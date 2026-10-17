(UPDATE) Incendiul de la CET Iași a fost lichidat. Orașul rămâne fără apă caldă și căldură până la remedierea avariei

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 19:14 / actualizat: 17 octombrie 2026, 20:51

UPDATE ora 20:00 – Incendiul izbucnit în această seară la CET Iași a fost complet lichidat, însă furnizarea agentului termic în oraș este oprită până la remedierea avariei.

Autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat victime.

Flăcările au cuprins un transformator electric și au afectat o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, provocând degajări masive de fum.

Pentru stingerea focului, ISU Iași a mobilizat șapte mijloace de intervenție. În prezent, pompierii acționează pentru evacuarea fumului și monitorizarea zonei pentru a preveni reaprinderea.

Reprezentanții CET precizează că echipamentele principale ale centralei nu au fost afectate, defecțiunea fiind localizată doar la nivelul rețelei interne.

Cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilită, a precizat Directorul Termo Service Iași, Alin Aivănoaei.

Alin Aivănoaei: Toate echipele de la CET au fost mobilizate de acasă. În noaptea asta facem toate evaluările, nu pierdem nicio secundă cu privire la revenirea la starea de fapt.

Reporter: Care este situația pe spitale? La școli acum nu sunt probleme, este weekend, nu se fac ore, dar în spitale?

Alin Aivănoaei: La momentul actual și în noaptea asta nu văd să fie o problemă, pentru că rețeaua, fiind încărcată până la momentul opririi, temperaturile până dimineață asigură un confort. Unele dintre spitale au un sistem și ei de backup pentru situațiile de avarii care se pot întâmpla, au centrale pe gaz care pot fi folosite. Dar, repet, facem tot ce se poate și ce ține de noi, prin mobilizare, să refacem rețeaua electrică care a fost afectată și să revenim la starea inițială pentru a furniza energia termică în oraș.

UPDATE ora 19:00 – Reprezentanții CET precizează că incendiul a afectat exclusiv rețeaua electrică internă.

Motorul termic era deja oprit de ieri, iar cazanul de apă fierbinte a fost decuplat la timp, ambele echipamente fiind complet neafectate.

În acest moment, alimentarea cu energie electrică a incintei este întreruptă.

Imediat ce pompierii își vor încheia intervenția, echipele tehnice vor încerca trecerea pe o linie secundară de alimentare.

Estimările inițiale arată că remedierea avariei va dura aproximativ 8 ore, după care activitatea va fi repornită.

Cauza exactă a defecțiunii urmează să fie stabilită, după cum a precizat primarul Mihai Chirica: În momentul de față, și motorul termic, și cazanul de apă fierbinte sunt scoase din funcțiune. Nu sunt afectate, nu sunt probleme. Au fost decuplate tocmai pentru a nu fi avariate. Incendiul este pe niște cupe electrice. Se simte un miros puternic de ulei încins. Sunt și pompieri acolo, care acționează împreună cu pompierii CET-ului. După finalizarea incendiului și evaluarea situației, încercăm repornirea cazanului de apă fierbinte. În momentul de față, noi avem rețeaua încălzită. Circa 8 ore putem funcționa pe recirculare, în regimul acestor temperaturi, fără ca populația să fie afectată, și speranța este că și repornim. Nu sunt victime, nu sunt, să spunem, pierderi materiale care să influențeze și e, de fapt, un defect electric. O să vedem care este motivul.

Mai multe echipaje de pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un transformator electric din incinta CET Iași, situat pe Calea Chișinăului.

Potrivit reprezentanților ISU, incendiul se manifestă la etajul 1 al unei hale industriale, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă.

În total, au fost trimise șapte mijloace de intervenție: cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări și intervenții la înălțime și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple, alături de un echipaj de prim ajutor calificat.

Până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

Misiunea pompierilor este în desfășurare.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zona Căii Chișinăului. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)