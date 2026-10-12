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Trei evenimente dedicate culturii, organizate de Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași

Trei evenimente dedicate culturii, organizate de Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași
12 octombrie 2026, 15:52

În partea a doua a lunii octombrie Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași organziează trei evenimente.
Primul începe astăzi și se desfășoară până în data de 16 octombrie și este reprezentat de Festivalul Muzicii Românești, eveniment ajuns la a 28-a ediție.
Cea de a doua manifestare va avea loc în perioada 15-26 octombrie și se numește Dans – Artă și Multidisciplinaritate. Această manifestare este la a șașea ediție.
Cel de al treilea eveniment este Festivalul Național al Școlilor de Teatru din România care a ajuns la a treia ediție și care debutează în data de 26 octombrie, ne-a declarat prorectorul Universității de Arte, Octavian Jighirgiu.
(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)
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