(VIDEO) Pelerinaj la Iași: Peste 700 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 12:09

Peste 700 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, de la începutul pelerinajului organizat la Catedrala Mitropolitană din Iași. Cele mai multe cazuri au vizat stări de lipotimie și hipertensiune arterială.

31 de persoane au necesitat transportul la unități medicale.

Inspectorul șef al ISU Iași, generalul Ionuț Grădinaru:

În prezent, la rândul către racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva stau aproximativ 22 de mii de credincioși, iar timpul de așteptare a crescut la 17 ore.

Până acum, s-au închinat peste 114 mii de persoane.

Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, colonelul Adrian Mătăsaru, a precizat că cel mai mare aflux de pelerini s-a înregistrat ieri, situație care a necesitat suplimentarea efectivelor.

Adrian Mătăsaru:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)