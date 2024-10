(AUDIO) Un autocar din Ucraina s-a răsturnat la Garoafa! A fost activat PLANUL ROȘU de intervenție

UPDATE – 19 dintre ucrainenii care se aflau în autocarul care s-a răsunat ieri dimineaţă la intrarea în localitatea vrânceană Garoafa au primit permisiunea de a părăsi Spitalul Judeţean de Urgenţă din Focşani, după ce medicii au stabilit că starea lor de sănătate este bună.

Au mai rămas internate pentru monitorizare patru femei, ne-a transmis corespondentul RRA Gabriel Sava, care a adăugat că poliţiştii au deschis dosar penal pe numele şoferului. Rador

UPDATE – Patru dintre cei 23 de ucraineni care au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Pantelimon’ Focşani, sâmbătă dimineaţa, după ce autocarul cu care aceştia se întorceau în Ucraina s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe E 85, la Garoafa, vor rămâne în spital încă 24 – 48 de ore pentru supraveghere, a informat directorul medical al unităţii medicale, medicul Mihai Dumitrescu.

‘În urma accidentului, a rezultat un număr de 23 de persoane care au necesitat îngrijiri medicale, printre care şi patru copii. După evaluarea acestora în cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe, s-a decis internarea celor patru copii pe secţia de Chirurgie Pediatrică pentru continuarea investigaţiilor. De asemenea, şapte persoane au fost internate pe secţia de Chirurgie Generală, patru persoane pe secţia de Chirurgie Plastică şi opt persoane pe secţia de Ortopedie. După definitivarea investigaţiilor recomandate de medici specialişti a consultaţiilor, vă putem spune că cei patru copii au primit ok-ul pentru o deplasare mai departe, cu ajutorul autocarului, către Ucraina, iar din rândul adulţilor am decis să permitem deplasare a 15 persoane, patru rămânând mai departe, pentru fie asigurarea unui transport medical specializat, fie pentru supraveghere încă 24 – 48 de ore. Aceste persoane care rămân pentru supraveghere sau transport spitalizat nu prezintă leziuni ameninţătoare de viaţă, însă prezintă fie traumatisme, contuzii la nivelul coloanei sau la nivelul peretelui toracic, necesitând astfel transport specializat’, a declarat directorul medical al SJU Focşani, Mihai Dumitrescu.

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, sâmbătă dimineaţa, după ce un autocar cu ucraineni s-a răsturnat pe E 85, la intrare în comuna Garoafa, potrivit prefectului judeţului Vrancea, Nicuşor Halici.

Nicușor Halici: ”Un autocar cu 43 de pasageri la bord s-a răsturnat în afara părții carosabile a drumului european E85, pe sensul de mers Focșani-Iași. Urmare a activării Planului Roșu, s-au mobilizat forțe suplimentare de intervenție din partea pompierilor, Serviciului de Ambulanță Județean, SMurd și a Poliției Vrancea. Concomitent am montat și un cort de intervenție și de triaj. Din cei 43, inițial 17 persoane au fost direcționate către spital, având leziuni ușoare și moderate. Celelalte au fost direcționate către Centrul de Primire a Refugiaților. Am constatat, din relatările medicilor, că niciuna dintre persoane nu a suferit leziuni grave. Conform medicilor, în următoarele ore vor fi externați. S-a produs acest accident pe fondul oboselii. Șoferul ar fi ațipit, a părăsit partea carosabilă, a intrat într-un șant și în contact cu un cap de podeț s-a produs și răsturnarea. Deja am vorbit cu patronul firmei care asigura acest transport, l-am pus în contact cu alți transportatori de pe raza județului. Cred că în jurul prânzului vor avea la dispoziție acest autocar care îi va duce din județul Vrancea până la Vama Siret, unde îi va aștepta alt autocar care vine din interiorul Ucrainei ca să-i ducă la locul de destinație.”

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 02,45, în autocarul care venea din Turcia şi se îndrepta spre Ucraina aflându-se mame şi copii ucraineni.

‘Şoferul autocarului cu persoane din Ucraina, care veneau din Turcia şi se îndreptau spre Ucraina, la intrare în Garoafa, la circa 300 de metri pe partea dreaptă, pe sensul de mers dinspre Focşani către Bacău, a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un şanţ. În autocar se aflau mame şi copii. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie, la faţa locului intervenind circa 13 ambulanţe’, a precizat, pentru AGERPRES, primarul comunei Garoafa, Laurenţiu Diaconu. (Radio Iași – Letiția Gheorghiu/AGERPRES/ISU VN)