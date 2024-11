Vaslui: Conducerea DGASPC doreşte înfiinţarea a două noi centre de terapie pentru copiii cu autism

Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui doreşte înfiinţarea a două noi centre pentru copiii cu Tulburări de Spectru Autist (TSA), pe lângă cele patru existente în judeţ.

În primă fază va fi înfiinţat un astfel de compartiment în cadrul unui complex de servicii din municipiul Vaslui, urmând ca pe viitor să se găsească soluţii pentru deschiderea unui centru de sine stătător destinat copiilor cu autism, al căror număr a crescut în ultimii ani în judeţ.

‘Este necesar să extindem capacitatea de acordarea a serviciilor de terapie pentru copiii cu TSA, având în vedere că ne confruntăm cu o creştere a numărului acestor copii. Din cauza acestei evoluţii şi având în vedere adresabilitatea crescută, am fost nevoiţi să reducem timpul de terapie alocat fiecărui copil, mai ales pentru că numărul de angajaţi a rămas acelaşi şi ne-am dorit să nu refuzăm pe nimeni, ci să onorăm toate cererile primite din partea părinţilor. Şi în ultima discuţie pe care am avut-o cu reprezentanţii UNICEF am discutat despre situaţia acestor copii şi despre faptul că este nevoie de centre noi, deoarece acum capacitatea este limitată’, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al DGASPC Vaslui, Dragoş Cazacu.

În judeţul Vaslui sunt încadraţi în grad de handicap 401 copii cu TSA, faţă de 340, câţi erau în anul 2019. Dintre aceştia, urmează un program de terapie în centrele specializate ale DGASPC Vaslui 186 de copii, dintre care 111 sunt din municipiul reşedinţă. În anul 2019, potrivit datelor furnizate de specialiştii DGASPC Vaslui, erau în judeţ 140 de copii cu TSA incluşi în programe de terapie.

