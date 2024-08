(UPDATE) Ministrul Muncii: Antreprenorii s-au mobilizat şi au făcut oferte lucrătorilor din Sri Lanka

UPDATE, 26 MAI – Șase companii au făcut oferte de muncă lucrătorilor din Sri Lanka aduşi din Botoşani la aeroportul Otopeni, a declarat, marţi, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru.

Aceasta s-a deplasat marţi la hotelul din Otopeni în care au fost cazaţi lucrătorii sri-lankezi şi a intermediat discuţiile dintre lucrători şi angajatorii care au transmis oferte.

‘Văd o mobilizare din partea antreprenorilor care au primit mesajul meu extrem de repede şi au răspuns prompt şi mi-au trimis mesaje, arătându-şi disponibilitatea de a discuta cu dânşii şi de a le face o ofertă. Concluzia o vom trage diseară, i-am rugat să se gândească după ce au ascultat ofertele a şase angajatori. Eu n-am făcut decât să creez cadrul în care să fac să se întâlnească cererea cu oferta şi le-am dat posibilitatea să adreseze singuri toate întrebările pe care le-au avut pentru a se lămuri înainte de semnarea contractelor. Unii din angajatori au oferit locuri de muncă pentru toate cele 36 de persoane, plus câteva persoane care sunt încă în Botoşani, urmează să finalizeze perioada de carantină şi sunt şi acestea interesate să se alăture celor 36. Alţi angajatori au făcut o ofertă pentru un număr mai mic de persoane, funcţie de capacitatea lor, şi atunci urmează să se gândească dânşii cum preferă să lucreze – toţi în acelaşi loc, sau funcţie de ceea ce le-au prezentat unii, vor opta în consecinţă’, a afirmat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a subliniat că lucrătorii din Sri Lanka doresc să rămână să muncească în România.

‘La cererea dânşilor am făcut acest lucru, în sensul în care nu-şi doresc să se repatrieze, ci doresc să rămână în România şi să muncească. Mi-au spus că o experienţă nefericită nu înseamnă că nu vor să muncească în România, vor să se angajeze la alţi angajatori, de unde concluzia mea că şi aici, la fel ca şi în alte ţări, sunt angajatori şi angajatori. Sun angajatori care ştiu să întreţină o atmosferă de lucru propice şi sunt angajatori care nu o creează la parametri normali. Experienţele pe care le-au avut trebuie circumstanţiate şi pe fondul acesta al pandemiei. E clar că a fost o situaţie de panică din partea dânşilor, gestionată necorespunzător de autorităţile sanitare din Botoşani, care n-au oferit explicaţii corespunzătoare ca să poată să evalueze condiţiile de reîntoarcere în activitate după ce primul caz de Covid a apărut în respectiva comunitate. Ca atare, pun reacţia dânşilor de a nu se prezenta la serviciu pe fondul acestei emoţii şi al acestei panici, care presupun că reprezintă o lecţie şi pentru noi, autorităţile, dar şi pentru dânşii’, a adăugat Violeta Alexandru.

Oficialul a estimat că lucrătorii din Sri Lanka vor semna până miercuri contracte de muncă cu noii angajatori.

‘Eu i-am văzut încântaţi de ceea ce au auzit, i-am văzut decişi să aleagă între opţiunile prezentate chiar astăzi, sunt conştienţi că fiecare zi în care nu muncesc este în defavoarea domniilor lor, mă aştept să ia decizia astăzi iar de mâine să intre în contact cu angajatorul. Sunt oferte din industria de producere de echipamente de cafea, ambalarea şi comercializarea cafelei, din confecţii, domeniul sanitar – au fost oferte din partea unor companii private care administrează servicii medicale, din domeniul alimentar – a fost oferta unei companii care ambalează şi comercializează produse alimentare, deci au o paletă largă de oferte. Intenţia mea este să luăm o decizie astăzi, este şi spre binele dânşilor, din ce îmi spun, ei doresc să se angajeze şi să înceapă să câştige un ban muncit. Ca atare, în niciun caz nu vor fi abandonaţi sau lăsaţi pe stradă, dar mă aştept ca de mâine să intre deja în relaţie contractuală cu angajatorul. I-am rugat să întrebe în repetate rânduri pe fiecare din cei şase cu care au vorbit: care sunt condiţiile de salarizare, care sunt condiţiile de cazare, de masă, de tratament’, a menţionat Violeta Alexandru.

Unul dintre voluntarii care au participat la acţiunile iniţiate de ministrul Muncii în favoarea rezolvării situaţiei lucrătorilor sri-lankezi, Ruban Jayathas, a menţionat că salariile oferite marţi lucrătorilor variază între 1500 şi 2500 de lei.

‘Au fost făcute oferte de la companii din Bucureşti, Cluj, Ploieşti, Bihor, Prahova. (…) Salariile oferite astăzi variază între 1500 până la 2500 lei, iar contractele includ prevederi despre orele suplimentare, tichete de masă, toate aceste informaţii li s-au transmis şi ei vor lua o decizie în funcţie de cele mai bune condiţii oferite – ei vor să lucreze cât mai mult, deci probabil se vor uita la ofertele care le oferă mai multe avantaje pentru orele suplimentare. Unele din companiile care au transmis oferte azi au oferit salarii mai mari decât cele pe care lucrătorii le obţineau la Botoşani’, a declarat Ruban Jayathas. (Agerpres)

UPDATE – Angajatorul din Botoşani la care au lucrat cei 36 de cetăţeni din Sri Lanka trebuie să răspundă de ce i-a chemat pe aceştia la muncă, potrivit ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru.

‘Angajatorul trebuie să răspundă vizavi de faptul că i-a chemat la muncă (pe muncitorii din Sri Lanka, n.r.). Trebuie ca dânşii să ne ofere explicaţiile legate de refuzul de a-i răspunde angajatorului la solicitarea de a veni la muncă şi, într-un final, de faptul că au fost întrerupte aceste contracte prin decizia angajatorului, cu atât mai mult cu cât sunt nişte oameni care nu stăpânesc legislaţia ţării respective, nu ştiu exact ce conţine legislaţia noastră, cu atât mai mult trebuia discutat cu dânşii şi nu procedat în mod brutal. Prefectul (de Botoşani, n.r.) avea nişte informaţii care nu s-au confirmat de la aeroport. Azi-noapte am fost în aeroport şi nu era nicio cursă care să plece spre Sri Lanka pentru a se justifica trimiterea lor la Bucureşti. Domnul prefect spune că avea câteva date care i-au indicat că ar fi putut avea. Nu sunt eu cea în măsură, am destule unde trebuie să răspund cu privire la conducători de instituţii care nu îşi fac treaba’, a afirmat Alexandru, luni, la Europa FM.

Ministrul a adăugat că cei 36 de muncitori din Sri Lanka nu doresc să plece din România, ci vor să lucreze la alt angajator.

‘Ei nu-şi doresc să plece din România. Găseam o variantă de cazare a lor, am insistat, am vorbit cu ei, dar nu vor să plece acasă, ci să rămână în România la alt angajator. De aici, efortul meu de a găsi mai multe oferte, între care să aleagă. Mă străduiesc să găsesc o soluţie care să-i ţină uniţi, pentru că am mai multe variante în care va trebui să se împartă pe grupuri. Aş vrea să ştie că sunt ajutaţi în România. Repet, dorinţa mea este ca ei, care nu vorbesc bine nici engleză, darămite limba română, să nu se simtă abandonaţi’, a menţionat ministrul de resort.

Muncitorii din Sri Lanka au lucrat la o fabrică de confecţii din municipiul Botoşani şi s-au aflat în carantină instituţionalizată iar autorităţile din judeţ au anunţat duminică faptul că aceştia vor fi repatriaţi.

Potrivit Centrului Judeţean de Comunicare coordonat de Instituţia prefectului, 36 de cetăţeni asiatici au fost îmbarcaţi, duminică, în două autocare pentru a fi transferaţi la Aeroportul Otopeni, de unde se vor îmbarca în avion pentru a pleca spre Sri Lanka.

Carantinarea cetăţenilor din Sri Lanka a avut loc la scurt timp după ce aceştia au fost concediaţi de fabrica de confecţii, dar şi după ce unul dintre ei a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19.

Duminică noaptea, ministrul Muncii a mers la Otopeni pentru a se întâlni cu muncitorii sri-lankezi iar aceştia au fost cazaţi la un hotel din zonă. (agerpres)

Cei 36 de muncitori din Sri Lanka, care au lucrat într-o fabrică de confecţii din Botoşani şi care au stat în carantină instituţionalizată timp de două săptămâni, au plecat, duminică, spre Bucureşti cu scopul de a se angaja la o altă firmă din Capitală, însă au ajuns în Aeroportul Otopeni, a anunţat, luni, Centrul Judeţean de Comunicare (CJC,) coordonat de Instituţia Prefectului.

Potrivit sursei citate, locurile de muncă din Bucureşti ar fi fost obţinute prin intermediul unui avocat al cetăţenilor asiatici, iar reprezentanţii fabricii de confecţii din Botoşani sunt cei care le-au asigurat mijloacele de transport.

‘Pe perioada carantinării, atât autorităţile, cât şi angajatorul s-au aflat într-o continuă colaborare cu cetăţenii sri-lankezi în vederea găsirii soluţiilor optime după ieşirea din carantină, în funcţie de doleanţele personale. Prin urmare, cei mai mulţi dintre ei, respectiv 36, şi-au manifestat intenţia de a pleca la Bucureşti, unde şi-ar fi găsit un alt loc de muncă în zona Colentina şi doar patru dintre ei şi-au exprimat dorinţa de a se reîntoarce la GT Company. Potrivit GT Company, în urma discuţiilor cu avocata cetăţenilor sri-lankezi, s-a solicitat ajutorul în vederea transportării lor la Bucureşti, în zona Colentina, acolo unde urmau să fie primiţi de către noul angajator. În acest context, ca urmare a contactării unei firme de transport din Botoşani şi prezentării situaţiei, conducerea firmei s-a oferit să îi transporte pe cheltuiala proprie. Conform reprezentanţilor transportatorului, pe perioada deplasării spre Bucureşti au existat neînţelegeri între cetăţenii sri-lankezi, în sensul că o parte şi-a dorit să ajungă la aeroport, iar o parte la noul angajator’, se precizează în informarea de presă transmisă de CJC.

Autorităţile din Botoşani afirmă că ‘ipoteza potrivit căreia cetăţenii sri-lankezi au fost abandonaţi nu poate fi luată în calcul’, deoarece toate părţile implicate, respectiv Instituţia Prefectului, organele de ordine, firma angajatoare, Biroul pentru Imigrări al judeţului Botoşani, Direcţia de Sănătate Publică, ‘au colaborat în aşa fel încât situaţia cetăţenilor sri-lankezi să se soluţioneze’.

Infirmarea CJC arată, de asemenea, că, în baza datelor furnizate de Biroului pentru Imigrări, ‘cetăţenii străini din Sri Lanka sunt titularii unui permis unic valabil, document eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări care atestă dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României’ care rămâne valabil până la expirarea perioadei pentru care a fost eliberat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data înregistrării încetării raporturilor de muncă cu angajatorul GT Company. În acest interval de timp, un alt angajator poate solicita eliberarea unui aviz de angajare, aceştia putând ulterior să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă. În baza acestui document, cetăţenii sri-lankezi se pot deplasa oriunde pe teritoriul României, pot părăsi teritoriul statului român şi reintra pe toată durata valabilităţii permisului de şedere.

‘Aşadar, conform informaţiilor referitoare la situaţia juridică a cetăţenilor străini din Sri-Lanka furnizate de Biroul pentru Imigrări al judeţul Botoşani, nu există bază legală de a-i reţine în Botoşani fără voia lor. De asemenea, facem menţiunea că, inclusiv în cursul zilei de astăzi (luni – n.r.), conducerea GT Company şi-a reiterat intenţia de a-i reangaja pe toţi cetăţenii sri-lankezi, inclusiv prin asigurarea transportului către Botoşani’, se mai precizează în informarea CJC.

