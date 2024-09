Vaslui: Un nou punct de trecere a frontierei va fi deschis la Bumbăta

Punctul Vamal va funcţiona în subordinea Biroului Vamal de Frontieră Albița pentru traficul internațional rutier. Măsura va permite fluidizarea traficului la frontiera dintre România și Republica Moldova și reducerea timpului de așteptare la celelalte puncte de trecere a frontierei de stat, care acum sunt mai solicitate, a declarat ministrul afacerilor interne, Lucian Bode.

Lucian Bode: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerul Transporturilor din România are sarcină să modernizeze și să dezvolte infrastructura necesară pentru ca acest punct să fie operaționalizat. În cât timp am avut la capitolul informări, o informare cu privire la stadiul dezvoltării de noi puncte de trecere a frontierei pe frontiera de est cu Republica Moldova și cu Ucraina. Știți că avem Racovățu, avem puncte pe care dorim să le dezvoltăm și să le extindem. Domnul prim-ministru Nicolae Ciucă a dat o sarcină de Guvern foarte clară, toate instituțiile responsabile din statul român să vină să pună pe masă ce are de făcut fiecare și în cât timp realizează acest lucru. Noi, Ministerul Afacerilor Interne ne-am asumat să venim cu hotărârea de Guvern și să o adoptăm, lucru care a fost realizat.

Operaționalizarea punctului de trecere Bumbăta-Leova se va realiza după asigurarea infrastructurii corespunzătoare, a personalului și a utilităților necesare, în vederea desfășurării în bune condiții a controlului de frontieră. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro imagine ilustrativă)