(UPDATE/AUDIO) Incendiul de la CET Iași lasă orașul fără agent termic. Zeci de specialiști lucrează la remedierea avariilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 12:28

UPDATE ora 12:00 – Aproximativ 50 de persoane de la Delgaz Grid, CET și Termo Service Iași intervin pentru remedierea efectelor incendiului izbucnit la stația electrică a centralei și pentru realizarea unei căi alternative de alimentare cu energie electrică.

Primarul Mihai Chirica a declarat că pagubele sunt semnificative, iar remedierea situației va necesita mai mult timp.

Mihai Chirica: Am reușit să finalizăm, să spunem, o primă evaluare mai detaliată asupra situației de la CET. Sunt peste 50 de persoane din partea CET-ului, din domeniile de activitate afectate de acest incident, care în momentul de față lucrează, pe de o parte, pentru a recupera echipamentele care mai pot fi recuperate, iar, pe de altă parte, pentru a evalua complet care este situația sistemului și pentru a găsi soluții pentru punerea în funcțiune. Au reușit să identifice cauza și modul de propagare a undei de șoc electric care, din nefericire, s-a extins până în stația de 110, afectând cabluri care, practic, au fost distruse acolo și care sunt în momentul de față evaluate pentru a fi puse la loc. Colegii de la Delgaz Grid ne pun la dispoziție un grup electrogen mare, de 400 kVA, ca să putem să facem și probele cu pompele de pe rețeaua de termoficare, pentru a vedea dacă unda de șoc nu a afectat mai departe și aceste echipamente. Pe partea de învățământ, educație și sistem sanitar, vom folosi sistemele complementare acolo unde există și, în cea mai mare parte, există fie pompe de căldură, sisteme de încălzire electrice, ventiloconvectoare sau sisteme de climatizare de altă generație, care pot fi folosite la climatizarea aerului din interior. Temperaturile sunt în creștere. O parte dintre ele sunt în ”Școala Altfel” altele urmează să intre în vacanță, dar n-ajungem până acolo.

Între timp, specialiștii evaluează rețelele mai vechi, care nu au mai fost folosite, pentru a vedea dacă pot fi repuse în funcțiune și pot prelua sarcina stației de medie tensiune.

Potrivit liderului de sindicat și șefului de tură de la CET I Iași, Sorin Turcu, toate celulele stației de transformare au fost distruse. Incendiul nu a afectat însă instalațiile de producere a agentului termic.

Centrala nu poate furniza momentan căldură, deoarece a fost deconectată de la stația electrică.

Sorin Turcu: În acest moment s-a făcut o primă evaluare, am primit sprijin și din partea Delgaz Grid, că au trimis echipă specială, dar e vorba de zile până vom reveni, din punctul nostru de vedere, după o primă ședință tehnică pe care am avut-o. În momentul de față, suntem în analiză și căutăm căi de a ocoli zona afectată, de a pune în funcție o altă linie de furnizare, evacuare, energie. Sunt instalații care nu au fost folosite de ceva timp, acum se fac măsurători, deci CET-ul nu produce nici un megawatt electric sau termic. Nu producem nimic în momentul de față, suntem pe zero. Spitalele, unele din ele au soluții alternative, au backup pe alte surse de căldură. Școlile au instalații de aer condiționat se intră în ”Școală Altfel” și după accea au o săptămână de vacanță, noi sperăm că în toată perioada asta să revenim. Populația nu este atât de afectată, pentru că mai puțin de 10% din cei branșați au solicitat pornirea încălzirii, temperaturile pentru perioada următoare se anunță în creștere.

Pagubele produse de incendiul izbucnit aseară la stația electrică a CET Iași sunt în continuare evaluate.

La fața locului se află echipele care verifică instalațiile afectate și cercetează cauzele incidentului.

Primarul Mihai Chirica a declarat că, potrivit primelor evaluări, au fost afectate atât stația de înaltă tensiune, cât și cea de medie tensiune, iar contactoarele electrice au fost distruse în totalitate.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași au anunțat că se depun eforturi pentru înlăturarea efectelor incendiului și că au început cercetările pentru stabilirea cauzei producerii acestuia.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, George Onofreiasa: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturza” al județului Iași aduce la cunoștința opiniei publice faptul că probabila cauză a producerii incendiului este în curs de stabilire. În acest sens, cercetările vor fi efectuate de o comisie mixtă, care va analiza împrejurările și condițiile în care s-a produs incendiul, în vederea identificării cauzei probabile care a condus la izbucnirea acestuia. Până la finalizarea cercetărilor, orice informație referitoare la cauza producerii incendiului ar avea un caracter neconfirmat. Imediat ce cercetările vor fi finalizate și va fi stabilită cauza probabilă a producerii incendiului, vom informa cu promptitudine.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ captură video)