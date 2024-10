Universitatea de Științele Vieții Iași: Conferința Internațională: ”Viitorul producției agroalimentare”

Consulatul Regatului Țărilor de Jos de la Iași, în parteneriat Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România și cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași (USV Iași), au deosebita onoare de a organiza și de a vă invita la Conferința Internațională: ”Viitorul producției agroalimentare”, ce își propune să prezinte o abordare holistică a proceselor de producție agroalimentară sustenabilă.

Evenimentul va avea loc miercuri, 24 Aprilie 2024, începând cu ora 09:30, în Aula Magna a Universității de Științele Vieții din Iași și va aduce împreună experți naționali și neerlandezi, antreprenori, fermieri și reprezentanți ai învăţământului universitar, pentru a discuta despre viitorul producției agroalimentare.

În ultimii ani, sectorul agroalimentar a avut de înfruntat diferite provocări. Creșterea populației mondiale, schimbarile climatice, migrarea populației umane, crizele umanitare declanșate de agresiunile de război, pandemiile, au creat un cadru de vulnerabilitate care solicită intervenții rapide pentru a asigura securitatea alimentară. Crizele alimentare de la nivel global, diminuarea resuselor de apă potabilă, poluarea, pierderea biodiversitații, necesită aplicarea unr măsuri concrete pentru diminuarea acestora.

În acest context, vom discuta alături de invitații noștri de renume, despre noi cercetări în domeniu, inovații și tehnologii de precizie pentru creșterea eficienței proceselor de producție pe lanțul alimentar, vom prezenta câteva modele de bune practici de agricultură sustenabilă, precum și performanțe ale unor antreprenori de succes din domeniul agroalimentar.

Printre vorbitorii și invitații speciali, ce vor fi alături de noi, se numără:

• Prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, Rector Universitatea Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași (USV)

• Prof. univ. dr. Liviu-Dan Miron, Prorector pentru cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale, USV Iași

• Hinke Nauta, Deputy Head of Mission, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in România

• Sophie Neve, Agricultural Counsellor, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Romania

• Ec. Amalia Georgescu, antreprenor, Consul Onorific al Olandei la Iași

• André Muit, Președinte Asociația Bettania și Manager Ferma Bettine

• ing. Adrian Iurcan, CEO BIOCOMP România

• Ovidiu Bocaniciu, Manager Zeelandia România

• Teofil Dascălu, Manager Frizon Grup România

• Lars Veraart, medic veterinar, fermier, manager ALPA

• Prof. univ. dr. Răzvan Radu-Rusu, USV Iași

• Prof. univ. dr. Vasile Maciuc, USV Iași

• Prof. univ. dr. Denis Topa, USV Iași

• Prof. univ. dr. Gavril Stefan, USV Iași

Prin această conferință, ne dorim să constituim o oportunitate unică pentru dialog, schimb de experiențe și idei, contribuind astfel la formarea unei viziuni strategice pentru viitorul producției agroalimentare din România.

Înscrierea participării la conferință se poate face accesând următorul link:

https://forms.gle/eizm3i6zUaFvpdMC8

Detaliile promovării speakerilor și temelor abordate sunt disponibile aici:

https://fb.me/e/1XIfTWHxF