Vaslui: Apicultorii estimează producţii peste medie la mierea de tei şi la mierea polifloră

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2021, 14:39

Anul apicol este unul bun pentru producătorii de miere din judeţul Vaslui, fiind aşteptate producţii peste medie la mierea de tei şi cea polifloră, a informat conducerea Asociaţiei Crescătorilor de Albine (ACA) Vaslui.

Preşedintele ACA Vaslui, Vasile Puf, a menţionat că la rapiţă s-au obţinut producţii de 7-8 kilograme de miere pe familia de albine, la salcâm s-au înregistrat producţii sub media multianuală, de 10-12 kilograme, iar la tei şi la floarea-soarelui se estimează producţii peste medie.

‘Anul acesta, comparativ cu anul trecut, avem un an bun. Dacă la salcâm am avut mari emoţii, dar în final am avut producţie bună de miere la familiile care au avut o dezvoltare normală, iată că teiul ne produce o surpriză extrem de plăcută, având o secreţie deosebită de nectar. Mai mult de atât, am avut o vreme excepţională pentru culesul la tei, cu temperaturi optime, astfel încât, la final de cules, apicultorii sunt mulţumiţi, mai ales că mierea de tei este căutată şi are un preţ bun. Aşteptăm ca şi floarea-soarelui să se încadreze în aceiaşi parametri, fiindcă are toate condiţiile, ca să încheiem un an apicol bun. Când vorbim despre un an apicol bun, ne referim la apicultorii care au reuşit să iasă cu famillile din iarnă, pentru că pierderile de la începutul anului nu s-au putut recupera. Probabil vor mai trece doi-trei ani de zile până când mulţi dintre apicultori îşi vor reface efectivele de familii de albine’, a declarat preşedintele ACA Vaslui.

Vasile Puf a spus că apicultorii vând cu 25 de lei kilogramul de miere de salcâm, cu 15 lei mierea de tei şi 10 lei kilogramul de miere polifloră. El a subliniat că

o mare de cantitate de miere ajunge la export dar că în ultimul timp se constată o creştere a consumului de miere şi pe plan intern.

‘Din ultimele informaţii pe care le avem, se constată un ritm crescut al consumului de miere în România, ceea ce este un lucru îmbucurător. Ţara noastră nu poate consuma întreaga cantitate de miere produsă de apicultorii din România şi de aceea procesatorii de miere caută parteneri externi pe toate meridianele, aşa încât o parte mare din producţia de miere, peste 50%, merge la export’, a precizat Puf.

Preşedintele ACA Vaslui a afirmat că există o concurenţă pe zona de export, dar că mierea provenită din România este recunoscută pentru calitate, lucru care permite apicultorilor români să se menţină în competiţie alături marii producători şi să obţină preţuri bune pentru mierea livrată în afara ţării. AGERPRES