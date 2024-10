USAMV Iași: Congresul Științific Internațional ”Life sciences today for tomorrow” (22-23 octombrie)

Comunitatea academică din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași organizează în perioada 22 – 23 octombrie 2020 Congresul Științific Internațional ”Life sciences today for tomorrow”.

Ca și în anii precedenți, alături de cadrele didactice, cercetători și doctoranzii din Universitatea noastră s-au înscris aproximativ 300 de participanți din România și străinătate la cele 16 sesiuni on-line organizate de către Facultățile de Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară.

Manifestarea virtuală, cu sesiuni interactive, va fi un excelent prilej pentru cercetătorii din întreaga lume de a se conecta, prin schimbul de experiențe științifice, idei și concepte inovatoare. ”În tematica generală abordată se află ca și prezentări și discuții subiecte de actualitate pe agenda europeană din domeniul bioeconomiei, politicii agricole comune, biotehnologii impuse de schimbările climatice, agricultura ecologică. Nu în ultimul rând, vor fi abordate în prezentări și discuții ale specialiștilor din cadrul acestui Congres, aspecte ale patologiei animalelor, biosecurității alimentare și tematici precum antibiorezistența”, a transmis prof. univ. Dr. Liviu Miron, Prorector cu cercetarea științifică și relațiile internaționale.

Din străinătate, la conferința virtuală vor susține prelegeri specialiști din Franța, Germania, Italia, Cehia, Spania, Marea Britanie, Polonia, India, Turcia, Indonezia, Republica Moldova, Ucraina.

În prima zi a evenimentului, în deschiderea oficială, Rectorul USAMV Iași, prof. univ. Dr. Gerard Jităreanu și Președintele Senatului, prof. univ. Dr. Vasile Vîntu, vor adresa câte un mesaj invitaților, iar participanții vor avea prilejul să audieze speakers din țară și străinătate, după cum urmează:

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ – Prof. Univ. Dr. Teodor RUSU – UASVM Cluj Napoca, Soil Navigator – A Decision Support System for assessing and optimizing soil functions

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ – Prof. Univ. Dr. Santesteban Garcia Luis GONZAGA (Universidad Publico de Navara, Spania)

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE – Prof. Mirco Corazzin, PhD. University of Udine, Department of Agricultural, Food, Environmental and Animal Sciences

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ – PhD, Șerban Moroșan (Sorbonne University, INSERM, Paris, France).

[su_spacer]

[su_spacer]

(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)