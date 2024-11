Ultimele două concerte ale turneului național de pian Classic Unlimited vor avea loc la Piatra Neamț și Iași

Publicat de gabrielarotaru, 3 octombrie 2022, 11:40

Ultimele două concerte ale turneului național de pian Classic Unlimited vor avea loc la Piatra Neamț și Iași.

Rubik Hub și Muzeul Poezie(i) vor deveni săli de concert pentru o seară.

Turneul național de pian Classic Unlimited își va încheia călătoria muzicală din acest an cu două concerte de muzică clasică susținute la Piatra Neamț (joi, 6 octombrie) și la Iași (vineri, 7 octombrie). Reprezentanțiile vor începe la ora 19.00 și vor avea loc, ca de obicei, în spații inedite, transformate în săli de concert pentru o seară: Rubik Hub și Muzeul Poezie(i) din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași. Inițial, concertul din Iași a fost programat în Muzeul ”Vasile Pogor” – Casa Junimii, însă a fost schimbat din motive logistice. Accesul publicului la concerte este gratuit și se va face în baza unei rezervări a locului pe site-ul oficial Classic Unlimited. La Iași toate locurile au fost deja rezervate, însă iubitorii muzicii clasice mai pot face rezervări pentru concertul din Piatra Neamț.

Rubik Hub din Piatra Neamț este primul spațiu din oraș dedicat startupurilor și a fost creat pentru a stimula potențialul creativ și inovator din regiune. Inaugurat în 2017, Rubik Hub a devenit, în fapt, o comunitate care inspiră și educă, fiind un centru reprezentativ al educației antreprenoriale non formale.

Ultimul concert Classic Unlimited – ediția 6 va avea loc la Muzeul Poezie(i), primul muzeu din România dedicat ideii de poezie, creatorul întregului concept fiind Ion Barbu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști vizuali din România. Muzeul se găsește în Casa Muzeelor, care mai găzduiește Muzeul Literaturii Române, Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Copilăriei în Comunism și Muzeul Pogromului de la Iaşi.

Clădirea în care se află cele cinci muzee este una dintre cele mai vechi din Iași. A fost biroul editorial al revistei ”Viața Românească” apoi, după mutarea editurii la București în 1934, a fost cumpărată de Ministerul de Interne și transformată în Inspectoratul Județean al Jandarmeriei și al Chesturii de Poliție. Clădirea a fost restaurată recent, prin finanțare FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), și redată circuitului cultural. În acest spațiul spectaculos și special, ultimul concert Classic Unlimited va fi cu siguranță unul de poezie.

Concertele sunt susținute de pianistul Bogdan Vaida, inițiator al proiectului, iar repertoriul din acest an stă sub semnul feminității și este intitulat „Classic Unlimited – A woman’s touch”. În cadrul lor, publicul va putea asculta următoarele piese:

▪ Johannes Brahms – Intermezzo

▪ Franz Schubert – Impromptu op. 90, nr. 3

▪ Clara Schumann – Scherzo op. 14

▪ Clara Schumann – Nocturna op. 6, nr. 2

▪ Mel Bonis – Mélisande, seria Femmes de Legende

▪ Mel Bonis – Salomé, seria Femmes de Legende

▪ Serghei Rachmaninoff – Preludiu op. 23, nr. 6

▪ Ciprian Gabriel Pop – Gaia (2022)

▪ Anamaria Meza – Ansia (2022)

▪ Frédéric Chopin – Andante spianato și Marea Poloneză, op.22

”Repertoriul concertelor din acest an este unul cu totul special. Cinci piese din program au fost scrise de compozitoare – Clara Schumann, Mel Bonis și Anamaria Meza – și sunt, fiecare într-un fel aparte, extrem de inspirate și interesante. Schubert și Rahmaninov sunt prezenți, ca de fiecare dată în ultimii ani, cu un preludiu, respectiv un impromptu, scurte bijuterii muzicale. Concertele vor începe, în tradiția Classic Unlimited, cu un intermezzo de Brahms, iar Cip Pop ne-a scris din nou o piesă superbă, special pentru turneul din acest an. Programul va fi completat de una din lucrările geniale ale lui Frédéric Chopin, ”Andante Spianato și Marea Poloneză”, a declarat pianistul Bogdan Vaida.

Cea de-a șasea ediție Classic Unlimited a debutat în 8 septembrie și îi invită pe pasionații de muzică clasică să descopere repertorii clasice, dar și istoria unor locuri minunate din România. În total, 10 spații inedite din 10 orașe din țară sunt transformate, în această toamnă, în săli de concerte Classic Unlimited.

Classic Unlimited 2022 se desfășoară în perioada 8 septembrie – 7 octombrie, în următoarele locații:

▪ 8 septembrie – Biserica Reformată – Beclean

▪ 20 septembrie – Hala Minda – Reșița

▪ 11 septembrie – Mina Petrila – Petrila

▪ 20 septembrie – Cluj HUB – Cluj-Napoca

▪ 24 septembrie – Casa memorială „George Enescu” – Sinaia

▪ 25 septembrie – Biserica Evanghelică din Făgăraș

▪ 30 septembrie – FIX Makerspace – Oradea

▪ 1 octombrie – Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței – Sighetu Marmației

▪ 6 octombrie – Rubik Hub – Piatra Neamț

▪ 7 octombrie – Muzeul Poezie(i) – Iași

Ca în fiecare an, participarea la concerte este gratuită, cu rezervarea în prealabil a biletului pe site-ul evenimentului: classicunlimited.ro/concerte/.

Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, proiectul a ajuns în România. În cele cinci turnee de până acum, peste 8.000 de persoane au luat parte la cele 55 de concerte Classic Unlimited care avut loc în 41 de locuri neconvenționale din Cluj-Napoca, București, Oradea, Iași, Brașov, Alba Iulia, Baia Mare, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea, Petrila, Turda și altele.

„Classic Unlimited – A woman’s touch” este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Evenimentele de la Reșița, Făgăraș, Sighetul Marmației și Petrila sunt parte din proiectul ”Classic Unlimited – The Ladies and the piano”, proiect cultural co-finanțat de Comisia Europeană prin programul Music Moves Europe, respectiv proiectul MusicAIRE. Conținutul acestui proiect și opiniile exprimate sunt exclusiv responsabilitatea autorului. Acestea nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene, aceasta neputând fi ținută responsabilă pentru conținutul materialelor și al proiectului.

Parteneri: Raiffeisen Bank, Yamaha, Daisler Print House