Un culoar verde leagă judeţul Suceava de Cernăuţi pentru a facilita transportul ajutoarelor umanitare

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2022, 14:29

Un culoar verde care leagă judeţul Suceava de Cernăuţi funcţionează, începând de astăzi, prin efortul comun al autorităţilor române şi al celor din Ucraina. Obiectivul este acela de a facilita transportul ajutoarelor umanitare spre zonele afectate de război. Astfel, cantităţi importante de hrană, apă şi materiale sanitare au ajuns, în cursul zilei, la Cernăuţi, de unde vor fi trimise spre localităţi care au nevoie de sprijin, după cum relatează trimisul nostru, Ilie Pintea:

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a ajuns în această dimineaţă la Cernăuţi, în Ucraina, cu un transport consistent de ajutoare şi a vorbit despre măsurile concrete care au fost luate de autorităţile din ţara noastră pentru a oferi sprijin ţării vecine.

Gheorghe Flutur: Am venit aici să vedem nevoile la faţa locului şi să transmit un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainian. Sigur că ne interesează de ce au nevoie în continuare, să ne organizăm bine, pentru că e nevoie de ajutoare umanitare. Am preluat peste 47.000 de oameni peste frontiera de la Siret. Avem organizate mai multe tabere, avem organizate corturi, avem voluntari, avem hrană caldă la intrarea în frontieră, copiii care sunt pe teritoriul României, cel puţin în judeţul Suceava, astăzi o să ne organizăm, dacă doresc să vină la grădiniţă sau la şcoală în limba ucraineană. Noi avem profesori voluntari, avem şcoli în limba ucraineană, copiii să se simtă utili, să uite de supărare, de coşmarul cu care au trecut graniţa, iar din punct de vedere al sănătăţii, am discutat şi Spitalul Judeţean Suceava deja colaborează, sunt pacienţi ucraineni veniţi la urgenţă sau la bolile de cancer, la tratamente de chimioterapie la Spitalul Judeţean de la Suceava.

Şeful administraţiei militare regionale de stat Cernăuţi, Serghei Osaciuc, a mulţumit României pentru sprijin şi a vorbit pentru Radio România Actualităţi despre situaţia de securitate din zonă.

Serghei Osaciuc: Ocupanţii ruşi împreună cu armata din Belarus distrug localităţile din Ucraina şi omoară civili. În acest moment, ei sunt neputincioşi şi de aceea folosesc rachete, provocând distrugeri mari, inclusiv în rândul populaţiei civile. Toate eforturile sunt îndreptate către susţinerea populaţiei civile aflate în zonele care sunt grav afectate de acest conflict militar.

Potrivit autorităţilor, asemenea culoare umanitare urmează să funcţioneze şi la celelalte puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru ca ajutoarele să fi distribuite spre zonele în care e nevoie de ele.

(Rador/Foto radioiasi.ro)