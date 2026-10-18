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Vânt puternic și ploi moderate în Moldova până marți dimineață

Vânt puternic și ploi moderate în Moldova până marți dimineață

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 11:21

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 18 octombrie, ora 10 – 20 octombrie, ora 02

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ

Zone afectate: Moldova

În Moldova, temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 45…60 km/h, iar la munte, în
special în zona înaltă a Carpaților de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h.

Va ploua și se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 octombrie, ora 21 – 19 octombrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea

În intervalul menționat, în Moldova vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

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