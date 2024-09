Vrancea: Aparatură medicală pentru secţia de Neonatologie a SJU Focşani – donată spitalului de un ONG

Un electrocardiograf şi un monitor pentru funcţii vitale au fost donate Secţiei Neonatologie din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focşani, de către o asociaţie non-guvernamentală din judeţ.

‘Dacă începem să punem copiii şi bătrânii pe primul loc, vom învăţa cu înţelepciune să luăm ce este mai bun din trecut şi să privim cu speranţă spre viitor. Sănătatea ne este cel mai de preţ, dar pe acest pământ, învăţăm de mici despre emoţii, despre iubire, fericire şi bucuria de a fi în viaţă, dar pentru toate acestea trebuie să avem un început cât mai sigur în aceasta lume. Cu ajutorul unui sponsor, am reuşit să achiziţionăm pentru secţia de Neonatologie un electrocardiograf şi un monitor funcţii vitale, venind în completarea aparaturii din compartimentul de terapie intensivă neonatală’, se arată într-un comunicat al asociaţiei ‘Hope and Love for Life’.

Echipamentele primite sunt folosite pentru diagnosticarea şi monitorizarea nou-născuţilor cu malformaţii cardiace şi probleme respiratorii.

În ultimii ani, secţia de Neonatologie a fost reabilitată şi dotată cu aparatură modernă şi performantă, venind în completarea aparaturii din compartimentul de Terapie Intensivă Neonatală a spitalului, dar unitatea medicală apreciază orice ajutor din exterior care contribuie la salvarea vieţile micilor pacienţi.

Suma alocată pentru cele două echipamente a fost de circa 20.000 lei.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)