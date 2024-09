Teatrul Luceafărul din Iași participă la Festivalul D-butan-T

Teatrul Luceafărul, dintr-un festival în altul

Cea de-a XIV-a ediție a FITPTI, organizată de Teatrul Luceafărul din Iași, s-a încheiat pe 10 octombrie, după un maraton de 10 zile extrem de pline cu evenimente susținute în 20 de locuri din oraș de artiști din Austria, Cehia, Canada, Germania, Elveția, Franța, Italia, Israel, Marea Britanie, Spania, România. Gradul de ocupare a incintelor a fost 99 la sută (din cei 50 la sută îngăduit de normele sanitare ale momentului), un indicator infailibil că publicul a avut ce alege dintr-o ofertă densă, care a reunit în medie 10 puncte ale programului zilnic (reprezentații teatrale indoor, outdoor, streaming online, teatru radiofonic, expoziții, lansări de carte, conferințe, workshopuri, dezbateri, întâlniri etc.) plasate sub genericul ″artă și tehnologie″. Curatorul evenimentului, teatrologul Oltița Cîntec conchide că ″au fost zile pline de adrenalină, foarte solicitante pentru mine și colegii de echipă, cu ascensiunea neașteptat de rapidă a valului 4 Covid 19, cu frecvente schimbări ale regulilor sanitare, dar și cu entuziasmul și bucuria publicului care ne-a dat puterea să continuăm. Am avut o ediție foarte reușită, cu o temă de extremă actualitate care a fascinat. Inteligența artificială face parte din viața noastră, recursul la tehnologie reprezintă spiritului timpului, iar artele nu o pot ocoli″.

FITPTI este finanțat de Consiliul Județean Iași. Organizatorii au înscris pe afiș și o lungă listă de parteneriate care atestă impactul internațional al manifestării: Ambasada Elveției, Centrul Cultural German, autoritățile landului Baden Württemberg, Forumul Cultural Austriac, Institutul Francez, Forumul Cultural Austriac, Swiss Sponsor Fund, Fundația Dürrenmatt Neuchâtel Elveția, Ambasada Israelului etc.

Acum, echipa Teatrului Luceafărul este la Festivalul D-butan-T, la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sf. Gheorghe, unde a fost selectat cu spectacolul Hikikomori de Holger Schober, a cărui premieră a avut loc în FITPTI. Realizat de un foarte tânăr regizor, Tudor Nicorici, tema abordată este fenomenul cu același nume din Japonia cauzat de dependența de computer și de realitatea virtuală în care foarte mulți tineri se refugiază și ajung să nu-și mai părăsească locuința vreme de luni de zile. ″H stă închis de opt ani de zile într-o cameră din apartamentul mamei sale și nu face nimic. Știe sigur că nu e bun de nimic. Lumea reală i-a dovedit-o. Așa că și-a construit un avatar digital prin care poate trăi toate experiențele sociale pe care viața printre oameni i le-a refuzat. H se îndrăgostește de Rosebud – o fată de pe internet. Adevărul ajunge să se confunde, însă, cu ficțiunea, iar H este incapabil să facă distincția dintre cele două și se afundă în propria poveste până când realitatea îl lovește în față. Dar oare este el de vină?″ precizează Tudor Nicorici, unul dintre nominalizații la acest festival dedicat artiștilor de teatru aflați la primii pași în profesiune. La realizarea spectacolului au mai contribuit: univers sonor, Eduard Draude, mișcare scenică, Beatrice Volbea, distribuție – Sebastian Munteanu, Liliana Mavriș Vârlan, Beatrice Volbea. Producția a fost realizată în parteneriat cu Centrul Cultural German Iași și Facultatea de Teatru și Film Cluj Napoca. La Sf. Gheorghe, spectacolul se va juca pe 14 octombrie. (Comunicat Teatrul Luceafărul Iași)