UAIC Iași a câștigat premiul European Innovative Teaching Award (EITA) pentru proiectul TELESPA

Publicat de gabrielarotaru, 28 septembrie 2022, 11:29

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a câștigat premiul European Innovative Teaching Award (EITA) acordat de Comisia Europeană pentru proiectul „Spații inovatoare de învățare pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 10/11 ani (TELESPA)”.

Prin premiul European Innovative Teaching Award (EITA), ediția 2022, Comisia Europeană a selectat cele mai bune 98 de proiecte Erasmus+ finalizate și care au vizat tema strategică „Învățarea împreună, promovarea creativității și sustenabilității” (Learning together, promoting creativity and sustainability), direct legată de inițiativa Noul Bauhaus european. Proiectul TELESPA, implementat de UAIC, a obținut premiul EITA 2022 la categoria „Educație Timpurie” (Early Childhood Education and Care). Pe 25 octombrie 2022, la Bruxelles, va avea loc ceremonia de acordare a premiilor și trofeelor EITA 2022, la care UAIC va fi reprezentată de conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI, coordonatorul proiectului TELESPA. În 2022 se desfășoară a doua ediție a premiilor European Innovative Teaching Award (EITA).

Proiectul „Spații inovatoare de învățare pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 10/11 ani (TELESPA)”, în valoare de 246.189 euro, a fost implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a avut ca scop creșterea calității și relevanței pregătirii profesorilor pentru educația timpurie și școala primară prin dezvoltarea, testarea și implementarea de abordări pedagogice şi practici educaționale inovatoare privind spațiile de învățare pentru copiii cu vârste între 0-10/11 ani.

În cadrul proiectului TELESPA s-a realizat un studiu de cercetare asupra abordărilor şi practicilor educaţionale privind spațiile de învățare și competențele profesorilor, s-a elaborat un ghid pedagogic internaţional pentru educatorii și profesorii pentru educaţie timpurie şi școlile primare și s-a derulat un curs de instruire pentru educatorii și profesorii pentru educaţie timpurie şi școlile primare. De asemenea, au fost amenajate 5 laboratoare aplicate pe spațiile de învățare, 6 grădini senzoriale și o rețea de mentorat între universități, școli, grădinițe, creşe și alte organizații educaționale pentru a reduce dificultățile cu care se confruntă profesorii în practica educaţională și în primii ani de carieră profesională.

Prin proiectul TELESPA a fost amenajată Grădina Senzorială de Învățare „Magic”, în parcul Titu Maiorescu al UAIC. Grădina Senzorială „Magic” este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 11 ani și conține materiale educaționale de exterior destinate procesului de învăţare, structurate pe domenii de dezvoltare specifice vârstelor mici prin integrarea tuturor simţurilor. Investiția alocată prin fondurile proiectului pentru amenajarea Grădinii Senzoriale „Magic” a fost în valoare de 25.146 lei.

Proiectul „Spații inovatoare de învățare pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 10/11 ani (TELESPA)” a fost implementat de UAIC, având ca parteneri două instituții educaţionale din România și cinci instituţii din străinătate (Institutul Politehnic din Bragança – Portugalia, Universitatea Latvia din Riga – Letonia, Grădiniţa „Austrina” din Riga – Letonia, Universitatea Ege din Izmir – Turcia și Şcoala Primară Anafartalar din Izmir – Turcia).

Mai multe informații despre premiile European Innovative Teaching Award (EITA) pot fi consultate aici: https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/awarded-projects-2022_en