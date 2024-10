Tatăl şi fiul supravieţuitori ai accidentului de la Răcăciuni, transferaţi de la Bacău la SJU Suceava

Supravieţuitorii gravului accident rutier produs duminică la ieşirea din localitatea băcăuană Răcăciuni, Florin Huluţă şi fiul acestuia în vârstă de patru ani, sunt transferaţi, miercuri, de la Spitalul Judeţean din Bacău la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava.

În accidentul de la Răcăciuni, Florin Huluţă şi-a pierdut soţia în vârstă de 34 de ani şi doi copii de trei luni, respectiv 7 ani, care vor fi înmormântaţi pe 29 iulie, la Suceava.

‘Vreau să-i mulţumesc domnului secretar de stat Raed Arafat cu care am colaborat foarte bine în ziua accidentului, dar şi doctorului Alexandru Calancea (managerul SJU Suceava-n.r.) care a ţinut legătura cu spitalul din Bacău, pentru a ne ţine la curent cu starea supravieţuitorilor. Azi am vorbit din nou cu domnul Calancea şi cu domnul Lăzăreanu de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi mi-au spus că trimit o ambulanţă după Florin Huluţă şi fiul lui ca să-i aducă la Spitalul Judeţean Suceava. Noi, Primăria, am ajutat cu 25.000 de lei familia îndoliată. Le transmitem sincere condoleanţe’, a declarat într-o conferinţă de presă, miercuri, primarul Sucevei, Ion Lungu.

Şapte persoane au decedat în accidentul produs, duminică, pe DN2 E85 Bacău – Adjud, fiind vorba de cinci adulţi şi doi copii. În autoturism erau cinci persoane – doi adulţi şi cinci minori, iar în microbuz şapte persoane adulte.

Potrivit ISU Bacău, au decedat un adult şi doi minori din autoturism şi patru adulţi din microbuz.

Cinci persoane, între care doi copii, au fost internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău cu răni multiple. Luni, unul dintre răniţi – un copil de 15 ani – a fost transferat, cu un elicopter, la Spitalul ‘Marie Curie’ din Bucureşti. AGERPRES