilor cu un proiect de buget care să fie satisfăcător pentru cetăţenii municipiului Focşani. Noi în continuare îl aşteptăm pe primar la dialog, să accepte şi amendamentele consilierilor PNL. (…) Ceea ce ne dorim noi este ca acest buget să îndeplinească aşteptările cetăţenilor şi cred că ar trebui să mergem spre o dezvoltare mai accentuată a municipiului Focşani, dar nu cu orice preţ’, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă organizate după şedinţa de CL, preşedintele PNL Focşani, Neculai Tănase.

La rândul său, primarul municipiului Focşani i-a acuzat pe consilierii PNL-USR că blochează intenţionat bugetul.

‘Eu vă pot spune că proiectul a fost făcut, nu lacunar, ci beton. Şi v-am dat şah-mat, pentru că nu aţi înţeles nimic. Nu aţi înţeles că acea economie de 8,7 milioane de lei de la plafonare am dus-o pe alte capitole de investiţii. Dumneavoastră vă faceţi griji că nu o să puteţi să veniţi niciodată cu amendamente şi să tăiaţi sume de la investiţii şi de la funcţionarea unor instituţii subordonare CL, cum ar fi Clubul Sportiv Municipal sau Căminul de bătrâni. Nu am tăiat, am pus în plus faţă de ceea ce s-a cerut. Am venit cu o propunere echilibrată. Dumneavoastră acum, de o lună de zile, vă daţi cu capul de pereţi şi nu ştiţi de unde să tăiaţi ca să îmi blocaţi mie (bugetul – n.r.) şi să duceţi banii la salarii. Faceţi acest lucru, tăiaţi de la investiţii, de la Căminul pentru bătrâni, de la CSM’, a spus primarul Cristi Misăilă.

Bugetul municipiului Focşani a fost respins după ce 11 din cei 20 de consilieri prezenţi la şedinţă s-au abţinut la vot.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)