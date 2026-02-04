Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 229 de programe de studii pentru admiterea 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 10:00

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta educațională și condițiile de admitere pentru anul universitar 2026–2027. În cadrul celor 15 facultăți ale UAIC, candidații pot opta pentru 229 de programe de studii, dintre care 94 la nivel de licență și 135 la nivel de masterat.

În acest an, oferta educațională este completată cu 6 specializări noi, dintre care 3 programe de licență și 3 programe de masterat, după cum urmează:

Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/rusă/spaniolă) – Limba și literatura modernă (neogreacă/norvegiană/portugheză)/ Limba și literatura latină ( sub rezerva autorizării provizorii a acestui program de către ARACIS) – Facultatea de Litere (studii de licență);

Limba și literatura modernă (neogreacă/norvegiană/portugheză) – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/rusă/spaniolă)/ Limba și literatura latină (sub rezerva autorizării provizorii a acestui program de către ARACIS) – Facultatea de Litere (studii de licență);

Matematică informatică (în limba engleză) – Facultatea de Matematică (studii de licență);

Negocieri – relații publice (la Botoșani) – sub rezerva încadrării în domeniu de către ARACIS – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (studii de masterat);

Turism sustenabil și patrimoniu/Sustainable Tourism and Heritage (în limba engleză) – (sub rezerva încadrării în domeniu de către ARACIS) – Facultatea de Geografie și Geologie (studii de masterat);

Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor (sub rezerva încadrării în domeniu de către ARACIS) – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” (studii de masterat).

O altă noutate față de anul trecut o reprezintă reorganizarea, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, a programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar în Pedagogia învățământului primar și introducerea programului de studii Educație timpurie (sub rezerva autorizării provizorii de către ARACIS) ca urmare a Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 1 din 26 ianuarie 2026.

Oferta de admitere pentru formele de învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) include 20 de programe de studii, dintre care 14 programe universitare de licență (13 la ID și o specializare la IFR) și 6 programe universitare de masterat, organizate exclusiv la forma IFR.

Candidații la admitere au la dispoziție 29 de specializări în limbi străine, dintre care 6 la nivel de licență și 23 la nivel de masterat.

Admiterea la studiile universitare de licență se face, la majoritatea facultăților, doar pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat.

La trei facultăți — Drept, Informatică și Teologie Ortodoxă (Teologie ortodoxă pastorală) — admiterea include probe scrise, a căror pondere în media de admitere variază între 40% și 50%, iar alte trei facultăți — Geografie și Geologie, Informatică și Matematică — iau în calcul și notele obținute la anumite probe ale examenului de bacalaureat.

În funcție de facultatea la care se înscriu, candidații pot susține probe eliminatorii de aptitudini (la Psihologie și Științe ale Educației, Teologie Ortodoxă) sau probe sportive (la Educație Fizică și Sport). Pentru programele de studiu predate într-o limbă străină, există o probă eliminatorie constând într-un interviu de evaluare a competenței lingvistice. De asemenea, pentru programul Studii americane (în limba engleză) din cadrul Facultății de Litere, este necesară dovada studierii limbii engleze timp de minimum doi ani pe parcursul studiilor liceale.

Pentru majoritatea facultăților UAIC, admiterea la programele de studii universitare de masterat se realizează pe baza unei medii în care nota obținută la examenul de licență are o pondere cuprinsă între 20% și 80%, iar nota la evaluarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție ori a interviului contează în proporție de 20%–60%. În cazul a trei facultăți — Economie și Administrarea Afacerilor, Informatică și Litere — este luată în calcul și media anilor de studii de licență, cu o pondere cuprinsă între 30% și 50% în media finală de admitere.

Românii de pretutindeni pot opta să studieze și la extensiile UAIC din Bălți și Chișinău, Republica Moldova, care oferă șase programe de studii universitare de licență și patru programe de masterat.

Candidații la admiterea 2026 au la dispoziție 12 programe de studii în cadrul extensiilor UAIC din Focșani, Botoșani și Piatra Neamț. Extensia din Focșani oferă opt programe de studii (patru programe de licență, dintre care două pentru învățământul dual, și patru programe de masterat), extensia din Botoșani pune la dispoziție două programe de studii (un program de licență și un program de masterat), iar extensia din Piatra Neamț oferă două programe de studii de licență.

Perioada de admitere pentru studiile universitare de licență și de masterat, sesiunea iulie 2026, este următoarea:

13 – 18 iulie 2026: înscrierea candidaților

19 – 31 iulie 2026: selecția candidaților și afișarea rezultatelor pentru toate tururile de confirmări.

Locurile neocupate după sesiunea de admitere din iulie vor fi scoase la concurs între 1 și 3 septembrie 2026.

Începând cu 30 martie 2026, candidații se pot preînscrie online pe platforma de admitere, eadmitere.uaic.ro, pentru a-și exprima opțiunile privind programele de studii și a încărca documentele necesare.

Pentru admiterea la doctorat, candidații au la dispoziție 29 de domenii în cadrul celor 14 școli doctorale ale UAIC. Înscrierile se vor putea face în perioada 13-17 iulie 2026, selecția candidaților urmând a avea loc în perioada 20-22 iulie.

Informațiile complete despre oferta de studii pentru anul universitar 2026-2027, precum și despre condițiile de admitere, sunt disponibile pe site-ul admitere.uaic.ro.