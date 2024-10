UAIC Iași a decis suplimentarea locurilor la clasa a V-a

Pentru anul școlar 2022-2023, având în vedere numărul solicitărilor care depășește planul inițial de școlarizare, UAIC a decis suplimentarea locurilor la clasa a V-a cu încă o clasă. Astfel, gimnaziul, care funcționează de anul trecut sub patronajul celei mai vechi Universități din țară și prima care a înființat sub tutela sa și structuri de învățământ preuniversitar, va funcționa în anul școlar 2022-2023 cu trei clase gimnaziale, o clasă a VI-a și două clase a V-a.

Dacă ai un copil isteț, dornic de cunoaștere și cu drag de învățătură, înscrierile la clasa a V-a au fost prelungite până în data de 26.08.2022. UAIC oferă condiții de învățare pe măsura standardului și tradiției academice cunoscute, punând la dispoziție propriile spații, materiale educaționale și laboratoare care vor fi utilizate la clasă de cadre didactice din învățământul preuniversitar, selectate cu multă rigurozitate, atât prin prisma performanțelor științifice, cât și a celor pedagogice.

Detalii la numărul de telefon 0232/211.261 sau pe https://www.uaic.ro/organizare/organizare-academica/departamentul-pentru-invatamant-preuniversitar/scoala-gimnaziala-junior-a-uaic/noutati-si-evenimente-de-la-scoala-junior/

Vă așteptăm la Școala Gimnazială „Junior” din cadrul UAIC, o oportunitate pe care universitatea o oferă tuturor copiilor de clasa a V-a, în scopul accesării unui cât mai bun traseu educațional!