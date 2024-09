Vaslui: Proiectul LIVE(RO)2-EST a fost lansat în judeţ

Proiectul LIVE(RO)2-EST, implementat de Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iaşi, Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS) şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Spiridon’ Iaşi, a fost lansat, marţi, la Vaslui în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene şi a factorilor de decizie din sistemul sanitar.

În cadrul proiectului, care va fi derulat cu sprijinul mai multor medici de familie din judeţul Vaslui, se va face testarea, stadializarea şi direcţionarea către tratament a pacienţilor cu boli hepatice, activităţile fiind desfăşurate până în luna iunie a acestui an.

‘Vasluiul este penultimul judeţ pe care îl vizitez. Deşi v-am lăsat aparent la urmă, a fost de fapt începutul. Înainte de a demara #LIVE RO2, împreună cu echipa Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi ne-am propus să începem eliminarea hepatitei C la Vetrişoaia. Putem spune că prima zonă la nivel naţional fără hepatită C este Vetrişoaia la acest moment. Am avut un motiv sentimental când am ales această comună, fiindcă primul loc de muncă al tatălui meu a fost la Vetrişoaia. Astfel, de la cel mai mare la cel mai mic, am reuşit în câteva zile să efectuăm teste de screening la toată populaţia din Vetrişoaia, iar în perioada care a urmat am reuşit să tratăm toţi pacienţii depitaţi cu infecţie virală de tip C şi la peste 99% dintre aceştia să obţinem rezultate pozitive. Un astfel de proiect nu ar fi fost posibil şi nici fezabil, dacă nu am fi avut uneltele pentru a vindeca infecţia virală de tip C. De mai bine de şase ani avem la dispozişie tratamentele antivirale care ne permit vindecarea virusologică la peste 99% din cazuri. Dacă vom face aceste lucruri, vom reuşi să nu mai avem o astfel de mortalitate prin ciroză hepatică, cum este astăzi în România’, a declarat coordonatorul proiectului, prof univ dr Anca Trifan.

Proiectul va cuprinde, de asemenea, activităţi de informare şi conştientizare prin difuzare de spoturi tv şi radio, diseminare de materiale de informare şi promoţionale, evenimente publice, toate derulate sub sloganul ‘Împreună oprim hepatita. Hai la doctor! #LIVERO2 Acum şi în judeţul Vaslui!’.

Obiectivul proiectului LIVE(RO)2-EST constă în furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi direcţionare către tratament în cazul pacienţilor cu boli hepatice cronice, secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatitice B, D şi C, din regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est, respectiv din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, se derulează până la finalul anului 2023 şi are o valoare totală de peste 52 de milioane de lei, din care valoarea cofinanţării UE este de peste 51 de milioane de lei.

(AGERPRES/FOTO – Comunicat de presă transmis redacției)